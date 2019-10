O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Lee Nak-yeon, concordaram sobre a necessidade de estreitar laços entre as nações e coordenar diálogos com os Estados Unidos, disse o vice-ministro de Relações Exteriores sul-coreano, Cho Sei-yong. O encontro entre os líderes ocorreu em Tóquio nesta quinta-feira, 24.

A tentativa de reaproximação acontece em meio a crescentes ameaças da Coreia do Norte, que vem realizando disparos de mísseis na região para pressionar os EUA a negociar um acordo nuclear até o fim do ano.

Em julho, o Japão restringiu exportações à Coreia do Sul de componentes de alta tecnologia, essenciais para a indústria local, alegando questões de segurança nacional. Para Seul, a medida foi uma retaliação a uma decisão judicial da Suprema Corte da Coreia do Sul, no ano passado, obrigando companhias japonesas a indenizar cidadãos sul-coreanos escravizados pelo Japão durante a ocupação nipônica da Península (1910-45). Fonte: Associated Press.