Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (09)

Alan Sobocinski, 91 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: João Sobocinski e Helena Marcondes Sobocinski. Sepultamento ontem.

Ana Ribeiro Domingues, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Tobias Ribeiro e Odete Franca Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Borda do Campo, saindo de Municipal Borda do Campo.

André Terceiro da Silva, 35 anos. Filiação: Renato Oliveira da Silva e Dirce Terceiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ângelo Moreira, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Vicente Moreira e Antônia Montes Moreira. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos da Silva, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Marcelino da Silva e Maria José de Jesus. Sepultamento ontem.

Carlos Porfírio Dinis, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Gumercindo Porfírio Dinis e Sílvia Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Carlos Tadeu Garbuio, 79 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Santo Garbuio e Adolfina Garbuio. Sepultamento ontem.

Celi Alves de Deus, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves de Deus e Adélia Alves de Deus. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleverson Ortiz Paulista, 26 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joane Ortiz Paulista e Noeli Pask. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Municipal de Almirante Tamandaré.

Cleverson Pinheiro Hajaki, 27 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Pedro Ivo Hajaki e Simone Pinheiro Braznik. Sepultamento ontem.

Daniel Luiz Ferreira dos Santos, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando Ferreira dos Santos e Divanira Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério do Bugre, saindo da Capela Cemitério do Bugre (Balsa Nova).

Darci Santos Bandeira, 75 anos. Filiação: José Jacinto Bandeira e Eodocia Santos Bandeira. Sepultamento ontem.

Edílson Luiz Engelmann, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ervino Francisco Engelmann e Eli Engelmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edison Luiz Neumann, 53 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Antônio Ozeni Neumann e Natália Dias Lopes. Sepultamento ontem.

Egídio Antônio Bertassi, 90 anos. Filiação: Maximiliano Bertassi e Felícia Bertassi. Sepultamento hoje, Minicipal de Nova Londrina, saindo da Capela Nova Londrina.

Elizabete da Silva Ferreira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alvarino da Silva e Eva Soares da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Emerson Rech, 16 anos. Filiação: Marineusa Rech. Sepultamento ontem.

Eunice Pereira Canetti, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Mendes Pereira e Maria de Jesus Trindade. Sepultamento ontem.

Geovane Delfino Bento, 26 anos. Filiação: José Bento e Lindamir Delfino. Sepultamento ontem.

Heron José Kostrowski, 48 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Antônio Carlos dos Santos Kostrowski e Roseli Trindade Kostrowski. Sepultamento ontem.

Inês Florentino Tavares, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Florentino e Francisca Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária de Pinhais.

Júlia Simas Boiko, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Simas e Catharina Simas. Sepultamento hoje, Cemitério Retiro MandiritubaPR, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Ketlin Maiara Kuhn, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Reneci Kuhn e Ereni Turkot. Sepultamento ontem.

Marcela Cristina Leopoldo, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Leopoldo e Marly Ventura. Sepultamento ontem.

Marcelino Bernaski, 62 anos. Filiação: Antônio Bernaski e Sofia Senechen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Ação Entre Amigos (Pinheirinho).

Maria Alaide de Jesus Barros, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tomas Caetano dos Santos e Joana Batista de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Ignez Moretto Nicola, 81 anos. Filiação: Antônio Simão Moretto e Leonida Anna Moretto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Zeni Leal, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dalvino Gomes Cardoso e Filomena Gomes Cardoso. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição Nascimento Cordeiro, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolindo Monteiro do Nascimento e Zeneida Monteiro do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Maria da Luz Teixeira de Freitas do Nascimento, 87 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Aristides Teixeira de Freitas e Inema Fernandes Pinto. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes dos Santos, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ceciliano Frutuoso dos Santos e Justina da Silva Carvalho. Sepultamento ontem.

Mariele da Silva Neujhoz, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Batista Neujhoz e Ivonete da Silva. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Mauro Estanislau da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Esnsilau da Silva e Terezinha Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Nazareth de Paula Romualdo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Norberto de Freitas e Raimunda Vicencia de Paula. Sepultamento ontem.

Nereu Nunes de Souza, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dinor Nunes de Souza e Ivanira Almeida de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Newton Luís Wille, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Paulo Wille e Adelina Gasparin Wille. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Oscar Antônio Klos, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ildefonso Klos e Sofia Klos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Ronaldo Vaulir Lustosa, 49 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Altamir Lustosa e Lúcia Ferreira Lustosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Campo Largo São José dos PinhaisPR.

Rosa de Jesus Calistro Sauss, 79 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Carlos Calistro e Ana Rosa Calistro. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Regis de Freitas Alvarenga, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ariosto Mattos Freitas e Adair Regis de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus Curitiba (PR).

Vergina Campanha Alves, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Serafin Campanha e Ofrazia Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Virly Thomas Boye, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Thomas e Avely Francisca Romfeld Thomas. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (09)

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!