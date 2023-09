Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (19)

Alaide Santos Vitor, 83 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Rozalina de Lima Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Camilo.

Ana Maria Borges de Medeiros, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moizes Borges de Medeiros e Julieta Coutinho de Medeiros. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

André Cardoso, 56 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Miguel Cardoso e Agostinha Rocha Cardoso. Sepultamento ontem.

Andréa Maria Langowski, 53 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Aloir Cezar Langowski e Maria Aparecida Langowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemiteio Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Angelica Ribas Quevedo da Costa, 22 anos. Filiação: Maurício Quevedo da Costa e Carolina Luzia Marcondes Ribas de Souza Lobo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Sifronio de Souza, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Geraldino Sifronio de Souza e Dejanira Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Sousa da Cruz, 80 anos. Filiação: Francisco José da Cruz e Maria Joaquina de Sousa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina.

Arnaldo Carlos Sampaio Valente, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arnaldo de Souza Valente e Noeme Sampaio Valente. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Assir Horst, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alberto Horst e Ema Horst. Sepultamento ontem.

Balbina Dranka Pazda, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Estefano Dranka e Vitória Dranka. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul PR.

Carlos Eduardo de Oliveira Branco, 38 anos. Filiação: Octacilio Ferreira Branco e Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Christina Cremer, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gaspar Cremer e Lucinda Cardoso Cremer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Claudinei dos Santos, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Getúlio dos Santos e Sena Nunes Neris. Sepultamento ontem.

Dair Matoso de Lima, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Vitor Pinto de Lima e Tiburcia Pinto de Lima. Sepultamento ontem.

Denise Lemos Leonel, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lemos do Prado e Norma Lemos dos Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Desli Cristina Montoza, 90 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Wosniak Netto e Araci Nogueira Wozniak. Sepultamento ontem.

Edgar Silveira Rodrigues, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cipriano Rodrigues dos Santos e Carlota Silveira de Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Campo Comprido.

Edson Luiz Hanke, 66 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ary Hanke e Alfredina Gomes. Sepultamento ontem.

Eliezer Benck da Luz, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio José da Luz e Iracema Benck da Luz. Sepultamento ontem.

Emir Ubirajara Milla, 42 anos. Profissão: técnico. Filiação: Gesi Milla e Regina Maria Milla. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisco Gervasoni, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Marcimira Piores Gonçalves e Marcimira Pires Goncasves. Sepultamento ontem.

Glaucia Klosowski, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Julião Klosowski e Maria Coba Klosowski. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Capela Municipal do Água Verde.

Harry Luiz Avila Teles, 76 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: José da Silveira Teles e Glória Avila Teles. Sepultamento ontem.

Helena Machado, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Claudino Alves Machado e Paulina Pires Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Corrego Fundo – São José dos Pinhais, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ilda Martins Gimbert, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lino Martins e Francisca de Souza Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

Irene Aparecida Broio Correa, 64 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Izaltino Broio e Maria Augusta Leite Broio. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivaldir José Hauck, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Hauck e Sofia Fassini Hauck. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Ivete da Silva Hoogevoonink, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves da Silva e Magdalena Norato da Silva. Sepultamento ontem.

Jane Dagmar Meier, 87 anos. Filiação: José Mormello e Rosa Mormello. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

João Schmidt, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João José Zattar e Romilda Schmidt Wacholz. Sepultamento ontem.

Joaquim Mendes de Queiroz, 91 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Geniplo Mendes de Queiroz e Carolina Carneiro de Queiroz. Sepultamento ontem.

José Carlos Carvalho, 77 anos. Profissão: garçom. Filiação: Luiz Cândido de Carvalho e Benedita Ferreira de Carvalho. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Juvina Terezinha Correia, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conceição Correia e Alexandrina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos.

Leonardo Cadete Ferreira dos Reis, 16 horas. Filiação: Leandro dos Santos Ferreira e Emanuelly Cadete Ferreira dos Reis. Sepultamento ontem.

Leôncio Ubiratan Peres, 75 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Leôncio Peres e Florinda Ded Oliveira Peres. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Luiz Carlos Santo Nicola, 77 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Rolando Santo Nicola e Helena da Graça Santo Nicola. Sepultamento ontem.

Manoel Grzybowski, 90 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Beno Grzybowski e Apolônia Grzybowski. Sepultamento ontem.

Maria Ayres de Araújo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cândido Oliveira Ayres e Clotilde Eschemback Ayres. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Francisca dos Santos, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Francisco dos Santos e Maria Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria Joana Antunes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Quintino Antunes e Vitalina Rosa Antunes. Sepultamento ontem.

Maria José de Freitas Ribeiro Guimarães, 100 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José de Freitas Guimarães Júnior e Ana Ribeiro Bravo de Freitas. Sepultamento ontem.

Maria das Dores Nery do Nascimento, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cyrilo Cândido Nery e Maria Justina. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Maria de Paula Ferreira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório de Paula e Josefina de Paula. Sepultamento ontem.

Miguel Popovicz, 77 anos. Profissão: taxista. Filiação: Pedro Popovicz e Olga Kutenski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Natani Eloine Ribas Senn, 25 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Hermes Senn e Maria Aparecida Ribas Rocha Senn. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo de Igreja Católica de Pien PR.

Nelci Bosing, 65 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Osvaldo Francisco e Ilza Bosing. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Nelson Bacaniaski, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mariano Bacaniaski e Maria Telesler. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial Japi, saindo da Capela Memorial Japi.

Nivair Martins de Oliveira, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Martns de Oliveira e Carmélia Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Noldovir Angulski, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vicente Angulski e Luíza Angulski. Sepultamento ontem.

Orlando Ingracio de Santana, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Silvestre Ingracio de Santana e Vergínia Cordeiro de Santana. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Cemitério Municipal Campo Largo.

Pedro Sales dos Santos, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Justino dos Santos e Maria Tereza de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Plinio Duenas, 90 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Francisco Duenas e Conceição da Luz Duenas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Municipal São Francisco de Paula.

Quilda Ana Peres Kuller, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Peres de Castro e Maria da Glória Peres de Castro. Sepultamento ontem.

Reginaldo Dias, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Dias e Marilda Aparecida Amâncio. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Rita Gonçalves Pereira, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Silvano Gonçalves de Faria e Maria Gertrudes de Franca. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR.

Robson de Lima Guimarães, 20 anos. Filiação: Valmir de Jesus Guimarães e Eliane Farias dos Santos de Lima. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rosinei Edeval Souza, 47 anos. Profissão: garçom. Filiação: Euclides Fernandes de Souza e Maria de Fátima Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Samuel Lara Tissiani, 23 horas. Filiação: Thiago Tissiani e Dayane Aparecida Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz.

Sandra Luzia Lopes dos Santos Souza, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Izidoro Lopes dos Santos e Dilma Costa Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Selina Ferre Ira de Souza, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira de Sá e Thereza Fernandes de Sá. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de São Roque–Cic.

Shoiti Uchimura, 75 anos. Filiação: Masaru Uchimura e Masae Uchimura. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Tereza de Jesus do Prado, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atayde dos Santos e Rosalina Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Uhaila Canuto e Souza Machado, 33 anos. Profissão: analista crédito. Filiação: Mauro Canuto Castilho e Souzamachado e Rosicleia Aschi Mateus. Sepultamento ontem.

Vera Bete de Paula, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Sherer e Benta Moraes Scherer. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela da Paz – Boqueirão.

Virgínia Marques do Vale, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manuel Antônio Marques e Alzira Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Wesley de Castro dos Santos, 25 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mário César dos Santos e Cristiane Soares de Castro. Sepultamento ontem.

Willian Gabriel de Franca Kaminski, 14 anos. Filiação: Vilmar Assis Kaminski e Andreia de Fátima de Franca. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Zeneide Cravo Severino, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Antônio Severino e Izaura Cravo. Sepultamento ontem.

Zeniter Silva da Rocha Corllecto, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Silva Lima e Jahyra Rodrigues Allonco. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Zeno Stein Cavalheiro, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Carlos Rodrigues Cavalheiro e Nair Stein Cavalheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

