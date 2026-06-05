Supermercado em Curitiba oferece cursos de gastronomia com receitas de inverno

Para quem deseja aprimorar os dotes culinários com foco em pratos de inverno e juninos, a Cozinha Dona Helena, espaço gastronômico da rede de supermercados Angeloni, possui programação especial de cursos para o mês de junho em Curitiba. As aulas reúnem chefs que vão ensinar desde caldos tradicionais até clássicos da culinária asiática e sobremesas quentes.
Os cursos acontecem sempre das 19h às 21h. Para participar, é necessário ter cadastro gratuito no Clube Angeloni e realizar a inscrição pelo site oficial ou diretamente na recepção da loja escolhida.
A entrada é solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes locais.
Confira a programação completa para cada unidade de Curitiba:
|Datas
|Angeloni Bigorrilho
|Tema
|09 de junho
|Augusto Lustosa
|Sopas
|16 de junho
|Rodrigo Cabral
|Culinária asiática
|25 de junho
|Estela Tavares
|Culinária de festas juninas
|Datas
|Angeloni Água Verde
|Tema
|11 de junho
|Polyanna Rodrigues
|Sobremesas quentes
|18 de junho
|Rodrigo Cabral
|Culinária asiática
|23 de junho
|Augusto Lustosa
|Caldos e sopas
Cursos de Gastronomia Angeloni Curitiba
Horário: 19h
Locais:
– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.
– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel
Inscrições: www.angeloni.com.br/cozinha/cursos