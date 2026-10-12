Programação

Parque dos Smurfs, oficinas de massa e teatro: guia para curtir o Dia das Crianças em Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/10/26 21h01
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Parque dos Smurfs no Shopping Estação faz parte da programação do Dia das Crianças. Foto: Divulgação
Parque dos Smurfs no Shopping Estação faz parte da programação do Dia das Crianças. Foto: Divulgação

O Dia das Crianças é um momento para presentes e brincadeiras. Mas, além disso, é um momento para celebrar a alegria, a criatividade e a inocência que marcam a infância. Em Curitiba, há várias opções de atividades para que os pais possam deixar essa data ainda mais colorida, mesmo com chuva.

  • Programação de Dia das Crianças no Shopping Estação
  • O evento terá atividades como pintura facial, distribuição de pipoca e esculturas de balão. Também haverá encontro com personagens e diversão para toda a família.
  • Local: Shopping Estação (em frente ao museu ferroviário)
  • Horário: 14h às 18h Valor: Gratuito
  • Espetáculo “Os Três Porquinhos”
  • Uma nova montagem do clássico da literatura, com ambientação caipira e abordando valores como responsabilidade e dedicação.
  • Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)
  • Horário: 15h
  • Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Espetáculo “O Mágico de Oz”
  • Uma aventura sobre amizade e coragem, com personagens da tradicional história de Dorothy e Totó.
  • Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação)
  • Horário: 17h
  • Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)
  • Festa de Dia das Crianças – Santa Felicidade
  • A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.
  • Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade
  • Horário: 14h às 18h
  • Valor: Gratuito
  • Festa de Dia das Crianças – Tatuquara
  • A iniciativa da Prefeitura vai reunir jogos recreativos, tabuleiros gigantes, cama elástica, piscina de bolinhas e muitas outras opções para as crianças.
  • Local: Praça Monteiro Lobato (Tatuquara)
  • Horário: 14h às 18h
  • Valor: Gratuito
  • Mãozinha na massa
  • O evento convida os pequenos para a cozinha em uma aula com um chef, para preparar uma massa e, ao final, saborearem suas criações.
  • Local: Ninetto Trattoria (Park Shopping Barigüi)
  • Horário: 11h30 e 16h
  • Valor: A partir de R$ 65
  • Parque temático dos Smurfs
  • Um espaço inspirado na vila escondida da floresta, com uma experiência imersiva e interativa. São várias atividades lúdicas, brinquedos, música e entretenimento.
  • Local: Shopping Estação (praça de eventos central, piso L1)
  • Horário: 14h às 20h
  • Valor: A partir de R$ 55
  • Programação Especial Shopping Ventura
  • O Shopping preparou atividades especiais para as crianças, como o camarim do cabelo maluco e penteados. As crianças também poderão ver uma apresentação especial inspirada em Guerreiras do K-Pop.
  • Local: Shopping Ventura (Praça de eventos)
  • Horário: 14h às 20h
  • Valor: Gratuito
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