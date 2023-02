Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (14)

Abner de Oliveira Amaral, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Vilson Aparecido do Amaral e Rosilene de Oliveira Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de Igreja Batista Shalon, Curitiba(PR).

Adelson Vidal, 44 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Martins Vidal e Ana Rosa de Freitas. Sepultamento ontem.

Alaide dos Santos da Silva, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elias Augusto dos Santos e Zilda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Almita Reis Abreu, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Fernandes de Abreu e Rachel Áurea dos Reis. Sepultamento ontem.

Álvaro Carlos Sohn, 75 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Carlos Sohn e Inês Sohn. Sepultamento ontem.

André Cailet de Carvalho, 29 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Antônio Francisco de Carvalho e Elizabeth Maria Cailet. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista (Campina Grande do Sul), saindo da Capela do Cemitério São João Batista (Campina Grande do Sul).

Antônio Lourenço Machado, 69 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Lourenço Machado e Vitalina Lourenço Machado. Sepultamento ontem.

Antônio Pereira Soares, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Jaime Pereira Soares e Anália Marinho Soares. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Paroquial da Rondinha, saindo da Capela Cemitério Paroquial de Rondinha (Campo Largo).

Aurora Ribeiro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ribeiro e Donalia Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ayako Yoshinaga, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kohara Massao e Kohara Tomi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Carlos Gunzo Kuwada, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Massao Kuwada e Fujiko Kuwada. Sepultamento ontem.

Daniel Paulo Saldanha Sari, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Antônio Sari e Josefa Saldanha Sari. Sepultamento ontem.

Diego Juchnievski, 36 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Jeronimo Vasco Juchnievski e Edilia Juchnievski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Edina Cobbe, 78 anos. Filiação: Presciliano Cobbe e Evilasia Cobbe. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Sala Jacaranda-Memorial de Luto Curitiba.

Edson Luiz de Castro, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Targina Maria Madalena de Castro. Sepultamento ontem.

Ezequiel Jungles, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Germano Jungles e Rosa Jungles. Sepultamento ontem.

Francisca Rodrigues Bernardino, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Bernardino das Chagas e Geraldina Rodrigues da Costa. Sepultamento ontem.

Germano de Lima, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Aristides de Lima e Frida Henning. Sepultamento ontem.

Gesse Cordeiro da Silva, 21 anos. Filiação: Abael Ferreira da Silva e Valdelice Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Igreja Assembleia de Deus Guarituba.

Ieti Fonseca da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osmario Amaro da Fonseca e Leonor Almeida da Fonseca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Irineu Anselmo Luders, 90 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Martinho Luders e Rosa Belini Luders. Sepultamento ontem.

Isaias dos Santos de Paula, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sedineu de Paula e Aparecida Alves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Visão Missionária QuitandinhaPR.

Janis Amur Gomes Kozakevitch, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eugênio Kozakevitch e Elizabeth Gomes Kozakevitch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ÚÚltimos Dias CuritibaPR.

José Antônio Prata, 89 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Antônio de Almeida Prata e Josefina de Almeida Prata. Sepultamento ontem.

José Marcelino de Oliveira, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tertuliano Marcelino de Oliveira e Maria Madalena de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leila Marisa Garcia Martins, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Garcia Rocha e Ambrosina Carvalho Garcia. Sepultamento hoje, Cemitério de Nova AuroraPR, saindo da Capela Mortuária de Nova AuroraPR.

Leonora Slzusas, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Knopik e Ana Knopik. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista (Araucária), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Luiz Ciruelos Sobrinho, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Emiliano Ciruelos e Esther Vianna Ciruelos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Sala Ônix Vaticano CuritibaPR.

Luzinete da Silva Marciano, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Ireneu da Silva e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Marco Antônio dos Santos, 66 anos. Filiação: Humberto José dos Santos e Maria da Penha Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Avm.

Margarida Mascenco Dias, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Mascenco Dias e Maria Paula dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Igreja Santa Terezinha (Bairro Novo).

Maria Gercilia Galvão dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaristo Rodrigues Galvão e Maria Joana Galvão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Jadviga Blaszczyk, 71 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ludovico Baszczyk e Maria Magdalena Dombroski Blaszczyk. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Maria Joana Galvão, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otalia Maria Dicenes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja CICCuritibaPR.

Maria Martins dos Santos, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Martins da Luz e Meventina Soares de Assunção. Sepultamento ontem.

Mário Berbek, 83 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Basílio Berbek e Sophia Berbek. Sepultamento ontem.

Marlene Minikoski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reinaldo Minikoski e Cecília Minikoski. Sepultamento ontem.

Marlon Pedroso dos Santos, 30 anos. Profissão: conferente. Filiação: Carlos Fernando Castro dos Santos e Sueli Eliana Pedroso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Maurício Carlos Chella, 61 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Lourivaldo Constante Chella e Arlete Chella. Sepultamento ontem.

Mayara dos Santos Dias, 31 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Luiz Carlos Rodrigues Dias e Marilse Goreti dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Nelson José do Espírito Santo, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Eurides Lourenço do Espírito Santo e Lavínia Freitas do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Norberto Fernandes, 89 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Cristóvão Fernandes e Conceição Fernandes. Sepultamento ontem.

Olga Polowec, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Panas e Anna Panas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Onivaldina Gonçalves Lantmann, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Gonçalves e Luíza Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja, Bairro Alto, Curitiba(PR).

Oswaldo Pinto, 86 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Pedro Pinto e Catarina Manica Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Mortuária Municipal Santa Cândida- CuritibaPR.

Pedro Davi Gardino, 4 dias. Filiação: Leticia Aparecida Gardino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Pedro Luiz Baizi, 69 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Alexandre Baizi e Serafina Palopoli Baizi. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo PiraquaraPR.

Pedro Rogério Santos Souza, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Olavo dos Santos Souza e Donaria Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Perci Caetano de Souza, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Caetano de Souza e Alzira Antunes de Souza. Sepultamento ontem.

Renato Seifert, 76 anos. Filiação: Francisco Victório Seifert e Elzira Seifert. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal 01 São Francisco de Paula CuritibaPR.

Sônia Quintanilha dos Santos, 81 anos. Filiação: Durval Antônio Qintanilha e Guiomar Pereira Quintanilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Moruaria Frei Miguel Cic, Curitiba(PR).

Tereza Boneti, 72 anos. Filiação: Adelio Boneti e Izabel Pereira. Sepultamento ontem.

Terezinha Domingues da Silva, 72 anos. Filiação: Joaquim Domingues e Amélia dos Santos Domingues. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Theresinha Bortolini, 89 anos. Filiação: Amadeu Bortolini e Oliva Andreatti Bortolini. Sepultamento ontem.

Valdeci Sodre de Oliveira, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Soares de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Valdina Machado Toniolo, 69 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Dorvalino Machado e Carolina de Oliveira Machado. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Caepla 04 Municipal do Água Verde, Curitiba(PR).

Valdir Gebien, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tirone Gebien e Maria Ana Gebien. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Vitalino Vicente de Paulo, 95 anos. Profissão: guardião. Filiação: Divina Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

