Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo (12)

Adilson Andreata, 59 anos. Filiação: João Andreata e Maria Pinto Andreata. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Igreja Vila Tingui.

Adriani Penteado, 43 anos. Profissão: secretária. Filiação: Dirceu Penteado e Iria da Luz Penteado. Sepultamento ontem.

Alberto Garcez Duarte Filho, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Alberto Garcez Duarte e Maria de Lourdes Barbosa. Sepultamento ontem.

Ana Paula Soares, 35 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Paulo Ferreira Soares e Maria Marlene Soares Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Anne Liese Enns, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Peter Katler e Liese Katler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de 1ª Igreja Evangélica Irmãos Menonitas Boqueirão.

Antônio Florêncio de Oliveira, 64 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: José Florêncio de Oliveira e Francisca Correia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Daiane D Silva Leão, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ricardo Rodrigues Leão e Rute Correia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela São João Batista São José dos Pinhais PR.

Daniel Soares Siqueira, 70 anos. Filiação: Pedro Soares Siqueira e Catarina Soares Siqueira. Sepultamento hoje, Pioneiro, saindo da Capela Funerária São Cristóvão.

Dirce Aparecida Holdefer, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaime Ribeiro e Judite Pasquim Ribeiro. Sepultamento hoje, (Foz do Iguaçu) Cemitério Municipal Jardim São Paulo, saindo da Capela Cemitério Municipal Jardim São Paulo.

Edeltraut Suchomel, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernst Suchomel e Laura Suchomel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Unilutus.

Edna Alves da Costa Pereira, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Cardoso da Costa e Aurora Alves da Costa. Sepultamento ontem.

Elysson Barros do Nascimento, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elilson Lima do Nascimento e Katia Macedo Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Emanoely Vitória de Mello, 20 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Juliana Margarida de Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Esnel Santos, 63 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Moacir José dos Santos e Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Francisco Duarte de Matos, 66 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Osvaldino Antunes de Matos e Joaquina Oliveira Duarte. Sepultamento ontem.

Glória Eoledi Melo Campos, 76 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Jorge de Almeida Campos e Maria Leni Melo de Campos. Sepultamento ontem.

Helena Ferreira Alves, 1 anos. Filiação: Erik Barbosa Ferreira Alves e Patricia de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iara Maria Diogo, 80 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Manoel Olímpio Diogo e Luíza Elza Diogo. Sepultamento ontem.

Idalina Alexandre Pinheiro, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alexandre e Antônia Alexandre. Sepultamento ontem.

Jandyra Lobo dos Santos, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lobo dos Santos e Cecília de Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Jayr Antônio, 76 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Joaquim Antônio e Rita Antônia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja Almirante Tamanadre PR.

João Carlos Pascoal, 78 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Pascoal e Margarida Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Orquidea – Almirante Tamandaré.

Joaquim Luiz Pego, 81 anos. Filiação: João Luiz Pego e Joana Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Antônio Sviaguinco, 63 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Miguel Sviaguinco e Josefa Sviaguinco. Sepultamento ontem.

José Machado, 67 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Maria Machado e Ana Maria Machado. Sepultamento ontem.

Jussara Maria Braga Cheute, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Braga. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Lorena Selma Dombeck, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lucas Dombecki e Maria Selma Dombeck. Sepultamento ontem.

Luís Henrique Ivanovski, 57 anos. Filiação: Attico Everton Ivanovski e Elcy de Mary Prado Ivanovski. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Lemos, 64 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Odete Wowk e Odete Wowk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Aparecida Martins de Souza, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Martins Caldeira e Maria Leonidia Caldeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja Cic CurtibaPR.

Maria Arlete Zagroba Bojanowski, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zegmundo Zagroba e Salua Ghanen Zagroba. Sepultamento segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria Cecília Dvorak, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Kriki e Helena Kriki. Sepultamento ontem.

Maria Clara Reiter Ribas, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Maria Reiter e Anaurilia dos Santos Reiter. Sepultamento ontem.

Maria Helena Soares Rocha, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Iolanda Teixeira Soares. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Malecsandra Martinho dos Santos, 2 anos. Filiação: Alex Cordeiro dos Santos e Ana Maria Braz Martinho. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Ziemmer, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Picksius e Marcilia Picksius. Sepultamento hoje, Cemitério Butia (Lapa), saindo de Igreja Butia (Lapa).

Maria das Dores de Souza, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandrino José Teixeira e Adriana Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria das Gracas Soares, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cândido de Medeiros Soares e Matilde Leopardi Soares. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marilei Manfre, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Wanderlei Manfre e Maria Sebastiana Teixeira Manfre. Sepultamento ontem.

Mercedes Gaspar Ruppel, 100 anos. Filiação: Joaquim Augusto Gaspar e Sophia Vitorazzo Gaspar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luto Curitiba.

Nair Santos Salomão, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Catharina dos Santos e Alice Araújo Santos. Sepultamento ontem.

Natal Laércio Padovani, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Padovani e Angelina Rui Padovani. Sepultamento ontem.

Nelson Braz, 66 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Pedro Braz e Emília Braz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor Pinhais PR.

Noêmia Cordeiro Liegel, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Cordeiro e Florippa Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Pedro Rodrigues de Lima, 85 anos. Profissão: segurança. Filiação: Miguel Archanjo de Lima e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Pureza Piqueras, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braz Manoel Gonçalves e Idalina Machado. Sepultamento ontem.

Roseli de Lima, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro de Lima e Elena Carneiro de Lima. Sepultamento ontem.

Rosicler Aparecida Delezu, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wadislavo Delezu e Jacyra Berti Delezu. Sepultamento ontem.

Rudolfo Barthe, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Barthe e Hertha Barthe. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Vitor Daniel da Cruz Pedreira de Oliveira, 2 anos. Filiação: Reinaldo de Oliveira e Grace Keli da Cruz Pedreira. Sepultamento ontem.

Washington Walter Leal, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Washington Leal e Vernonica Silveira Leal. Sepultamento ontem.

Wenderson Carlos dos Santos Soares, 27 anos. Profissão: atendente. Filiação: José do Carmo Soares e Rosenir Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Zelandio Bittencourt, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Vitor Pascoal Bittencourt e Carlota Bittencourt. Sepultamento ontem.

Zilda Aparecida Pereira Mendes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boaventura Rodrigues de Paula e Felisbina Jacintho Pereira. Sepultamento ontem.

