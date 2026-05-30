Flávio Bolsonaro traz dos EUA pauta contra facções e sela aliança com Moro

Cerca de cinco mil pessoas participaram, na noite desta sexta-feira (29), em Curitiba, do evento de pré-lançamento das candidaturas do senador Sergio Moro (PL) ao Governo do Paraná e dos deputados Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL) ao Senado Federal. O encontro também contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado pelo partido como pré-candidato à Presidência da República, e do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de sua pré-campanha.

Realizado em um centro de eventos da capital paranaense, o ato reuniu lideranças do PL, parlamentares estaduais e federais, além de apoiadores vindos de diversas regiões do Paraná. Durante os discursos, os participantes destacaram a união de lideranças da direita no estado e defenderam pautas relacionadas à segurança pública, combate ao crime organizado e fortalecimento da representação do grupo no Congresso Nacional.

Flávio Bolsonaro destaca segurança pública e união da direita

Flávio Bolsonaro concentrou sua fala na segurança pública, tema que vem adotando como uma das principais bandeiras da pré-campanha presidencial. O assunto ganhou destaque nesta semana após o senador participar, nos Estados Unidos, de agendas relacionadas à classificação de organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas pelo governo norte-americano.

Durante o evento em Curitiba, Flávio citou iniciativas legislativas voltadas ao endurecimento das penas para integrantes dessas organizações e defendeu que o enfrentamento ao crime organizado seja tratado como prioridade nacional. “Temos a responsabilidade de devolver tranquilidade à população e garantir que a lei seja cumprida. O combate às organizações criminosas precisa ser tratado com seriedade e firmeza”, afirmou.

Moro relembrou atuação contra o crime organizado

Ao lado de Flávio Bolsonaro no palco, Sergio Moro associou sua pré-candidatura ao histórico de atuação na área de segurança pública. Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador relembrou medidas adotadas durante sua passagem pelo governo federal, entre elas ações de enfrentamento ao crime organizado.

Moro afirmou que o isolamento de lideranças de facções criminosas em presídios federais foi uma das iniciativas implementadas naquele período e defendeu a continuidade de políticas voltadas ao combate dessas organizações.

“O enfrentamento ao crime organizado exige coragem e compromisso permanente do Estado. São grupos que ameaçam a segurança da população e precisam ser combatidos com rigor dentro da lei”, declarou.

O senador também afirmou que a segurança pública deverá ocupar espaço central no debate eleitoral dos próximos meses e elogiou a atuação de Flávio Bolsonaro no tema. “O Flávio teve coragem de enfrentar uma pauta difícil e necessária. O combate ao crime organizado exige firmeza e a participação de todas as esferas de governo”, disse.

Flávio deve percorrer o Brasil

Já Flávio Bolsonaro afirmou que pretende percorrer diferentes estados do país nos próximos meses para apresentar as diretrizes da pré-campanha presidencial. O senador defendeu uma atuação integrada entre governos e Congresso Nacional para enfrentar os desafios da segurança pública. “Temos a responsabilidade de devolver tranquilidade à população e garantir que a lei seja cumprida. O combate às organizações criminosas precisa ser tratado com seriedade e firmeza”, declarou.

Segundo Flávio, o Paraná terá papel importante na estratégia nacional do partido em 2026, especialmente pela presença de lideranças que hoje ocupam espaço de destaque no cenário político nacional. O senador também destacou a necessidade de ampliar a representação do grupo no Congresso como forma de viabilizar propostas defendidas pelo partido.