Obituário Curitiba; Lista de Falecimentos desta segunda-feira (16)

ACIR ZANETTI, 76 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARIA JOSE DIAS ZANETTI. Filiação: VITORIO ZANETTI e AMELIA CONTARDI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:30h.

AGATHA AYESSA GERMANO LEMES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADEMIR LEMES JUNIOR e LUANA LEMES JUNIOR. Sepultamento: CEMITERIO DE IGUARAÇU, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

ANA MARIA DE FREITAS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIVINA DE FREITAS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

ANTONIO APARECIDO VINO, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OLGA DA LUZ VINO. Filiação: AUGUSTO VINO e HERMINIA FRANCO FORTUNATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO CHAGAS PIRES, 47 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: DIONIZIO DAS CHAGAS PIRES e MARIA ROSA DOS SANTOS PIRES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 15:00h.

BEATRIZ APARECIDA FOGIATTO LEMOS, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CELSO DA ROCHA LEMOS. Filiação: PEDRO FOGIATTO e THEREZA DE JESUS MIRANDA FOGIATTO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:00h.

CARIME GARCIA DE FARIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR ARTIGAS DE FARIA. Filiação: FRANCISCO GRACIA e SANTINA DA SILVA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

CASSEMIRO SOUZA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OLIVINA LOPES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO FELIX DE SOUZA e ALTINA PRAXEDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 09:00h.

DOLIRIA DE LIMA SFORCA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LAERTES SFORCA. Filiação: MIGUEL ARCANJO DE LIMA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 16:00h.

DOLORES CORREA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO CORREA. Filiação: MIGUEL FERREIRA DA SILVA e BALBINA NIZER DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO FAZENDINHA, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 16:30h.

ELIZABETH NICOLINI SILVA, 68 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WANDERLEI FRANCISCO DA SILVA. Filiação: OSWALDO NICOLINI e IRACEMA APARECIDA NICOLINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

GILMARA WOLF BARRETO, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDGARD BETIM BORGES. Filiação: DILMO DE OLIVEIRA BARRETO e REGINA WOLF BARRETO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

IRACY PEDROSO SCOLARO, 87 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: ALCY SCOLARO. Filiação: JOSE PEDROSO DE CAMPOS e MARIA ALVES PEDROSO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REGISTRO SP, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

IRIVALDO JUNGLES GONCALVES, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: IRINEU JUNGLES GONCALVES e ALICE SILVEIRA JUNGLES GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOCELIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA RODRIGUES, 56 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE DA COSTA RODRIGUES. Filiação: ARMANDO GONCALVES DA SILVA e ELIDIA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 13:00h.

JOSE DA SILVA SANTOS, 87 ano(s). Cônjuge: TEREZA GUIBUR DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO DA SILVA SANTOS e MARIA DA LUZ PRESTES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOSE OSMAR ALVES, 69 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO ALVES e IOLANDA DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOSE TIBURCIO FERMINO, 87 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SEBASTIANA DOS SANTOS FERMINO. Filiação: AVELINO TIBURCIO FERMINO e GELMA ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOSIANE DE FATIMA GODOI, 48 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: DILAIR GODOI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

JOVITA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SEVERO DE LIMA SANTOS. Filiação: ARCESIO ALVES DE OLIVEIRA e FRANCISCA CARDOZO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

LEONARDO BURATO PINTO, 27 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Filiação: LEANDRO BURATO PINTO e CELIA AMORIM SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

LEONARDO SURIAN RIBEIRO, 29 ano(s). Filiação: JEFFERSON RENATO TEIXEIRA RIBEIRO e ROSANE SURIAN RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:30h.

LUIZ JOAQUIM DO NASCIMENTO, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DO CARMO NASCIMENTO. Filiação: JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO e AMELIA JOAQUINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 15:00h.

LUIZA CRASTECHIM GOMES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MONTEIRO GOMES. Filiação: ANTONIO CRASTECHIM e ANGELA SOLATTI CRASTECHIM. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

MADALENA DA SILVA PRADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZALTINO PRADO e FERMINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARCIO DE ALMEIDA, 46 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Filiação: NELSON FRANCISCO DE ALMEIDA e MARIA DE LOURDES ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 14:00h.

MARCO AURELIO FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CYRO DA LUZ FERREIRA e IRENA TORRES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 15:30h.

MARIA LINDAMIR FARIAS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO FARIAS. Filiação: OSMAR SOARES e MERCEDES GONCALVES DE SOUZA SOARES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 15 de setembro de 2024 às 18:00h.

MARIA MOREIRA NUNES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE PAULA NUNES. Filiação: JOSE CANDIDO MOREIRA e MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA SALETE SILVA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ NUNES DOS SANTOS. Filiação: NAO CONSTA e DALVA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

MARIZA MORESCHI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARNALDO MORESCHI e IVANIR DE OLIVEIRA MORESCHI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 11:00h.

MOISES DE JESUS, 66 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: CATARINA DE OLIVEIRA DE JESUS. Filiação: MANOEL DE JESUS e SEVERINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 16:30h.

NEUSA MARIA DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ISIQUIEL DE OLIVEIRA e SARAH DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

NEUSA ROSA MONTEIRO DOS SANTOS VIEIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NOEL DOS SANTOS VIEIRA. Filiação: VITOR ERNESTO MONTEIRO e BENEDITA ROSA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

PEDRO LAERTES SFORCA, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DOLIRIA LIMA SFORCA. Filiação: CARLOS SFORCA e ALBERTINA HENEMANN SFORCA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 10:00h.

RAIMUNDO MOREIRA SOUZA, 100 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA TEIXEIRA DE SOUZA. Filiação: JOSE VIEIRA DE SOUZA e ANA RODRIGUES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 14:30h.

RUTH DE MORAES PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: JOSE CROZULETA PEREIRA. Filiação: DONATO PIRES DE MORAES e MARIA SOARES DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

SERGIO LUIZ PERRETTO HOROCHOVEC, 60 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: CARLOS HOROCHOVEC e LIZETE PERRETTO HOROCHOVEC. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

SILAS WACKERNAGEL, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANGELINA BINEK. Filiação: CARLOS WACKERNAGEL e ADELE WACKERNAGEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 10:00h.

VALDEMAR LIMA DE CASTRO, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALBERTO MARQUES DE CASTRO e MARIA DE LIMA CASTRO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE JD DA SAUDADE EM TELEMACO BORBA PR, segunda-feira, 16 de setembro de 2024.

WALDINEY BARBOA NUCINI, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CLAUDINEI NUCINI e MARIA LUCIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 10:00h.

ZELI DOS SANTOS CARREIRA PATRICIO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO SOARES DOS SANTOS e MARIA ALMEIDA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 15:30h.

