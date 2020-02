Nasceu de parto normal em Curitiba, no último domingo (9), com 3,7 quilos e 52 centímetros, o filho de Jaqueline Barros, 21 anos, que estava grávida quando a casa dela foi atingida por uma enchente, no dia 10 de janeiro deste ano. De acordo com a mãe, o menino que se chama Isaque está vendendo saúde e tem uma carinha de anjo. Como noticiou a Tribuna do Paraná, a família passa por dificuldades financeiras desde que perdeu a casa durante a inundação.

Após a publicação da matéria sobre a história da Jaqueline, muitas pessoas têm feito doações. Uma empresária de Curitiba, inclusive, doou um enxoval completo para o Isaque. Jaqueline, que tem mais duas filhas, de cinco e sete anos, conta que toda a ajuda tem sido bem-vinda. “É muito bacana ver que tem pessoas boas no mundo. A ajuda do jornal também foi maravilhosa, por divulgar para tanta gente tudo o que passávamos”, agradeceu a mãe.

Enchente

A chuvarada que alagou a casa da Jaqueline Barros ocorreu numa sexta-feira. A casa em que ela estava morando de aluguel, com o marido e as filhas, ficava na Rua Nair Schultz Helvig. Atualmente, o imóvel foi demolido. Na primeira reportagem publicada sobre o caso, em conversa com a Tribuna do Paraná ela contou que, na hora da chuva, teve que correr para salvar as outras duas filhas, que estavam no banho.

Como ajudar

Para colaborar com a Jaqueline e o marido, que agora moram de favor na casa de parentes, até resolverem a situação financeira, o telefone para contato é o: (41) 99121-0742. Doações também podem ser feitas em dinheiro, com depósitos na conta do marido de Jaqueline:

Sting Jeyson de Souza

CPF: 086.784.159-16

Caixa Econômica Federal

Agência: 1565

Conta corrente: 00033202-3