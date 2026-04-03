Unimed Curitiba fatura R$ 4 bilhões em 2025 e inaugura “mini cidade”

A Unimed Curitiba fechou o balanço de 2025 com faturamento de R$ 4,04 bilhões. o resultado é o melhor da história da cooperativa, que vive um momento de expansão e celebração. No final do mês passado inaugurou em Curitiba, bem ao lado do viaduto do Tarumã, seu novo Complexo Administrativo. O investimento na sede foi possível pelos sólidos e crescentes resultados.
No último ciclo, a Unimed Curitiba cresceu 12% e alcançou 45,37% de participação de mercado (market share) e registrou a entrada de 78,8 mil novos clientes no último ano. Atualmente, o plano tem uma carteira de 665,708 vidas.
O novo complexo administrativo ocupa um terreno de 30 mil m², com cerca de 6 mil m² de área construída. Toda a obra durou menos de um ano e 100% da estrutura existente, entre elas o icônico prédio redondo onde funcionaram algumas empresas como Schause e a Perkons, que desenvolveu a primeira lombada eletrônica de Curitiba, foi mantida (mas reformada, por óbvio).
A nova estrutura é dividida em quatro blocos e foi projetada para abrigar mil funcionários. Além dos escritórios, o espaço conta com um centro de treinamento, auditório, praça de alimentação e a sede do Instituto Unimed Curitiba. O projeto incluiu ainda a criação da Casa da Memória, um museu sobre a trajetória da cooperativa. Várias áreas de convivência, com bancos e espaços arborizados, dão um “ar de cidade” para o complexo.
“Inaugurar nosso Complexo Administrativo é concretizar um planejamento pensado e construído ao longo de muitos anos. Esse investimento em estruturas físicas robustas para suportar o nosso crescimento garante a qualidade do que entregamos. Estamos expandindo a nossa estrutura física, e ainda nossa capilaridade e pujança para transformar tudo isso em uma herança de inovação sustentável”, afirma Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.
Unimed Curitiba cresce e reelege seu presidente
No campo financeiro, o resultado positivo permitiu a distribuição de R$ 61,8 milhões aos médicos cooperados. Desse total, R$ 42,5 milhões foram pagos ao longo de 2025 e outros R$ 19,3 milhões foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em março.
Durante a mesma assembleia, Rached foi reeleito para seu terceiro mandato consecutivo como diretor-presidente, que tem planos de ampliar ainda mais a cobertura do plano. Para 2026, além da consolidação das atividades na nova sede administrativa, o plano prevê a abertura de uma nova unidade de atendimento no Shopping Curitiba.
Hoje, são 14 unidades próprias de atendimento, sendo 8 assistenciais, uma unidade hospitalar – o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima –, 15 unidades dentro de empresas clientes e o Espaço Saúde no ParkShoppingBarigüi.
Além de Curitiba, a Unimed tem unidades em 24 municípios da Região Metropolitana:
- Adrianópolis
- Almirante Tamandaré
- Araucária
- Balsa Nova
- Bocaiúva do Sul
- Campina Grande do Sul
- Campo Largo
- Campo Magro
- Cerro Azul
- Colombo
- Contenda
- Doutor Ulysses
- Fazenda Rio Grande
- Itaperuçu
- Lapa
- Mandirituba
- Pinhais
- Piraquara
- Porto Amazonas
- Quatro Barras
- Rio Branco do Sul
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Tunas do Paraná.