Falecimentos em Curitiba e região. Veja o obituário desta segunda-feira (20).

Aguimar Peres da Silva, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Francisco Peres da Silva e Orcilia Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Zumbi/ Colombo/.

Altair Beal, 67 anos. Filiação: Rizzieri Beal e Ilda Bigaton Beal. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alzina Soares dos Santos, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel Soares dos Santos e Izabel Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Anderson Luiz Barbosa Jaensch, 44 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Fridolino Jaensch e Rosicleia Barbosa Jaensch. Sepultamento ontem.

Antônio César Simão, 39 anos. Filiação: Antônio Simão e Márcia Aparecida Palhano Simão. Sepultamento ontem.

Antônio Delgado Arte, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Valdomiro dos Santos Arte e Leopoldina Delgado Arte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Cerli Terezinha Alves Pereira Soares, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Pereira e Maria Aparecida Pereira. Sepultamento ontem.

Claudete Adriano Peixoto, 62 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Leodoro Adriano e Noêmia Garboni Adriano. Sepultamento ontem.

Cristiano Pinto de Lacerda, 88 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Manoel Estevam de Lacerda e Nercinda Pinto de Lacerda. Sepultamento ontem.

Dalva Sodre da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wenceslau Fernandes Sodre e Suzana Olivia Fernandes. Sepultamento ontem.

Darci Gonçalves da Silva, 77 anos. Filiação: Deimiro Gonçalves da Silva e Dejanira Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo de Igreja Batista do 7 Dia.

Dirce Scalise Alberti, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Scalise e Maria Martim Scalise. Sepultamento ontem.

Dirceu Batista da Luz, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Batista da Luz e Otília Batista da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo de Municipal de Campina Grande do Sul.

Douglas Ravanello, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Delson Luiz Ravanello e Jucelia de Fátima Andrade Ravanello. Sepultamento ontem.

Edilia Sandri Torterolli, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Sandri e Ermelinda Venturin. Sepultamento ontem.

Fernando Marques Fragoso, 30 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Alberto Fragoso e Márcia Regina de Souza Marques Fragoso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Flávio André Przybysz, 50 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Milton Przybysz e Mirici Terezinha Przybysz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Vertical.

Irene Alves da Silva, 80 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Reinaldo Alves da Silva e Izaura Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vertical.

Ivan Carlos Beligni Júnior, 37 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ivan Carlos Beligni e Ângela Cristina Momente Beligni. Sepultamento ontem.

Jardelina Rodrigues Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rodrigues Santos e Ramira dos Anjos Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

João Carlos de Souza, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nair de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Municipal (Sede).

João Gustavo Lipinski, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Lúcio Lipinski e Yone Rodrigues Lipinski. Sepultamento ontem.

João Meurer, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Anselmo Meurer e Adelina Goedert Meurer. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de 4 Igreja do Evangelho Quadrangular.

José Maria Antunes, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arvelina Antunes. Sepultamento ontem.

Leoni Loeper, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ernesto Loeper e Frieda Maria Loeper. Sepultamento ontem.

Lucas Valentin Teleginski, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Germano Teleginski e Margarida Prudio Teleginski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Abembar Assoc. Beneficiente dos Moradores do Barreirinha.

Manfredo Meissner, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fritz Heinrich Meissner e Margot Meissner. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marcos Marques, 43 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Hélio Marques e Leoni Carvalho Marques. Sepultamento ontem.

Maria Elza de Araújo, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Chaves da Silva e Catarina da Cruz Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba.

Maria Gabriela de Jesus, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Margarida Alves de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Maria do Rocio Alves Cordeiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jacinto de Paula e Antônia Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vertical / Curitiba /.

Mário Stella, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Valentin Stella e Amália Frezzato Stella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Nilton Vicente da Rosa, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Vicente da Rosa e Cecília Lopes da Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Pedro Henrique Oliveira dos Santos, 35 anos. Filiação: Jaime dos Santos e Elisabete de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosi Severiano, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odilon da Silva Quadros e Maria Correa Quadros. Sepultamento ontem.

Sebastião Pezzotti, 87 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Pezzotti e Joana Bertolozzo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Maringá (PR).

Sônia Maria Alcântara de Miranda, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Teodosio Horodeski e Marta Lachoviski Horodeski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Weleffer Eduardo de Franca da Silva, 25 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Geovane da Silva e Elenir de Franca. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Paranaense em Campina Grande do Sul.

