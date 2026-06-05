Supermercado em Curitiba oferece cursos de gastronomia com receitas de inverno

Para quem deseja aprimorar os dotes culinários com foco em pratos de inverno e juninos, a Cozinha Dona Helena, espaço gastronômico da rede de supermercados Angeloni, possui programação especial de cursos para o mês de junho em Curitiba. As aulas reúnem chefs que vão ensinar desde caldos tradicionais até clássicos da culinária asiática e sobremesas quentes.

Os cursos acontecem sempre das 19h às 21h. Para participar, é necessário ter cadastro gratuito no Clube Angeloni e realizar a inscrição pelo site oficial ou diretamente na recepção da loja escolhida.

A entrada é solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes locais.

Confira a programação completa para cada unidade de Curitiba:

Datas Angeloni Bigorrilho Tema 09 de junho Augusto Lustosa Sopas 16 de junho Rodrigo Cabral Culinária asiática 25 de junho Estela Tavares Culinária de festas juninas

Datas Angeloni Água Verde Tema 11 de junho Polyanna Rodrigues Sobremesas quentes 18 de junho Rodrigo Cabral Culinária asiática 23 de junho Augusto Lustosa Caldos e sopas

Cursos de Gastronomia Angeloni Curitiba

Horário: 19h

Locais:

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel

Inscrições: www.angeloni.com.br/cozinha/cursos