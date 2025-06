Gato é adotado por colaboradores e vira ‘funcionário’ em obra no litoral

Um gato virou sensação no Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Com o nome de Marcelo, o felino “reforçou” o setor de Meio Ambiente e Segurança do Moegão, maior obra portuária do Brasil.

Marcelo apareceu ano passado na área e foi observado primeiramente pelo engenheiro de segurança do trabalho, Felipe Zeppelini. “Na época, falei com o Marcos, que é o nosso engenheiro e tem gatos em casa, para trazer ração. No dia seguinte, ele trouxe o potinho e a comida. Logo depois, apareceu o bichano e começamos a cuidar dele”, disse Felipe.

No começo, todos achavam que era uma gata, mas ao ser encaminhado a um veterinário, a revelação aconteceu. Por ser magro com olhos azuis, fez o grupo associar tais características a um dos colegas do setor, o Marcelo.

O gato logo ganhou uma caixa com cobertores, brinquedos e um crachá, feito pelo estagiário Lucas Martins. “Seguimos o modelo do crachá da empresa e imprimimos com o cargo de engenheiro soneca”, explicou.

Garfield do Porto de Paranaguá

Com poucos meses e tanto cuidado com o novo colega, Marcelo precisou entrar em uma dieta rigorosa. “Ele chegava em cada sala e comia um pouquinho aqui, comia um pouquinho ali. Ele mesmo abria as gavetas para poder pegar a comida sozinho, roubava a comida. Ficou tão gordinho que não conseguia mais pular direito. Ele pulava e caía. Até que chegou o momento em que a equipe precisou intervir”, explicou o auxiliar de escritório, Ganaliel Machado, que fez uma placa com a foto do Marcelo e os dizeres: “Atenção, estou gordo, não me alimente!”.

A obra do Moegão deve ser concluída até o fim deste ano, e o futuro do gato ainda é incerto. Pretendentes para levá-lo para casa não vão faltar.