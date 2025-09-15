Socorrista que dedicava a vida a salvar pessoas morre em acidente no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista do Samu morreu em um acidente de moto na Rodovia Deputado Miguel Bufara (PR-408), em Antonina, no Litoral do Paraná, na noite deste domingo (14). A vítima foi identificada como Genésio Ferreira, condutor-socorrista que atuava na base do Samu de Antonina desde setembro de 2015.

Segundo informações repassadas pelo Samu, Genésio retornava para casa após encerrar o plantão quando colidiu com uma motocicleta que vinha no sentido contrário, próximo ao quilômetro 4 da rodovia. Ele foi arremessado para fora da pista e caiu em uma ribanceira de cerca de cinco metros de altura. Genésio morreu no local do acidente.

O outro motociclista envolvido no acidente recebeu atendimento médico no local e foi levado por uma ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Nas redes sociais, colegas de trabalho do Samu prestaram homenagens e expressaram pesar pela perda do profissional. Mensagens no perfil oficial do Samu Litoral destacaram a dedicação de Genésio à função de socorrista e manifestaram solidariedade à família e amigos.

