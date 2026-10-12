Menina de 3 anos morre após trave de gol cair durante festa no Paraná

Heloise da Silva Cruz, de 3 anos, morreu após ser atingida por uma trave de gol durante uma festa neste domingo (11). O caso aconteceu em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná.

Acompanhada da família, a menina brincava próximo a um campo de futebol quando a estrutura caiu sobre seu abdome. O campo era utilizado para a realização de celebrações municipais.

Segundo informações do atendimento da Polícia Militar do Paraná (PMPR), familiares socorreram a criança no local e a levaram a uma unidade de saúde. Apesar do atendimento, ela não resistiu aos ferimentos.

Ao Bom Dia Paraná, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que vai investigar as circunstâncias do acidente. Somente neste ano, outras duas crianças morreram em ocorrências semelhantes envolvendo traves de gol. Os casos foram registrados em Prudentópolis e Marquinho.

Prefeitura cancela celebrações

A Prefeitura de Imbaú havia programado para esta segunda-feira (12) uma festa municipal em comemoração ao Dia das Crianças, na rodoviária da cidade. No entanto, após a morte da menina, a administração municipal cancelou as celebrações.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte de Heloise e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências diante dessa perda irreparável”, diz o comunicado.

A celebração será realizada em uma nova data, ainda a ser definida e divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura.