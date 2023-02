Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (13)

Adanair Silva, 95 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: João Praxedes Silva e Altair Góes da Silva. Sepultamento ontem.

Alexandre Fernandes Dias, 57 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sylvio Fernandes Dias e Edeloini Andrade Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Alexandre Nunes Moreira, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Renato Ilha Moreira e Sônia Aglair Nunes Moreira. Sepultamento ontem.

+Leia mais! TV Box Pirata terá sinal cancelado pela Anatel; Saiba quando será bloqueado

Ana Pedro de Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Pedro e Maria Pedro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antero Gomes de Almeida, 94 anos. Filiação: João Gomes de Almeida e Inês Gomes de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Aran Rutz Júnior, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aran Rutz e Elzer da Silva Quadros Rutz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Arion Paulo de Castro, 81 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Ademaro Ivanicki de Castro e Lourdes Muller de Castro. Sepultamento ontem.

Athina Maria de Siqueira, 96 anos. Filiação: Argemiro Rodrigues de Siqueira e Ellynor Leuschmer de Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Bramildo de Souza Campos, 61 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Amadeus Thibes de Campos e Rozinha de Souza Campos. Sepultamento hoje, Muncipal de Cascavel, saindo da Capela Municipal de Cascavel.

Carmen Bonfim, 65 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Joaquim Bonfim e Devermilha de Lima Bonfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Clotilde Ferreira dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório Ferreira dos Santos e Júlia Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (13)

Deise Terezinha da Silva Pinto, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Diomar da Silva e Tereza Santos da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

+Leia mais! Vídeo! Rapaz cai de tirolesa após cabo arrebentar em local turístico pertinho de Curitiba

Eder Rover, 60 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Eusmar Rover e Dirce Quintiliano Rover. Sepultamento ontem.

Edite Squioquet, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elvira Squioquet. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Edith Rodrigues Pondeli, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adalaido Pires de Morais e Glória Rodrigues de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Elisia Fernandes Padilha, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francsico Fernandes e Ernestina Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

Erica Wetel Thiessen, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Johann Wetel e Augusta Wetel. Sepultamento ontem.

Fabiani Maria Hertmann Moreira, 47 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio José Moreira e Claudete Maria Hertmann Moreira. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (13)

Francisco José Lopes, 83 anos. Filiação: José Bernardo Lopes e Raimunda Oliveira de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Genoveva Valla Stanczyk, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Valla e Maria Valla. Sepultamento ontem.

Hamilton Cid Heisler, 78 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Norberto Heisler e Lizete Cid Heisler. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Hermínio Mantovani, 85 anos. Filiação: José Mantovani e Evangelia Zago. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Ivete Polly, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Polly e Catharina Giarreta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ivonete Ribeiro da Silva, 65 anos. Filiação: José Ribeiro da Silva e Emília Teixeira da Silva. Sepultamento ontem.

Jair de Carvalho, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Marques de Carvalho e Elza Zanoner de Carvalho. Sepultamento ontem.

+Viu essa? Jornalista de Curitiba e do interior morrem em acidente gravíssimo no Paraná

João Maria Rodrigues, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Rodrigues e Elvira Santana Rodrigues. Sepultamento ontem.

Joaquina Walter de Barros, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionísio Walter e Eloyna Fernandes de Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Jorge Cardoso Takasaki, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Saulo Takasaki e Naldina Cardoso Takasaki. Sepultamento ontem.

Juliana Moreira dos Reis, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Moreira de Meireles e Maria Pinheiros de Paiva. Sepultamento ontem.

Jurandir José da Silveira Baggio, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Diociro Baggio e Mariana da Silveira Baggio. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Kimberly Simões de Oliveira, 25 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gilson Simões de Oliveira e Jussara Maria Massaneira Simões de Oliveira. Sepultamento ontem.

Leocádio Cabral dos Santos, 73 anos. Filiação: Emílio Cabral dos Santos e Maria Thereza dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Leoni Koester, 84 anos. Filiação: Carlos Augusto Eppinger e Edith Mathilde Eppinger. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lourdes Marcelino, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Fernandes Mateus e Dolores Viruel. Sepultamento ontem.

Luan Lucas de Souza Pinto Cordeiro, 23 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sidnei Cordeiro e Arieth Eva de Souza Pinto Cordeiro. Sepultamento ontem.

Luiz Gonçalves, 63 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gonçalves e Maria Silva Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Alvina Ferreira de Paula, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Alves Ferreira e Rosa Ferreira de Andrade. Sepultamento ontem.

Maria Cavalli, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Cavalli e Antônia Simoni. Sepultamento hoje, Cemitério Capivari ColomboPR, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maria Conceição Galeb Ribas, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mansur Galeb e Marta Henke. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo PiraquaraPR.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (13)

Maria Deysi Milagro Hernandez Romero, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roberto Aníbal Hernandez e Mercedes Aníbal Hernandez. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Maria de Lourdes Rodrigues da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Ferreira da Silva e Joana Pedroso Alvaristo da Silva. Sepultamento ontem.

Marinite Rodrigues da Silva, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Roselmira Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Miguel Cipriano, 70 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Miguel Cipriano e Ana Schmidt. Sepultamento ontem.

Nair Rodrigues Milan, 76 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Santo Augusto Rodrigues e Maria Lazarin Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Norberto Ferreira de Aguiar, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Amantino Pedro de Aguiar e Tereza Gonçalves Ferreira. Sepultamento ontem.

Olga Alves Perotto Machado, 10 horas. Filiação: Jefferson Perotto Machado e Mayra Cristine Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará.

Renan Felipe da Rosa Cordeiro, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sidnei Cordeiro e Rosângela Aparecida da Rosa. Sepultamento ontem.

Roberto Kotowey Júnior, 30 anos. Profissão: segurança. Filiação: Roberto Kotowey e Janaina Vassan Kotowey. Sepultamento ontem.

Roberto dos Santos Moraes, 60 anos. Profissão: segurança. Filiação: Francisco Ferreira de Moraes e Cecília dos Santos Moraes. Sepultamento ontem.

Schirley Gomes, 84 anos. Filiação: Olindino Gomes e Oscarlina Gomes. Sepultamento ontem.

Terezinha Maria de Oliveira, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lino de Oliveira e Pedra Maria do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Theo dalla Pria de Andrade, 2 dias. Filiação: Valdir Correa de Andrade Júnior e Camila dalla Pria. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdemir Missias Almeida Guedes, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Missias de Souza Guedes e Valdelice Almeida Guedes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Ônix CuritibaPR.

Valmir Roberto Martins, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Martins e Angelina Martins. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco de Paula.

Victor Santos Nequel, 19 anos. Filiação: Vilson Nequel e Maria Aparecida Tertuliano dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Walter Ferreira da Cruz, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Waldemar Ferreira da Cruz e Lenita Terezinha da Cruz. Sepultamento ontem.

Zacarias Pereira Lima, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Alipio Pereira de Lima e Maria Francisca Alves de Almeida. Sepultamento ontem.