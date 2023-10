Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste sábado (14)

Álvaro Zadurski, 86 anos. Filiação: Boleslau Zadurski e Durvalina Zadurski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central.

Ana Maria Carvalho Rodrigues Siqueira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carvalho de Ramos e Maria Leal de Lima. Sepultamento ontem.

Ana Rendak Gielinski, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rendak e Vitória Mikos Rendak. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo de Colônia Murici.

Antônio Aparecido Francisco, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Reis Francisco e Galdina Quintino Francisco. Sepultamento ontem.

Antônio Joel Santos, 65 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Orquiles dos Santos e Maria de Lourdes Ramos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Salomon, 78 anos. Filiação: João Salomon e Casimira Miller. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela São Leopoldo.

Crhistie Mery Lustosa Pegorini, 47 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Mocir José Pegorini e Maria Schirley Marques Lustosa Pegorini. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de local a ser designado.

Dilma Zacheski da Silva, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Eloy Zacheski e Maria da Luz Zacheski. Sepultamento ontem.

Eloísa Rissatto, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nelson Rissatto e Leonice Rissatto. Sepultamento ontem.

Emiliano Nunes Monteiro, 33 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Edson Nunes Monteiro e Anália Ruiz Peres. Sepultamento ontem.

Eugênio Teodorowicz, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Teodorowicz e Madalena Teodorowicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Eiglmeter, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Otto Eiglmeter e Dosolina Fagundes Eiglmeter. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Francisco Rodrigues Bastos, 63 anos. Profissão: frentista. Filiação: Manoel Rodrigues Bastos e Ana da Cruz Bastos. Sepultamento ontem.

Janaina Teixeira, 40 anos. Profissão: manicure. Filiação: Elizabete Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jeferson Stresser de Franca, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: José Stresser de Franca e Edinéia Aparecida de Castro Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo da Capela Areia Branca/ Rio Branco do Sul.

Lady Benites de Melo, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Anuel Trindade Benites e Rosa Trindade Benites. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Lioterio Soares Lima, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Felipe Francisco Soares e Eduarda Cardoso Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Lourdes Regina Bartolomeu Pires, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luís Pires e Maria Rosa Bartolomeu. Sepultamento ontem.

Luciano Machado Gomes, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aparecida Machado Gomes. Sepultamento ontem.

Marcelo Karach, 54 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Miguel Alceu Karach e Marilde do Rocio Karach. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba – Sala Ipê.

Maria Helena Nucci de Morais, 77 anos. Profissão: secretária. Filiação: Guerino Nucci e Nair Rocha Nucci. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Maria Leonilda Taques, 74 anos. Filiação: Jooaquim Assunção Taques e Pedrina Alves da Maia Taques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus.

Maria de Lourdes da Luz, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza de Franca. Sepultamento hoje, Cartório Municipal de Cerro Azul, saindo da Capela Municipal de Cerro Azul.

Maria do Carmo Marques Silva, 99 anos. Filiação: João Damacena Marques e Laurinda Damacena Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Mary Elza de Francisco, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Camilo de Carvalho e Diva Alves de Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Matilde Machado Hartman, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Machado e Lídia Hartman Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja Ass. de Deus no São Braz.

Mayara Paula Costa, 32 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Carlos Costa e Divina de Fátima Paula Costa. Sepultamento ontem.

Miralva Lopes da Fonseca, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Lopes da Fonseca e Jovelina Lopes de Fonseca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Moacir de Oliveira, 57 anos. Filiação: Francisco Luiz de Oliveira e Maria Benicio da Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Nilo Gomes Pinto, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Gomes Pinto e Amélia Ferreira de Almeida. Sepultamento ontem.

Otacília Machado da Luz, 87 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Otacílio Machado e Maria Pedroso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Otávio Veiga, 57 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Veiga e Libania Terres Veiga. Sepultamento ontem.

Otília Jacob da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roque Jacob e Lazara Maria Gertrudes. Sepultamento ontem.

Paulo Lemes de Oliveira, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Lemes de Oliveira e Helena Mendes de Souza. Sepultamento ontem.

Pedro Martinho Luiz, 89 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Martinho Luiz José e Rosalina Luiz de Vasconcelos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Regina Budasz, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Voigt e Mathilde Voigt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Robson da Silva Santos, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adevanildo da Silva Santos e Nilda Correa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo de Capela Cemterio Campo Largo da Roseira.

Roseli Vicente Dias, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Vicente Dias e Izolina Vicente Dias. Sepultamento ontem.

Rozenir Pereira da Silva, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Agromecino Pereira da Silva e Rosalina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sidineia dos Santos da Silva, 37 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sebastião dos Santos e Tereza de Souza dos Santos. Sepultamento ontem.

Tereza Aparecida Masieri, 54 anos. Profissão: balconista. Filiação: João Masieri Filho e Felomena Soledade Masieri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Therezinha Maria Kubis Russo, 88 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Thomaz Kubis e Eduwirges Kubis. Sepultamento ontem.

Wilson Dambiski, 79 anos. Filiação: João Antônio Dambiski e Mercedes Dambiski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

