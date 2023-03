Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (20)

Adelaide Braga Gradowski, 103 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Juvêncio Geroncio Duarte Braga e Consuelo Magnoldi Braga. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Adilson Cordeiro de Andrade, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Cordeiro de Andrade e Benvinda Andrade. Sepultamento ontem.

Albari Ribeiro, 70 anos. Filiação: Alziro Ribeiro e Adelaide Batista Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Alessandro Souza de Andrade, 47 anos. Profissão: servente. Filiação: Santino Cardoso de Andrade e Cely Souza de Andrade. Sepultamento ontem.

Ana Kalat Moreira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Kalat e Rosaria Kalat. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Ana Luíza Ruscheweyh, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Elias do Bascimento e Carolina Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Anna Rosa Ferreira, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Gomes e Júlia Rosa. Sepultamento ontem.

Antônio Celso de Freitas, 78 anos. Filiação: Geraldo Manoel de Freitas e Maria da Glória Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ayrton da Silva Rosa, 80 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Celso da Silva Rosa e Victória Willy. Sepultamento ontem.

Cassio Kenji Mori, 33 anos. Profissão: engenheiro(a) eletrônico. Filiação: Carlos Mitsui Mori e Mariza Guebur Mori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Divina Aparecida do Couto, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco do Couto e Maria Alexandra do Couto. Sepultamento ontem.

Edmundo Leo Olsemann, 75 anos. Profissão: gerente. Filiação: Leo Olsemann e Ivete Guimarães Olsemann. Sepultamento ontem.

Edson Antônio Salmoria, 58 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Detino Salmoria e Leni Terezinha Salmoria. Sepultamento ontem.

Enio Gabriel Vieira, 66 anos. Filiação: Alfredo Gabriel Vieira e Josefa Ramalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Faustino Pereira do Espírito Santo, 100 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Pereira do Espírito Santo e Maria Cardoso da Luz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Plesbiteriana Capao da Imbuia, Rua João Ponciano Borges , 876 Capao da Imbuia CuritibaPR.

Francisco Malchovski, 90 anos. Filiação: João Malchovski e Joana Malchovski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo de residência em Pien (PR).

Geraldina Angelica de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Celestina Reis. Sepultamento ontem.

Gilmar Miranda, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ubiratan Miranda e Adelourdes Glodzinski Miranda. Sepultamento ontem.

Henrique Sampaio Santos, 79 anos. Filiação: Patricio José dos Santos e Palmira Pereira Sampaio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Janaina Priscila Thives, 45 anos. Filiação: Jorge Armandel Thives e Sueli Solange Thives. Sepultamento ontem.

Janina Slubski Franco, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Slubski e Marciliana Slubski. Sepultamento hoje, Cemitério Alvorada Irati PR, saindo da Capela Itatiaia Cic Curtiba PR.

Jefferson Luiz Biavatti, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adelino Vilson Biavatti e Evalina Biavatti. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela São Lucas de Piraquara.

João Rodrigues, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alterino Rodrigues e Maria da Paixão Rodrigues. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo de Jardim Cecília Campo Magro.

José Amilton Maosky, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre Maosky e Clara Maosky. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Corominas Garcia, 86 anos. Filiação: Domingo Corominas Valls e Josefa Garcia Navarro de Corominas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Josnir César Valério, 65 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Dilson José Valério e Janete Skibinski Valério. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Kylbert Souza, 26 anos. Profissão: garçom. Filiação: Júlio Cezar Souza e Cleude Alves Pereira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Municipal do Água Verde.

Leoni Escolástica Ribeiro da Maia, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Ribeiro da Maia e Maria Doralice da Maia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério São João Batista de São José dos PinhaisPR.

Manoel Jordão Sanches, 87 anos. Filiação: Ramon Jordão Perez e Maria Sanches. Sepultamento ontem.

Maria Mackievicz de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Mackievicz e Maria Mackievicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Mauro Antônio Nepomuceno, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jovelino Nepomuceno e Zeferina de Lourdes Nepomuceno. Sepultamento ontem.

Neuza Odete Pereira Nunes, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Geraldo Pereira dos Santos e Bertolina Pereira Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olena Szpatowski, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dmytros Denis e Anna Denis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Osmar Martinho de Oliveira, 66 anos. Filiação: Esmael Martinho de Oliveira e Edite José de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Palmida Boaventura de Souza, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacinto Noichelatti e Zefira Nichelatti. Sepultamento ontem.

Patricia de Lucca Stamm de Paula, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adilson Stamm e Rute de Lucca Stamm. Sepultamento ontem.

Rafael Pereira Rosa, 38 anos. Profissão: engenheiro(a) sistemas. Filiação: Luiz Gonzaga Rosa da Silva e Antônia Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Memorial do Carmo – Rio de Janeiro – Rj, saindo de Caepal do Cemitério Memorial do Carmo – Rio de Janeiro – Rj.

Renato Brasil da Rocha, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Brasil Rocha Silva e Laura Gonçalves da Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Suely Gil Fausto Faucz, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Pedro Gil e José Pedro Gil. Sepultamento ontem.

Tânia Mara da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro da Silva e Olga Amélia da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Terezinha de Fátima Barbosa, 69 anos. Filiação: José Antônio Barbosa e Roza Betin Barbosa. Sepultamento hoje, Pedro Fuu, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Vera Lúcia Dominciano, 69 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Lourenço Pierroti e Teresinha Lucinda Pierroti. Sepultamento ontem.

