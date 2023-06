Bard, IA do Google, promete chegar ao Brasil nos próximos meses

O Bard, ferramenta de inteligência artificial generativa do Google, concorrente do ChatGPT, deverá chegar ao Brasil nos próximos meses. A previsão foi feita pelo presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc., Fabio Coelho, no evento Google For Brasil, realizado nesta terça-feira (27) em São Paulo.

Lançado em fevereiro deste ano, o Bard já está disponível em inglês para 180 países. Sua principal característica em comparação ao ChatGPT é a atualização. Enquanto a ferramenta da OpenAI só processa informações disponíveis até 2021, o Bard é capaz de processar informações em tempo real. Outro destaque do chatbot é a criação de códigos para mais de 20 linguagens de programação.

LEIA TAMBÉM:

>> Ataque em escola de Cambé foi planejado por quatro anos; polícia revela motivação

>> Prefeitura na RMC negligencia transporte escolar e recebe multa da Justiça

De acordo com o presidente do Google no Brasil, a espera pela versão brasileira se deve a um processo de curadoria e de aperfeiçoamento da ferramenta. “Continuamos melhorando nosso modelo para o país, para a linguagem do português brasileiro. Mas, sem dúvida, estará disponível nos próximos meses, ainda este ano”, afirma.

Confira todas as novidades anunciadas pelo Google na matéria completa da GazzConecta.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos