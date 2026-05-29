Eduardo Pimentel tem 78% de aprovação em Curitiba, avalia pesquisa

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 28 de maio revela que a administração do prefeito Eduardo Pimentel (PSD) se mantém popular, sendo aprovada por 78% dos curitibanos. Apesar do índice robusto — equivalente a quase 8 em cada 10 moradores —, o cenário acende um sinal de alerta: a desaprovação ao modelo municipal subiu e atingiu seu nível mais alto, chegando a 18,8%.
A pesquisa ouviu 800 participantes, possui segmentação por gênero, idade e escolaridade, e apresenta um grau de confiança de 95%.
A análise da série histórica, iniciada em abril de 2025, aponta que a aprovação do prefeito segue em estabilidade, oscilando dentro da margem de erro, enquanto os indicadores negativos registram tendência de alta:
|Período de Medição
|Aprovação
|Desaprovação
|Abril / 2025
|81,0%
|14,7%
|Agosto / 2025
|80,5%
|17,1%
|Dezembro / 2025
|80,8%
|16,3%
|Maio / 2026 (Atual)
|78,0%
|18,8%
Avaliação qualitativa também apresentou variações
O levantamento do Paraná Pesquisas revelou que a soma de “Ótima” e “Boa” era de 63,1% em abril de 2025, subiu para 64,4% em agosto e dezembro de 2025, e fechou em 62,1% em maio deste ano.
Por outro lado, a avaliação “Péssima” registrou um crescimento gradual, saindo de 3,7% no início do período comparativo para os 6,3% atuais.
Embora a aprovação tenha sofrido uma redução de 3 pontos percentuais entre dezembro de 2025 e maio de 2026, a gestão de Eduardo Pimentel mantém um amplo suporte popular na capital paranaense.
Metodologia
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 28 de maio de 2026, por meio de 800 entrevistas pessoais com moradores de Curitiba, apresentando um grau de confiança de 95,0% e uma margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais.
A amostragem foi estruturada em duas etapas, utilizando o método probabilístico de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) para a seleção das localidades e quotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e nível econômico para a escolha dos entrevistados. Todo o processo contou com uma equipe de auditoria em pelo menos 30% dos questionários aplicados, totalizando no mínimo 240 entrevistas verificadas pelos supervisores.