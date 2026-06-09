Por que a Copa do Mundo de 2026 será a mais diferente da história?

A Copa do Mundo de 2026 marca uma transformação no formato do torneio mais importante do futebol. Pela primeira vez, três países sediarão o evento simultaneamente: México, Estados Unidos e Canadá. A competição também será a mais inclusiva da história, com 48 seleções participantes em vez das tradicionais 32, totalizando 104 partidas. A abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, repetindo o confronto entre México e África do Sul, o mesmo que iniciou a Copa de 2010. Mas onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026?

O que torna esta Copa 2026 diferente das anteriores?

Esta edição inaugura o formato com 48 seleções, ampliando a participação de países de todos os continentes. Serão 12 grupos com quatro equipes cada, e os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, junto com os oito melhores terceiros colocados. A fase eliminatória terá 32 times, chamada de Rodada de 32, e o campeão precisará disputar oito jogos em vez de sete.

Como será a cerimônia de abertura?

Pela primeira vez, haverá três cerimônias de abertura simultâneas, uma em cada país-sede, conectadas por um conceito comum que une futebol, música e cultura. No México, a apresentação destacará elementos tradicionais como o papel picado e manifestações indígenas. Artistas como Shakira, J Balvin e Maná se apresentarão no Estádio Azteca, enquanto Katy Perry e Anitta estarão em Los Angeles, e Alanis Morissette no Canadá.

Quais recordes o Estádio Azteca estabelece?

O Estádio Azteca será o primeiro da história a sediar três aberturas de Copa do Mundo, após ter recebido os jogos inaugurais de 1970 e 1986. É também a primeira vez desde que a competição adotou o formato de partida inaugural que o mesmo confronto se repete, com México enfrentando África do Sul, exatamente como em 2010.

O que foram os Countdown Concerts?

A Fifa organizou shows simultâneos de contagem regressiva em três cidades: Cidade do México, Toronto e Los Angeles. Esses eventos, realizados no dia anterior ao início do torneio, apresentaram artistas locais e internacionais em tempo sincronizado, com transmissões cruzadas entre os três países, criando uma experiência integrada inédita.

Quantas partidas o campeão precisará vencer?

Com o novo formato, a seleção campeã terá de disputar oito jogos em vez de sete. Isso acontece porque a fase eliminatória começa com 32 times, exigindo uma rodada adicional antes das oitavas de final. O torneio terá 104 partidas no total, o maior número da história das Copas do Mundo.

Copa do Mundo 2026 – onde assistir?

Com tantas opções de transmissão e um cardápio repleto de grandes shows e craques em campo, não há desculpa para perder nenhum lance. Seja vibrando de graça na TV aberta com a Globo e o SBT, acompanhando as análises da TV fechada no SporTV e N Sports, ou curtindo a interatividade do streaming na CazéTV, no Globoplay e no GE tv, o torcedor brasileiro terá cobertura total. Prepare a agenda, ajuste o despertador para as três cerimônias de abertura a partir desta quinta-feira (11) e já deixe tudo pronto para o sábado (13), às 19h, quando a Seleção Brasileira estreia contra o Marrocos em busca do tão sonhado hexa.