Pesquisa

Lula empata com 4 adversários em simulações de 2º turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Luisa Purchio - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/05/26 13h54
Palácio do Planalto. Foto: Antônio Cruz / Agência Brasil

O PoderData, instituto de pesquisa do Grupo Poder360, divulgou nesta sexta-feira (29), em parceria com o a Aya Bancah, uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento para o cenário estimulado no primeiro turno aponta Lula (PT) com 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), superando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas simulações de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro empatam no limite da margem de erro. Lula também empata tecnicamente com Joaquim Barbosa (DC), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). E venceria Renan Santos (Missão).

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A pesquisa ainda perguntou a disposição de voto dos entrevistados em relação a Flávio e Lula.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno. 

Lula lidera cenário estimulado de primeiro turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Joaquim Barbosa (DC): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Branco/nulo: 6%
  • Não sabe: 3%

Pesquisa para segundo turno de presidente da República

O PoderData simulou cinco cenários de segundo turno para presidente da República, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Nulo/branco: 9%
  • Não sabe: 3%

Lula x Joaquim Barbosa 

  • Lula (PT): 43%
  • Joaquim Barbosa (DC): 41%
  • Nulo/branco: 13%
  • Não sabe: 3%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 36%
  • Nulo/branco: 16%
  • Não sabe: 3%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 45%
  • Romeu Zema (Novo): 41%
  • Nulo/branco: 12%
  • Não sabe: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 41%
  • Nulo/branco: 12%
  • Não sabe: 2%

Disposição de voto em Flávio Bolsonaro e Lula

O PoderData também perguntou aos entrevistados o nível de comprometimento em relação aos dois principais pré-candidatos

Em relação a Flávio Bolsonaro (PL):

  • É o único candidato em que votaria: 30%
  • Poderia votar nele: 17%
  • Não votaria nele de jeito nenhum: 49%
  • Não sabe: 4%

Em relação a Lula (PT):

  • É o único candidato em que votaria: 36%
  • Poderia votar nele: 12%
  • Não votaria nele de jeito nenhum: 48%
  • Não sabe: 4%

Metodologia: A pesquisa ouviu 2.400 pessoas entre os dias 25 e 28 de maio. A pesquisa para presidente da República foi contratada pelo PoderData. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-04882/2026. 

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