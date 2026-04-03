Unimed Curitiba fatura R$ 4 bilhões em 2025 e inaugura “mini cidade”

A Unimed Curitiba fechou o balanço de 2025 com faturamento de R$ 4,04 bilhões. o resultado é o melhor da história da cooperativa, que vive um momento de expansão e celebração. No final do mês passado inaugurou em Curitiba, bem ao lado do viaduto do Tarumã, seu novo Complexo Administrativo. O investimento na sede foi possível pelos sólidos e crescentes resultados.

No último ciclo, a Unimed Curitiba cresceu 12% e alcançou 45,37% de participação de mercado (market share) e registrou a entrada de 78,8 mil novos clientes no último ano. Atualmente, o plano tem uma carteira de 665,708 vidas.

O novo complexo administrativo ocupa um terreno de 30 mil m², com cerca de 6 mil m² de área construída. Toda a obra durou menos de um ano e 100% da estrutura existente, entre elas o icônico prédio redondo onde funcionaram algumas empresas como Schause e a Perkons, que desenvolveu a primeira lombada eletrônica de Curitiba, foi mantida (mas reformada, por óbvio).

A nova estrutura é dividida em quatro blocos e foi projetada para abrigar mil funcionários. Além dos escritórios, o espaço conta com um centro de treinamento, auditório, praça de alimentação e a sede do Instituto Unimed Curitiba. O projeto incluiu ainda a criação da Casa da Memória, um museu sobre a trajetória da cooperativa. Várias áreas de convivência, com bancos e espaços arborizados, dão um “ar de cidade” para o complexo.

“Inaugurar nosso Complexo Administrativo é concretizar um planejamento pensado e construído ao longo de muitos anos. Esse investimento em estruturas físicas robustas para suportar o nosso crescimento garante a qualidade do que entregamos. Estamos expandindo a nossa estrutura física, e ainda nossa capilaridade e pujança para transformar tudo isso em uma herança de inovação sustentável”, afirma Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.

Unimed Curitiba cresce e reelege seu presidente

Presidente da Unimed Curitiba, Rached Traya. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

No campo financeiro, o resultado positivo permitiu a distribuição de R$ 61,8 milhões aos médicos cooperados. Desse total, R$ 42,5 milhões foram pagos ao longo de 2025 e outros R$ 19,3 milhões foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em março.

Durante a mesma assembleia, Rached foi reeleito para seu terceiro mandato consecutivo como diretor-presidente, que tem planos de ampliar ainda mais a cobertura do plano. Para 2026, além da consolidação das atividades na nova sede administrativa, o plano prevê a abertura de uma nova unidade de atendimento no Shopping Curitiba.

Hoje, são 14 unidades próprias de atendimento, sendo 8 assistenciais, uma unidade hospitalar – o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima –, 15 unidades dentro de empresas clientes e o Espaço Saúde no ParkShoppingBarigüi.

Além de Curitiba, a Unimed tem unidades em 24 municípios da Região Metropolitana:

Adrianópolis

Almirante Tamandaré

Araucária

Balsa Nova

Bocaiúva do Sul

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Campo Magro

Cerro Azul

Colombo

Contenda

Doutor Ulysses

Fazenda Rio Grande

Itaperuçu

Lapa

Mandirituba

Pinhais

Piraquara

Porto Amazonas

Quatro Barras

Rio Branco do Sul

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Tunas do Paraná.