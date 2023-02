Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (06)

Adelio da Rosa, 41 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Elza Fonseca da Rosa. Sepultamento ontem.

Aparecida Pavesi, 79 anos. Filiação: Amadeu Pavesi e Amabile Canova. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Célia di Loreto, 74 anos. Filiação: Luiz di Loreto e Clorinda Odaondo di Loreto. Sepultamento hoje, Cemiteri Vila Mariana/sp, saindo da Capela Vila Mariana/sp.

Darci Ribas Machado, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Amantino Ribas Machado e Magdalena dos Santos Machado. Sepultamento hoje, Cemitério Marmerleiro/ Alm Tamanadadre PR, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Deise Daiane de Souza Castilho, 41 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro de Almeida Castilho e Aparecida Miranda de Souza Castilho. Sepultamento ontem.

Ercília Oliveira da Silva, 63 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Sebastião da Silva e Maria José de Oliveira e Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eunice Mendes Pereira, 51 anos. Profissão: caixa. Filiação: Jorge Nonato Pereira e Geralda Lídia Mendes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Frei Miguel.

Flozina Antunes de Camargo, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acacio Antunes Rodrigues e Adelaide de Oliveira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Gentil Virtuoso da Silva, 99 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Gregório da Silva e Maximira Maria da Cruz. Sepultamento ontem.

Gilda Aparecida de Souza, 62 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José de Souza e Alzina de Souza. Sepultamento ontem.

Isolda Schlagenhaufer, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Gesner e Luíza Schlagenhaufer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo de Unilutus.

Izulina dos Santos Morais, 91 anos. Profissão: diarista. Filiação: Valentin dos Santos Morais e Elimita Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

João Mário Fernandes, 64 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: João Fernandes e Leonor Fernandes. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

José Adauri Portela, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osório Portela e Ana Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

José Alvimar Ribeiro dos Santos, 65 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Osvaldo Ribeiro da Silva e Eli Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela /tatuquara.

José Silva Tanan, 83 anos. Filiação: Severiano da Silva Tanan e Ernestina Sena Tanan. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Assembleia de Deus/ctba (PR).

Kelvin Gabriel Alves Martins Cardoso, 17 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Valdair Cardoso e Priscila Alves Martins. Sepultamento ontem.

Lucca Gonçalves de Souza, 1 anos. Filiação: Cícero Leonardo de Souza Araújo e Maria Isabel Amâncio Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maicon Julian dos Santos Figueredo, 31 anos. Filiação: Geraldo Martins Figueredo e Cecília dos Santos Figueredo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Vertical.

Maicon Vieira da Silva, 41 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Serafim Maia da Silva e Nair Vieira do Prado Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Maria Araújo dos Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Soares de Araújo e Maria da Glória. Sepultamento ontem.

Maria Elena de Carvalho Nehls, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marciano de Carvalho e Elizabeth Jordan. Sepultamento ontem.

Mário Lúcio Pereira, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Divino Pereira da Silva e Maria Lopes Pereira. Sepultamento ontem.

Milton Mueller, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Mueller e Elza Mueller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Monique de Freitas Ivanki, 37 anos. Filiação: Antônio Ivanki e Eliza Zuzarte de Freitas Ivanki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Neusa Mitiko Nagata, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Yiashiomi Inoue e Isso Inoue. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Osmar José Wolf, 73 anos. Filiação: Ernesto Wolf e Deolinda Ferreira Wolf. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Osmindo Hoffmann Filho, 39 anos. Profissão: servente. Filiação: Osmindo Hoffmann e Domingas da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Palmira Conte Cordeiro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martins Conte e Dinaura Brunetti. Sepultamento ontem.

Paulo Biscaia de Lima Subrinho, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Biscaia de Lima e Araci Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Paulo Ricardo Pinto, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Euclides Souza Pinto e Rosa Pinto. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Batista de Souza Júnior, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Roberto Batista de Souza e Vilma Célia do Amor Divino. Sepultamento ontem.

Pedro Corosque, 77 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Corosque e Genoveva Corosque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela da Paz.

Renato Antônio Simioni, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rizzieri Simiono e Adelaide Maria Ronchetti Simioni. Sepultamento ontem.

Riles Mário Kops, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Alfredo Kops e Cecília Kops. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rita Cássia de Melo, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elisa Muller de Farias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Roberto Joly Cardoso Alves, 75 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Rubens Cardoso Alves e Jandira Joly Cardoso Alves. Sepultamento ontem.

Rubens da Silva, 48 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José da Silva e Orzenir Rocha da Silva. Sepultamento ontem.

Ruth Monteiro de Oliveira, 85 anos. Filiação: Joaquim Pedrosa de Oliveira e Marina Monteiro de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Menonitas Boqueirão (PR).

Sandra Regina Chioccarello, 62 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Erle Chioccarello e Regina Chioccarello. Sepultamento ontem.

Serginho Martins, 48 anos. Profissão: estofador. Filiação: Sebastião Martins e Doralina Rosa Garcia Martins. Sepultamento hoje, São Jaooa Batista Campina Grande do Sul, saindo de São João Batista Campina Grande do Sul.

Sílvio César Pupia, 55 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Renato Pupia e Sebastiana Terezinha de Lima Pupia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sirlei Rodrigues, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Rodrigues e Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Sophia Mariano Muller, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Francisco Mariano e Gertrudes Soares Mariano. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Zildete Marli Ribeiro, 77 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: João Ribeiro dos Santos e Jutilia Gomes Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Fgrancisco de Asis/ Sc.

