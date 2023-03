Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste sábado (18)

Abraao de Jesus Noquelli, 48 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Oneur Pedro Noquelli e Lúcia Gamza Noquelli. Sepultamento ontem.

Agnes Pesarini Marin, 1 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gabriel César Ferreira Pesarini e Lavínia Marin Conceição. Sepultamento ontem.

Alexandre de Oliveira, 49 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Adão de Oliveira e Conceição Maria Azevedo de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Alzira Maria Alves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Amaro da Silva e Maria da Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Amauri Xavier Petryk, 77 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Petryk e Georgina Xavier Petryk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de local a ser designado.

Antônio Dirceu Canuto, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amantino Canuto e Odete Maria Jesus Canuto. Sepultamento ontem.

Carlinhos Tolardo, 74 anos. Profissão: gerente industrial. Filiação: João Tolardo e Paulina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Carlos Antônio Gajardoni Rodrigues, 77 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Antônio Rodrigues Gonçalves e Iracema Gajardoni Rodrigues. Sepultamento ontem.

Celso Costa, 82 anos. Filiação: Francisco Henrique da Costa e Leontina Catarina da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Deleusa de Jesus Pereira Struzik, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pereira Filho e Francisca Ferreira Pires. Sepultamento ontem.

Elza Célia da Costa, 58 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José de Carvalho Costa e Maria Antônia da Costa. Sepultamento ontem.

Felício Trevizan, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Trevizan e Roza Antoniacomi Trevizan. Sepultamento ontem.

Geovane Alexandre Santana, 22 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Cleonice José Santana. Sepultamento ontem.

Helena Romanhuk Tatarin, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Romanhuk e Ana Romanhuk. Sepultamento ontem.

Ismael Ramos, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alcídio Ramos e Setembrina Ramos. Sepultamento ontem.

Jana Junghans, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Stanislav Kolar e Irene Kolar. Sepultamento ontem.

Jane de Fátima de Souza, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Zechynski e Alice de Campos Zechynski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Jeferson Rafael de Oliveira Júnior, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jeferson Rafael de Oliveira e Vanessa Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Passo Amarelo, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

João Ferreira dos Santos, 80 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Gabriel Ferreira dos Santos e Vicentina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

João Roberto Linhares, 80 anos. Filiação: João Linhares e Nair Linhares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Johannes Mey, 95 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Jan Christiann Mey e Petronella Wilhelmina Hohle. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Jorge Ramao dos Santos, 75 anos. Filiação: Francisco Ramao dos Santos e Maria Mileski dos Santos. Sepultamento ontem.

José Carlos dos Santos, 48 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Messias dos Santos e Célia Rgina Regalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Jovenir Marques Rafael, 73 anos. Filiação: Francisco Marques Rafael e Maria de Cunha Pinto Rafael. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lucas da Silva Rodrigues, 22 anos. Filiação: Nelson Rodrigues e Marilei Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério do Rosário/ Colombo, saindo da Capela do Rosário / Colombo.

Manoel Pereira dos Santos, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Pereira Dias e Maria de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Manoel dos Santos Pereira, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maximo Pereira e Justina Pereira. Sepultamento ontem.

Marcel Oscar Scheffer Carneiro, 59 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Fábio Martins Carneiro e Myrian Izabel Scheffer Carneiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Marcos Barth, 73 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Ignaz August Barth e Marina Jacques. Sepultamento ontem.

Maria Sebastiana da Silva, 71 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Vicente Carlos da Silva e Mafalda Piasson da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Quatro Barras.

Mauro Meris, 60 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Marcelino Meris e Margarida Meris. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Jardim Cláudia (Pinhais).

Mirian Kroll, 73 anos. Filiação: Eduardo Felber e Elvira Maria Felber. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial de Luto/sala Manaca.

Nassib Kadri, 66 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Abdul Latif Kadri e Iehran Dib Kadri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Noeli Ribeiro dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Ribeiro e Eugenia Ribeiro. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio da Silva, 55 anos. Profissão: mestre. Filiação: Sebastião Dias da Silva e Lindamir de Miranda da Silva. Sepultamento ontem.

Paulo de Lima Brenzink, 71 anos. Filiação: Anor Brenzink e Anahir Gonçalves de Lima Brenzink. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ricardo Alberto Endler, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vigando Endler e Aracy Elly Endler. Sepultamento ontem.

Rosana Aparecida Kimura, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Soares e Maria Clélia Soares. Sepultamento ontem.

Rosileide Florêncio dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severino Dutra Florêncio e Geni Silva Florêncio. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja. Getsemani no Cic.

Salete Martins Coradini, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Mário Coradini e Custodia Martins Coradini. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Sandra Mara dos Santos Amaral, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sandoval Tinoco do Amaral e Maria José dos Santos Amaral. Sepultamento ontem.

Sebastião Gomes Pereira, 78 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Gomes Pereira e Maria Rosa da Silva. Sepultamento ontem.

Zalina Goss Radke, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baptista de Goss e Delphina Cordeiro de Goss. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

