Favoritos da Copa 2026: Brasil fica fora do top 3 em estudo inglês

Um estudo estatístico desenvolvido pela Universidade de Reading, no Reino Unido, mapeou as probabilidades de cada nação na Copa do Mundo de 2026 com base no desempenho recente das equipes. De acordo com o modelo matemático comandado pelo economista e professor James Reade, o Brasil inicia o torneio fora do pódio das três seleções favoritas ao título, figurando na quarta colocação geral da lista, segundo os palpites do especialista.

A projeção aponta a rival Argentina no topo do ranking de favoritismo. Logo atrás dos atuais campeões comandados por Lionel Messi, aparecem França e Espanha, praticamente empatadas na segunda e terceira posições. O Brasil surge logo na sequência, emparelhado com a Inglaterra, em uma disputa considerada a mais parelha das últimas décadas pela ausência de uma força hegemônica evidente.

Probabilidades Copa do Mundo 2026: O equilíbrio no topo

O professor James Reade destacou que, embora os hermanos liderem o modelo computacional, a principal característica deste ciclo é o equilíbrio acentuado no escalão mais alto.

“A Argentina aparece no topo, mas o que mais chama a atenção nesta simulação é o equilíbrio no escalão mais alto. França e Espanha são virtualmente indistinguíveis no modelo, e a Inglaterra também não está longe”, explicou o economista britânico sobre o estudo sobre quem vai ganhar a Copa de 2026.

Para os ingleses, que enfrentam um jejum de 60 anos sem títulos mundiais, os números trazem esperança renovada, sugerindo que o futebol pode, finalmente, voltar para casa.

O diferencial do estudo da Universidade de Reading está no isolamento das valências das equipes. O modelo matemático evitou analisar apenas o histórico recente de pontos e calculou separadamente o poder de ataque e a solidez defensiva de cada país com base em todas as partidas oficiais disputadas desde janeiro de 2023. Enquanto Portugal se consolidou com uma das frentes ofensivas mais devastadoras da amostragem, a tradicional seleção da Alemanha apresentou números de retaguarda consideravelmente mais frágeis do que em Copas anteriores.

As 20 seleções com maiores chances no mundial

O Brasil é favorito para a Copa 2026? Abaixo, confira o ranqueamento completo das 20 principais seleções apontadas pela projeção estatística da universidade britânica como as potenciais candidatas a chegar longe na competição.

Ranking de favoritismo Copa do Mundo 2026

Posição Seleção Status no modelo matemático 1 Argentina Favorita principal / Atual campeã 2 França Concorrente direta ao título 3 Espanha Empatada em rendimento com a França 4 Brasil Cabeça do segundo pelotão de elite 5 Inglaterra Próxima ao Brasil em equilíbrio técnico 6 Portugal Ataque mais eficiente da simulação 7 Colômbia Melhor força sul-americana após os líderes 8 Holanda Equilibrada tecnicamente 9 Alemanha Alerta ligado pela fragilidade defensiva 10 Uruguai Força competitiva tradicional 11 Japão Maior potência do futebol asiático 12 Croácia Histórico recente de mata-mata pesado 13 Marrocos Adversário de peso no cenário internacional 14 Bélgica Renovação geracional em teste 15 México Dono da melhor projeção entre os três anfitriões 16 Equador Solidez física na América do Sul 17 Suíça Consistência tática europeia 18 EUA Sede do torneio com rendimento mediano 19 Irã Organização defensiva destacada 20 Coreia do Sul Fecha o grupo principal de concorrentes

O restante do ranking: onde ficam os azarados da Copa?

O modelo estatístico da Universidade de Reading também mapeou a metade inferior da tabela, onde se encontram as seleções que correm por fora e os chamados “azarões” do torneio. Entre as surpresas, a Escócia, que faz uma aparição rara em fases finais de Copa do Mundo, surge na 36ª posição geral. Já o Canadá, uma das três nações sedes da competição, aparece com o pior rendimento entre os anfitriões, ocupando a modesta 23ª colocação.

Confira a sequência completa do ranqueamento, da 21ª à 48ª posição:

Posição Seleção Status no modelo matemático 21 Argélia Força africana intermediária 22 Senegal Consistência física competitiva 23 Canadá O pior classificado entre os três países sedes 24 Austrália Presença tradicional em Copas 25 Turquia Potencial de surpresa no cenário europeu 26 Áustria Organização tática regular 27 Paraguai Sul-americano tentando quebrar prognósticos 28 Noruega Dependência de talentos individuais 29 Egito Competitividade na média continental 30 Suécia Defesa sólida, mas pouca projeção ofensiva 31 Costa do Marfim Elenco físico em transição 32 Uzbequistão Estreante tentando espaço entre os grandes 33 Tunísia Ritmo de jogo cadenciado 34 República Tcheca Histórico de resiliência em torneios curtos 35 Panamá Representante da Concacaf com chances baixas 36 Escócia Retorno raro ao mundial na parte inferior da lista 37 Iraque Força do futebol do Oriente Médio 38 RD Congo Desafio de superar o favoritismo europeu 39 África do Sul Busca por solidez coletiva 40 Arábia Saudita Histórico de surpreender gigantes em estreias 41 Jordânia Azarão em busca de experiência histórica 42 Nova Zelândia Domínio na Oceania, mas fragilidade mundial 43 Catar Tentando repetir o amadurecimento recente 44 Cabo Verde Uma das menores nações da disputa 45 Bósnia-Herzegovina Baixa probabilidade de avanço no mata-mata 46 Gana Longe do brilho de Copas passadas 47 Haiti Classificação comemorada, mas chances mínimas 48 Curaçao Lanterna do ranking estatístico britânico

O que é a Universidade de Reading?

A Universidade de Reading é uma renomada instituição de ensino superior pública localizada em Berkshire, no Reino Unido, fundada originalmente no século XIX como uma extensão da Universidade de Oxford. É amplamente reconhecida globalmente por sua excelência em pesquisa e inovação, destacando-se fortemente em áreas como meteorologia, agricultura e, notavelmente, em economia aplicada ao esporte.

O cérebro por trás das projeções estatísticas que movimentam o cenário esportivo é o Professor James Reade, um dos nomes mais respeitados no campo da Economia do Esporte. Com formação de elite, Reade obteve seu mestrado e doutorado (D.Phil) em Economia pela prestigiada Universidade de Oxford, onde também atuou como pesquisador de pós-doutorado antes de assumir sua cadeira na Universidade de Reading. Sua linha de pesquisa inovadora utiliza a enorme abundância de dados gerados pelo futebol moderno para testar e validar teorias econômicas complexas sobre o comportamento humano e tomadas de decisão sob pressão