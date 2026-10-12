Parque dos Smurfs, oficinas de massa e teatro: guia para curtir o Dia das Crianças em Curitiba

O Dia das Crianças é um momento para presentes e brincadeiras. Mas, além disso, é um momento para celebrar a alegria, a criatividade e a inocência que marcam a infância. Em Curitiba, há várias opções de atividades para que os pais possam deixar essa data ainda mais colorida, mesmo com chuva.
- Programação de Dia das Crianças no Shopping Estação
- O evento terá atividades como pintura facial, distribuição de pipoca e esculturas de balão. Também haverá encontro com personagens e diversão para toda a família.
- Local: Shopping Estação (em frente ao museu ferroviário)
- Horário: 14h às 18h Valor: Gratuito
- Espetáculo “Os Três Porquinhos”
- Uma nova montagem do clássico da literatura, com ambientação caipira e abordando valores como responsabilidade e dedicação.
- Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)
- Horário: 15h
- Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
- Espetáculo “O Mágico de Oz”
- Uma aventura sobre amizade e coragem, com personagens da tradicional história de Dorothy e Totó.
- Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)
- Horário: 17h
- Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
- Festa de Dia das Crianças – Santa Felicidade
- A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.
- Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade
- Horário: 14h às 18h
- Valor: Gratuito
- Festa de Dia das Crianças – Tatuquara
- A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.
- Local: Praça Monteiro Lobato (Tatuquara)
- Horário: 14h às 18h
- Valor: Gratuito
- Mãozinha na massa
- O evento convida os pequenos para a cozinha em uma aula com um chef, para preparar uma massa e, ao final, saborearem suas criações.
- Local: Ninetto Trattoria (Park Shopping Barigüi)
- Horário: 11h30 e 16h
- Valor: A partir de R$ 65
- Parque temático dos Smurfs
- Um espaço inspirado na vila escondida da floresta, com uma experiência imersiva e interativa. São várias atividades lúdicas, brinquedos, música e entretenimento.
- Local: Shopping Estação (praça de eventos central, piso L1)
- Horário: 14h às 20h
- Valor: A partir de R$ 55
- Programação Especial Shopping Ventura
- O Shopping preparou atividades especiais para as crianças, como o camarim do cabelo maluco e penteados. As crianças também poderão ver uma apresentação especial inspirada em Guerreiras do K-Pop.
- Local: Shopping Ventura (Praça de eventos)
- Horário: 14h às 20h
- Valor: Gratuito