Cooperativa

Unimed Curitiba fatura R$ 4 bilhões em 2025 e inaugura “mini cidade”

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 03/04/26 13h55
Nova sede da Unimed Curitiba fica no bairro Tarumã e vai abrigar 1 mil funcionários. Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Unimed Curitiba fechou o balanço de 2025 com faturamento de R$ 4,04 bilhões. o resultado é o melhor da história da cooperativa, que vive um momento de expansão e celebração. No final do mês passado inaugurou em Curitiba, bem ao lado do viaduto do Tarumã, seu novo Complexo Administrativo. O investimento na sede foi possível pelos sólidos e crescentes resultados.

No último ciclo, a Unimed Curitiba cresceu 12% e alcançou 45,37% de participação de mercado (market share) e registrou a entrada de 78,8 mil novos clientes no último ano. Atualmente, o plano tem uma carteira de 665,708 vidas.

O novo complexo administrativo ocupa um terreno de 30 mil m², com cerca de 6 mil m² de área construída. Toda a obra durou menos de um ano e 100% da estrutura existente, entre elas o icônico prédio redondo onde funcionaram algumas empresas como Schause e a Perkons, que desenvolveu a primeira lombada eletrônica de Curitiba, foi mantida (mas reformada, por óbvio).

A nova estrutura é dividida em quatro blocos e foi projetada para abrigar mil funcionários. Além dos escritórios, o espaço conta com um centro de treinamento, auditório, praça de alimentação e a sede do Instituto Unimed Curitiba. O projeto incluiu ainda a criação da Casa da Memória, um museu sobre a trajetória da cooperativa. Várias áreas de convivência, com bancos e espaços arborizados, dão um “ar de cidade” para o complexo.

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“Inaugurar nosso Complexo Administrativo é concretizar um planejamento pensado e construído ao longo de muitos anos. Esse investimento em estruturas físicas robustas para suportar o nosso crescimento garante a qualidade do que entregamos. Estamos expandindo a nossa estrutura física, e ainda nossa capilaridade e pujança para transformar tudo isso em uma herança de inovação sustentável”, afirma Rached Hajar Traya, diretor-presidente da Unimed Curitiba.

Unimed Curitiba cresce e reelege seu presidente

Presidente da Unimed Curitiba, Rached Traya. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

No campo financeiro, o resultado positivo permitiu a distribuição de R$ 61,8 milhões aos médicos cooperados. Desse total, R$ 42,5 milhões foram pagos ao longo de 2025 e outros R$ 19,3 milhões foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em março.

Durante a mesma assembleia, Rached foi reeleito para seu terceiro mandato consecutivo como diretor-presidente, que tem planos de ampliar ainda mais a cobertura do plano. Para 2026, além da consolidação das atividades na nova sede administrativa, o plano prevê a abertura de uma nova unidade de atendimento no Shopping Curitiba.

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Hoje, são 14 unidades próprias de atendimento, sendo 8 assistenciais, uma unidade hospitalar – o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima –, 15 unidades dentro de empresas clientes e o Espaço Saúde no ParkShoppingBarigüi.

Além de Curitiba, a Unimed tem unidades em 24 municípios da Região Metropolitana:

  • Adrianópolis
  • Almirante Tamandaré
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Bocaiúva do Sul
  • Campina Grande do Sul
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Cerro Azul
  • Colombo
  • Contenda
  • Doutor Ulysses
  • Fazenda Rio Grande
  • Itaperuçu
  • Lapa
  • Mandirituba
  • Pinhais
  • Piraquara
  • Porto Amazonas
  • Quatro Barras
  • Rio Branco do Sul
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • Tunas do Paraná.

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