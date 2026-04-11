Como foi o retorno da tripulação da Artemis 2 após missão lunar?

A cápsula Orion da missão Artemis 2 retornou com segurança ao Oceano Pacífico nesta sexta-feira, trazendo quatro astronautas após quase 10 dias no espaço. A tripulação completou a primeira viagem de seres humanos às proximidades da Lua em mais de 50 anos, percorrendo mais de 1,1 milhão de quilômetros. O pouso aconteceu ao largo da costa sul da Califórnia, encerrando um voo de teste crucial para o programa espacial que pretende levar astronautas à superfície lunar a partir de 2028.

Quem estava a bordo da cápsula Orion?

A tripulação era formada por quatro astronautas: os norte-americanos Reid Wiseman (50 anos), Victor Glover (49 anos) e Christina Koch (47 anos), além do canadense Jeremy Hansen (50 anos). Todos foram resgatados por equipes de recuperação da Nasa e da Marinha dos Estados Unidos logo após o pouso na água, processo conhecido como amerrissagem.

Por que a reentrada na atmosfera foi tão crítica?

Durante os 13 minutos de reentrada, a cápsula enfrentou temperaturas extremas de até 2.760 graus Celsius devido ao atrito com a atmosfera. O calor intenso criou uma camada de gás ionizado ao redor da nave, bloqueando as comunicações de rádio por alguns minutos. Esse foi o teste mais importante para provar que a espaçonave suporta o retorno de uma trajetória lunar.

Onde exatamente a cápsula pousou?

A cápsula Orion caiu no Oceano Pacífico, próximo à costa sul da Califórnia, por volta das 17 horas no horário local. O pouso foi suavizado por dois conjuntos de paraquedas que reduziram a velocidade de descida para cerca de 25 quilômetros por hora. Equipes de resgate estavam posicionadas no local para prender a cápsula flutuante e retirar os astronautas.

Qual foi a distância percorrida pela missão?

A Artemis 2 percorreu um total de 1.117.515 quilômetros durante a missão. A trajetória incluiu duas órbitas ao redor da Terra e um sobrevoo lunar a aproximadamente 252 mil milhas de distância do nosso planeta. Foi o voo tripulado que levou astronautas mais longe no espaço do que qualquer missão anterior.

Quando começam os pousos na Lua?

O programa Artemis planeja iniciar o pouso de astronautas na superfície lunar a partir de 2028. A Artemis 2 foi o primeiro voo de teste tripulado de uma série de missões preparatórias. O sucesso desta missão eliminou um obstáculo crítico, comprovando que a espaçonave Orion, construída pela Lockheed Martin, está pronta para viagens lunares.