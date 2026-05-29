Lula empata com 4 adversários em simulações de 2º turno

O PoderData, instituto de pesquisa do Grupo Poder360, divulgou nesta sexta-feira (29), em parceria com o a Aya Bancah, uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. O levantamento para o cenário estimulado no primeiro turno aponta Lula (PT) com 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), superando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Nas simulações de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro empatam no limite da margem de erro. Lula também empata tecnicamente com Joaquim Barbosa (DC), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). E venceria Renan Santos (Missão).
A pesquisa ainda perguntou a disposição de voto dos entrevistados em relação a Flávio e Lula.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.
Lula lidera cenário estimulado de primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 3%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Branco/nulo: 6%
- Não sabe: 3%
Pesquisa para segundo turno de presidente da República
O PoderData simulou cinco cenários de segundo turno para presidente da República, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Nulo/branco: 9%
- Não sabe: 3%
Lula x Joaquim Barbosa
- Lula (PT): 43%
- Joaquim Barbosa (DC): 41%
- Nulo/branco: 13%
- Não sabe: 3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 36%
- Nulo/branco: 16%
- Não sabe: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 41%
- Nulo/branco: 12%
- Não sabe: 3%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 41%
- Nulo/branco: 12%
- Não sabe: 2%
Disposição de voto em Flávio Bolsonaro e Lula
O PoderData também perguntou aos entrevistados o nível de comprometimento em relação aos dois principais pré-candidatos
Em relação a Flávio Bolsonaro (PL):
- É o único candidato em que votaria: 30%
- Poderia votar nele: 17%
- Não votaria nele de jeito nenhum: 49%
- Não sabe: 4%
Em relação a Lula (PT):
- É o único candidato em que votaria: 36%
- Poderia votar nele: 12%
- Não votaria nele de jeito nenhum: 48%
- Não sabe: 4%
Metodologia: A pesquisa ouviu 2.400 pessoas entre os dias 25 e 28 de maio. A pesquisa para presidente da República foi contratada pelo PoderData. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-04882/2026.