Parque dos Smurfs, oficinas de massa e teatro: guia para curtir o Dia das Crianças em Curitiba

O Dia das Crianças é um momento para presentes e brincadeiras. Mas, além disso, é um momento para celebrar a alegria, a criatividade e a inocência que marcam a infância. Em Curitiba, há várias opções de atividades para que os pais possam deixar essa data ainda mais colorida, mesmo com chuva.

Programação de Dia das Crianças no Shopping Estação

O evento terá atividades como pintura facial, distribuição de pipoca e esculturas de balão. Também haverá encontro com personagens e diversão para toda a família.

Local: Shopping Estação (em frente ao museu ferroviário)

Horário: 14h às 18h Valor: Gratuito

Espetáculo “Os Três Porquinhos”

Uma nova montagem do clássico da literatura, com ambientação caipira e abordando valores como responsabilidade e dedicação.

Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)

Horário: 15h

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

Espetáculo “O Mágico de Oz”

Uma aventura sobre amizade e coragem, com personagens da tradicional história de Dorothy e Totó.

Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)

Horário: 17h

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)

Festa de Dia das Crianças – Santa Felicidade

A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.

Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Horário: 14h às 18h

Valor: Gratuito

Festa de Dia das Crianças – Tatuquara

A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.

Local: Praça Monteiro Lobato (Tatuquara)

Horário: 14h às 18h

Valor: Gratuito

Mãozinha na massa

O evento convida os pequenos para a cozinha em uma aula com um chef, para preparar uma massa e, ao final, saborearem suas criações.

Local: Ninetto Trattoria (Park Shopping Barigüi)

Horário: 11h30 e 16h

Valor: A partir de R$ 65

Parque temático dos Smurfs

Um espaço inspirado na vila escondida da floresta, com uma experiência imersiva e interativa. São várias atividades lúdicas, brinquedos, música e entretenimento.

Local: Shopping Estação (praça de eventos central, piso L1)

Horário: 14h às 20h

Valor: A partir de R$ 55

Programação Especial Shopping Ventura

O Shopping preparou atividades especiais para as crianças, como o camarim do cabelo maluco e penteados. As crianças também poderão ver uma apresentação especial inspirada em Guerreiras do K-Pop.

Local: Shopping Ventura (Praça de eventos)

Horário: 14h às 20h

Valor: Gratuito