Papa Leão XIV celebra primeira missa na Capela Sistina nesta sexta-feira

Eleito nesta quinta-feira (08), o Papa Leão XIV vai celebrar uma missa com os cardeais na Capela Sistina nesta sexta-feira (09), às 11 horas. A missa será transmitida ao vivo pelos canais do Vaticano.

Conforme a agenda de Leão XIV dos próximos dias, divulgada pela Sala de Imprensa, no domingo (11), às 12 horas, o papa recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Já na segunda-feira (12), às 10 horas, se reunirá na Aula Paulo VI com os operadores de mídia credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé que cobriram os eventos das últimas semanas no Vaticano.