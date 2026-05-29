Influenza avança no Paraná; hospital de Curitiba registra mais de mil casos em um mês

A influenza tem avançado no Paraná neste outono, na contramão da redução geral dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados no estado. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que os casos graves provocados pelo vírus passaram de 763, entre janeiro e maio de 2025, para 1.071 no mesmo período deste ano, um salto de 40%.

Referência em atendimento pediátrico em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe também registrou uma alta expressiva nos diagnósticos de influenza em 2026. A unidade somou 1.090 casos em abril deste ano, número mais de nove vezes superior ao observado no mesmo mês do ano passado, quando houve 118 confirmações.

Enquanto os registros de gripe cresceram de forma acelerada, as notificações de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) diminuíram na comparação com 2025. Para a pediatra responsável pela Emergência do Hospital Pequeno Príncipe, Simone Borges da Silveira, esse comportamento entre os dois vírus chama a atenção.

Casos no Hospital Pequeno Príncipe (2025 x 2026)

Período Influenza Vírus Sincicial Respiratório (VSR) Março de 2025 30 26 Abril de 2025 118 141 Maio de 2025 441 167 Março de 2026 644 6 Abril de 2026 1090 17 Até 20 de maio de 2026 987 24 Dados fornecidos pelo Hospital Pequeno Príncipe. Tabela: Tribuna do Paraná

Circulação precoce e complicações graves

A médica aponta que há uma circulação precoce do vírus em 2026, com diversos casos confirmados logo em março. Segundo ela, o aumento das ocorrências costuma ser mais comum a partir de abril e maio. A especialista afirma que a baixa cobertura vacinal é o principal fator que contribui para a rápida disseminação da doença.

A pediatra acrescenta que tem observado avanço nas internações e em complicações do quadro clínico das crianças, como pneumonias e inflamações musculares (miosites).

Em maio, 21% dos atendimentos nas UPAs de Curitiba foram por sintomas respiratórios

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba não separa os atendimentos por tipo de vírus, monitorando os casos respiratórios em geral. De acordo com a pasta, entre 1º e 21 de maio, foram atendidas 80.854 pessoas nas nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. Desse total, 17.226 eram casos respiratórios, o que representa cerca de 21% da demanda.

Segundo a SMS, nas UPAs não há tempo de espera para casos graves, que são assistidos com prioridade. Já o tempo médio de espera para pacientes classificados na cor verde (pouco urgente) foi de 109 minutos. Pacientes triados na cor azul (não urgente) tiveram tempo médio de espera de 86 minutos.

Para os casos leves (verdes e azuis), a secretaria sugere como alternativa a Central Saúde Já Curitiba. O serviço atende pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

O que aumenta a transmissão e quais são os sintomas de alerta?

A combinação de frio e ambientes fechados é o cenário ideal para o aumento da transmissão do vírus, explica a pediatra Simone Borges da Silveira. O ar seco e as temperaturas mais baixas também provocam o ressecamento das mucosas das vias aéreas, o que fragiliza as defesas do organismo e favorece a infecção.

Segundo a pediatra, são sinais de alerta os seguintes sintomas:

Febre intermitente;

Esforço respiratório (respiração cansada);

Dor muscular intensa;

Dificuldade para andar.

Prevenção

A SMS reforça que medidas simples de prevenção seguem essenciais: higienizar frequentemente as mãos, manter os ambientes arejados, evitar aglomerações e usar máscara em caso de sintomas gripais. A Sesa destaca que a vacina contra a gripe é a forma mais eficaz de controlar o avanço da doença.

Paraná vacinou 41% do grupo prioritário

A campanha de vacinação contra a gripe começou em 28 de março. O Paraná ecebeu 3,8 milhões vacinas do Governo Federal e aplicou 1.861.878 doses, de acordo com o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde. Até esta sexta-feira (29/05), a cobertura vacinal dos grupos prioritários (crianças de seis meses a menores a seis anos, idosos e gestantes) é de 41,61%. A meta é de 90%.

Segundo o Vacinômetro Nacional, nenhum município do Paraná vacinou mais que 79% do grupo prioritário. Dos 399 municípios apenas 21 estão com coberturas entre 61% e 80%. São eles: Iguatu com 79,58%, Conselheiro Mairinck, 74,90%, Anahy, 74,66%, Guapirama, 72,24%, Uniflor, 71,64%, Diamante do Sul, 66,27%, Coronel Domingos Soares, 65,74%, Sengés, 65,67%, Esperança Nova, 65,29%, Rio Branco do Ivaí, 65,35%, Lunardelli, 64,72%, Goioxim, 64,36%, Santo Antônio do Paraíso, 64,32%, Nova Olímpia, 62,47%, Guamiranga, 62,22%, Jardim Olinda, 62,16%, Virmond, 62,13%, Nova Cantu, 62,01%, Nossa Senhora das Graças, 61,89%, Turvo, 61,87% e Cafeara, 61,39%.

Curitiba, de acordo com dados da SMS desta sexta-feira, está com 40,5% do público-alvo vacinado contra a Influenza.