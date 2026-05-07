Nasa libera 12 mil fotos inéditas da Artemis II com imagens do lado oculto da Lua

A humanidade acaba de ganhar um novo par de olhos no espaço profundo. A Nasa disponibilizou um acervo gigante com 12.217 imagens da missão Artemis II, a jornada de 10 dias que levou quatro astronautas ao redor da Lua. Confira aqui algumas das impressionantes imagens.

O arquivo, disponível neste link, é um registro sem precedentes que mistura tecnologia de ponta com a perspectiva humana da “alegria lunar”.

Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa. Foto: Divulgação/ Gateway to Astronaut Photography of Earth/ Nasa.

O que as lentes capturaram?

Diferente de divulgações anteriores, este pacote inclui fotos não editadas que mostram tudo que foi registrado pela tripulação formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Entre os destaques estão:

O Lado Oculto: Fotos de alta resolução da face da Lua que nunca vemos da Terra.

Fotos de alta resolução da face da Lua que nunca vemos da Terra. Perspectiva Humana: Registros feitos não só por câmeras profissionais Nikon e GoPros, mas também por um iPhone 17 Pro Max , trazendo uma estética familiar para quem vê as fotos aqui no chão.

Registros feitos não só por câmeras profissionais Nikon e GoPros, mas também por um , trazendo uma estética familiar para quem vê as fotos aqui no chão. Eventos Raros: O registro de um eclipse solar visto do espaço profundo e o clássico “nascer da Terra” no horizonte lunar.

Por que essas fotos são importantes?

Além do deslumbre visual, o material é uma peça chave para o futuro. As imagens de regiões sombreadas e as sequências de transição Terra-Lua ajudam cientistas a refinar os locais de pouso para as próximas missões, que efetivamente levarão humanos de volta à superfície lunar.

O acervo completo está disponível no Portal de fotografias feitas por astronautas, permitindo que qualquer pessoa explore os mais de 400.000 quilômetros percorridos pela Orion como se estivesse na janela da nave.