Velório do papa Francisco termina e Vaticano se prepara para funeral neste sábado

O velório do papa Francisco foi encerrado às 14 horas de Brasília desta sexta-feira (25), com o fechamento das portas da Basílica de São Pedro. Desde quarta (23), ao menos 150 mil pessoas (até as 7h de Brasília desta sexta) passaram para ver o caixão, segundo o Vaticano. Nas duas madrugadas, a igreja foi mantida aberta para receber fiéis e turistas que formaram longas filas no entorno da praça São Pedro. Quem entrou até às 14h pode concluir a visita.

Uma hora depois do encerramento, começará a cerimônia reservada de fechamento do caixão, em preparação para o funeral, que ocorre neste sábado (26) a partir das 5h de Brasília.

Aos 88 anos, o papa morreu na segunda (21), após um AVC seguido de coma e parada cardiorrespiratória. Semanas antes, ele havia ficado internado por quase 40 dias devido a uma pneumonia bilateral.

+ Leia mais Catedral de Curitiba vai realizar missa de sétimo dia do papa Francisco

Filas para velório do papa Francisco começaram antes da chegada do caixão

Na quarta (23), as filas para se despedir de Francisco começaram a se formar mesmo antes de encerrada a cerimônia da chegada do seu caixão à basílica, depois de velório reservado na Casa Santa Marta, onde ele morava no Vaticano.

Ainda em fase de organização, o primeiro dia foi marcado pela longa espera que os fiéis tiveram que enfrentar, dentro e fora da igreja, até a chegada aos pés do caixão do papa, posicionado no altar da Confissão. Alguns passaram até cinco horas na fila, muitos sob o sol. A basílica ficou aberta durante quase toda a madrugada. Nas primeiras 24 horas, cerca de 50 mil pessoas viram o papa.

No dia seguinte, o Vaticano amanheceu com o entorno mais organizado, com agentes de polícia e da proteção civil orientando os pedestres ainda no caminho para a praça.

Nesta sexta (25), último dia de visitação pública e feriado nacional na Itália (Dia da Liberação, que lembra os 80 anos do fim da ocupação nazista), as redondezas do Vaticano amanheceram tomadas por visitantes. Quem chegava perto do caixão tinha poucos segundos para avistá-lo, com os seguranças que impunham um ritmo acelerado aos passantes.

Durante todo o velório, o público que foi à basílica misturou fiéis e religiosos com turistas e curiosos – uns se comoviam diante do papa, muitos chegavam ávidos por uma foto.

Alertas enviados para celulares avisaram sobre o fim do velório

Por volta das 12h de Brasília desta sexta, o acesso à fila para entrar na igreja foi suspenso. A proteção civil italiana emitiu um raro alerta para os celulares de quem estava em Roma avisando do encerramento da visitação, para que as pessoas não se dirigissem à praça São Pedro.

Também homenagearam o papa diversas autoridades, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, logo no primeiro dia, e o presidente Lula, que chegou a Roma nesta tarde no horário italiano. Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, estavam acompanhados por ministros, presidentes do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava no grupo, na condição de presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics.

Como é o ritual de fechamento do caixão

Em 2005, o velório público do papa João Paulo 2º durou seis dias e atraiu cerca de 3 milhões de pessoas, com até 13 horas de espera. Em 2022, a visitação ao papa Bento 16 aconteceu durante três dias, com total de 195 mil pessoas.

O ritual do fechamento do caixão seria comandado pelo cardeal camerlengo, Kevin Farrell, que abre a cerimônia com uma oração. Em seguida, o chefe de celebrações litúrgicas, Diego Ravelli, faz a leitura da biografia de Francisco, com menção aos seus feitos mais importantes.

Após cantos e orações, o camerlengo retoma a palavra. “Que seu rosto, que perdeu a luz deste mundo, seja iluminado para sempre pela verdadeira luz que tem em ti sua fonte inesgotável”, dirá Farrell.

+ Leia mais Informações da morte de papa Francisco coincidem com número do sócio do San Lorenzo

Em seguida, Ravelli cobre o rosto de Francisco com um véu de seda branca e o camerlengo borrifa água benta sobre o corpo. Serão colocados dentro do caixão uma bolsa com moedas e medalhas fabricadas durante o papado e o texto da biografia, que fica em um tubo.

Ravelli, então, fecha o caixão com a tampa de zinco, a cruz, o brasão escolhido por Francisco e a placa com seu nome e a duração do papado, que depois é soldada e lacrada pelo camerlengo. A tampa de madeira também é colocada, e o caixão é, enfim, fechado completamente.