Campos Gerais

Menina de 3 anos morre após trave de gol cair durante festa no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 12/10/26 08h30
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em plano geral de um campo de futebol amador instalado em uma área verde ou parque arborizado. Em primeiro plano, destaca-se a grama verde bem aparada do campo, cortada pelas linhas brancas marcadas no solo que delimitam a grande área. À direita, posiciona-se uma trave de futebol com estrutura metálica branca e rede de cor alaranjada. À esquerda, vê-se uma pequena bandeirinha de escanteio vermelha fincada na grama. No plano intermediário, o terreno estende-se ligeiramente em aclive em direção ao fundo, margeado por uma densa fileira de árvores de copas frondosas e variadas. Ao fundo, sob um céu parcialmente nublado, a luz natural diurna ilumina toda a paisagem aberta.
Prefeitura cancelou festas nesta segunda. Imagem ilustrativa. Foto: Deposit Photos.

Heloise da Silva Cruz, de 3 anos, morreu após ser atingida por uma trave de gol durante uma festa neste domingo (11). O caso aconteceu em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná.

Acompanhada da família, a menina brincava próximo a um campo de futebol quando a estrutura caiu sobre seu abdome. O campo era utilizado para a realização de celebrações municipais.

Segundo informações do atendimento da Polícia Militar do Paraná (PMPR), familiares socorreram a criança no local e a levaram a uma unidade de saúde. Apesar do atendimento, ela não resistiu aos ferimentos.

+ Leia mais

Ao Bom Dia Paraná, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que vai investigar as circunstâncias do acidente. Somente neste ano, outras duas crianças morreram em ocorrências semelhantes envolvendo traves de gol. Os casos foram registrados em Prudentópolis e Marquinho.

Prefeitura cancela celebrações

A Prefeitura de Imbaú havia programado para esta segunda-feira (12) uma festa municipal em comemoração ao Dia das Crianças, na rodoviária da cidade. No entanto, após a morte da menina, a administração municipal cancelou as celebrações.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte de Heloise e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências diante dessa perda irreparável”, diz o comunicado.

A celebração será realizada em uma nova data, ainda a ser definida e divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google