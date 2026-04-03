Morre em Curitiba o médico Eurípides Ferreira, pioneiro em transplante de medula no Brasil

O médico hematologista Eurípides Ferreira morreu aos 86 anos, em Curitiba, nesta sexta-feira (03/04). Ele trabalhou no Hospital Pequeno Príncipe por mais de cinco décadas e, ao lado de equipe do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR, realizou o primeiro transplante de medula óssea do Brasil e da América Latina.

Na década de 1960, Ferreira foi responsável pela criação dos serviços de Oncologia e Hematologia, e Transplante de Medula Óssea, em 2011. “Transformou vidas com seu desejo intenso de buscar e fazer o melhor”, diz nota do Hospital Pequeno Príncipe.

O primeiro transplante de medula óssea da América Latina foi um marco que trouxe esperança à vida de milhares de pacientes oncológicos e com doenças raras.

Foto: Divulgação Hospital Pequeno Príncipe

“Hoje nos despedimos desse grande nome da nossa história. O Hospital Pequeno Príncipe lamenta profundamente o falecimento do médico hematologista Eurípides Ferreira e se solidariza aos familiares, amigos, colegas, ex-pacientes e todos que foram tocados por sua trajetória. Nossa gratidão é eterna. Sua contribuição é imensurável”, diz nota.

Velório do médico Eurípides Ferreira

Ferreira morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ele será velado neste sábado (04/04), na Capela Vaticano. O sepultamento será no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.