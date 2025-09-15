Novo alerta de tempestades atinge Curitiba, Litoral e metade sul do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para a possibilidade de tempestades no Paraná. O aviso, válido até a noite desta segunda-feira (15), atinge as cidades da Região Metropolitana de Curitiba, o Litoral, toda a metade sul do estado e também municípios do Oeste até a altura de Umuarama.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades devem se intensificar principalmente durante a tarde, com maior força nas áreas de divisa com Santa Catarina. No Sudoeste e no Centro-Sul, os temporais devem ocorrer de forma localizada, mas com potencial para causar transtornos.

A previsão aponta acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos fortes, variando de 40 a 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O cenário representa risco baixo, mas não descartado, de corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos pontuais.

Segundo o Simepar, as instabilidades estão associadas à circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, próxima às regiões da Argentina e do Paraguai, que favorecem a formação das tempestades. Para a terça-feira (16), o meteorologista Samuel Braun reforça que “o tempo continua bem instável, com possibilidade de chuvas em vários momentos e atingindo boa parte do Paraná”.

Como fica em Curitiba

Na capital, a chuva deve demorar a ganhar força. Nesta segunda-feira, a previsão indica um dia majoritariamente ensolarado, com temperaturas entre 12 ºC e 22 ºC. Rajadas de vento de até 30 km/h podem aumentar a sensação de frio.

Já na terça-feira, a instabilidade avança e atinge também a Região Metropolitana. A expectativa é de maiores acumulados de chuva entre a madrugada e o início da tarde. As temperaturas seguem amenas, com mínima de 14 ºC e máxima de 23 ºC.

Manda pra Tribuna!

