Pratos quentes

Supermercado em Curitiba oferece cursos de gastronomia com receitas de inverno

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/06/26 20h14
Supermercado em Curitiba oferece cursos de gastronomia com pratos de inverno e juninos
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Para quem deseja aprimorar os dotes culinários com foco em pratos de inverno e juninos, a Cozinha Dona Helena, espaço gastronômico da rede de supermercados Angeloni, possui programação especial de cursos para o mês de junho em Curitiba. As aulas reúnem chefs que vão ensinar desde caldos tradicionais até clássicos da culinária asiática e sobremesas quentes.

Os cursos acontecem sempre das 19h às 21h. Para participar, é necessário ter cadastro gratuito no Clube Angeloni e realizar a inscrição pelo site oficial ou diretamente na recepção da loja escolhida.

A entrada é solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes locais.

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Confira a programação completa para cada unidade de Curitiba:

DatasAngeloni BigorrilhoTema 
09 de junhoAugusto LustosaSopas
16 de junhoRodrigo CabralCulinária asiática
25 de junhoEstela TavaresCulinária de festas juninas
DatasAngeloni Água VerdeTema 
11 de junhoPolyanna RodriguesSobremesas quentes
18 de junhoRodrigo CabralCulinária asiática
23 de junhoAugusto LustosaCaldos e sopas

Cursos de Gastronomia Angeloni Curitiba

Horário: 19h

Locais:

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel

Inscrições: www.angeloni.com.br/cozinha/cursos

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