Linha de ônibus em Curitiba terá ampliação após abertura de novas ruas

A linha de ônibus 627-Bosch passa a ter uma trajetória ampliada a partir deste sábado (18), em Curitiba. A linha Bosch liga a Vila Verde ao Terminal Capão Raso, com passagem pelo Terminal CIC e, segundo a prefeitura, agora ganhou 927 metros a mais no trajeto, passando a ter um total de 26,8 km. Diariamente a linha atende 1,5 mil pessoas.

A extensão do trajeto estava condicionada à abertura de ruas para atendimento ao Conjunto Barcelona Neoville e Sevilha Neoville, obras importantes de reestruturação de toda a região.

A expectativa é de um aumento de 29% no fluxo diário de passageiros, alcançando 2 mil usuários. Com isso, a linha ganhou mais um veículo e passa a contar com três ônibus à disposição dos passageiros.

A linha aumentou sua cobertura após abertura das ruas José Zaleski, Ernesto Biscardi, Des. Ernani Guarita Cartaxo, Valentin Deda e Capitão Argemiro Monteiro Wanderley.

A Urbs fará acompanhamento diário do funcionamento da linha nos próximos 15 dias. Caso ocorra algum tipo de intercorrência, os técnicos farão os ajustes necessários.

A linha 627-Bosch aceita pagamento apenas por cartão transporte, débito e crédito.

Mudança no itinerário da linha Bosch em Curitiba

