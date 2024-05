Motorista de aplicativo é preso após estuprar passageira no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu um motorista de aplicativo, de 30 anos, pelo crime de estupro. O homem foi capturado em flagrante no último sábado (11), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

O crime ocorreu no mesmo dia da prisão. A vítima, de 25 anos, havia solicitado uma corrida e, durante o trajeto, o motorista a coagiu a praticar atos libidinosos.

“Após tomar ciência dos fatos e por meio do levantamento de informações, conseguimos identificar e localizar o homem, que foi preso em sua residência no bairro Jardim Social”, disse o delegado Rodrigo Souza.

A justiça homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do motorista. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

