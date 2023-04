Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (27)

Andriel Charles da Silva, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mariluse da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Frei Miguel Cic- CuritibaPR.

Angelica Catarina Gonçalves Marcolino dos Santos, 44 anos. Profissão: diarista. Filiação: Edson Marcolino dos Santos e Cristina Gonçalves Marcolino dos Santos. Sepultamento ontem.

Augusto da Silveira Júnior, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Augusto Fausto da Silveira e Amélia Júlia de Deus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Bernardina Drulla Lipka, 90 anos. Profissão: diarista. Filiação: Leonardo Drulla e Angelica Drulla. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Maia Puro, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adilson Carlos Leocádio Puro e Simone Maia Puro. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Cleunice de Fátima Piasecki, 66 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Miecio Piasecki e Maria da Luz Teixeira Piasecki. Sepultamento ontem.

Cleydson Bentes Rodrigues de Souza, 36 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Expedito Góes de Souza e Antônia Bentes Rodrigues de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Diego Cavalcante Gonçalves, 36 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Edílson Luiz Gonçalves e Luzinete Alves Cavalcante Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Edson Luiz Renaud, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dirceu Renaud e Ana Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Edy Arlette Karoleski, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guilherme Goedk e Jandira Fhalguete Goedk. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Municipal de Campo Largo.

Euler Loyola Guimarães Neto, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Reginaldo Abdalla Guimarães e Neusa Ivanilde Coelho Guimarães. Sepultamento ontem.

Eulita dos Santos Pires, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Augusto dos Santos Pires e Adelaide Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Barbosa Ferraz.

Fernanda Berto da Rosa, 3 anos. Filiação: Jeferson da Ros A e Rafaela Berto dos Santos da Rosa. Sepultamento ontem.

Francisco Alves, 53 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: José de Góes Alves e Izabel Alves. Sepultamento ontem.

Geni Subtil Santos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Subtil de Oliveira e Ercidia Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Guido Conrado Rezler, 96 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Max Rezler e Alice Rezler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Unilutus.

Helena Solobodzian, 70 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alberto Solobodzian e Estephania Solobodzian. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Hilda Nunes Camargo Gomin, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Viana Camargo e Izabel Nunes Camargo. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Ilario Stele, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Carlos Stele e Juvelina Stele. Sepultamento ontem.

Irene Oliveira Guimarães Toni, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olavo Ferreira de Oliveira e Helena Maria Ruskowski. Sepultamento ontem.

Jeferson Euclides dos Santos, 26 anos. Filiação: Silene Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

João Antônio Wakim, 78 anos. Profissão: agente turismo. Filiação: Theofilo Wakim e Nair Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Jorge Alves Nogueira, 43 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: Jordilino Leite Nogueira e Isabel Maria de Lima Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Josefa Maria Oliveira da Silva, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Serafim Gomes da Silva e Maria Oliveira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Ji Parana Rondonia, saindo da Capela Ji Parana Rondonia.

Lidivina Alves Pereira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves de Lima e Vaneranda Teixeira de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luciane Aurelia Canhoto Jamur, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Juracy Fernandes Canhoto e Maria Aparecida Vasconcelos Canhoto. Sepultamento ontem.

Marcos Teles Ribeiro, 41 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Adelino Teles Ribeiro e Lúcia Francisco da Cruz Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Helena da Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge da Carmo Miranda e Madalena Rosário Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Mumnicipal do Boqueirão.

Maria Thereza da Silva, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pereira e Romana Maria das Dores Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Maria das Gracas Garcia, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio José Garcia e Rosa Nascimento Garcia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Maria de Oliveira Torres Silva, 88 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Crecencio Francisco Torres e Sebastiana Maria Torres. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela São Domingos, Cajuru, Curitiba (PR).

Nadazir Souza Wiecheteck, 91 anos. Filiação: Guilherme Souza e Wally Pscheidt Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Osni Jansen, 67 anos. Filiação: Hugo Jansen e Olga Gonçalves Jansen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Brasil Para Jesus Cristo.

Otília Pereira Padilha, 84 anos. Filiação: Tertuliano Pereira Padilha e Carolina Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Paulo Bacchi, 86 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Maximo Bacchi e Natalina Bernardes. Sepultamento ontem.

Rose Mari Guebur, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Ribas de Andrade e Ana Guissman Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Salete Jungles Xavier Paes, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Luiz Jungles e Isolina Jungles. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Ferreira, 59 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Germino Ferreira e Dirce Stocchero Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Solange Neuza Luca Ferro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Luca e Maria Tereza Costa Luca. Sepultamento ontem.

Stella Fialho de Sousa, 4 anos. Filiação: Jonatas Paulo de Sousa e Paola Fialho de Sousa. Sepultamento ontem.

Tereza Maia da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Caetano Maia da Silva e Pureza Donaria da Silva. Sepultamento ontem.

Thalya Fernandes de Lima, 26 anos. Profissão: balconista. Filiação: Roberto Carlos Guimarães de Lima e Hilda Ribeiro Fernandes. Sepultamento ontem.

Tiago Matos de Oliveira, 39 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Ubirajara Pereira de Oliveira e Salete Pereira de Matos de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Wadih Porfírio Melhem, 1 mes(es). Filiação: Fuad Melhem Júnior e Bruna Francieli Porfírio. Sepultamento ontem.

Yolanda Nadovich, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Giuseppe Candias e Elena Medric. Sepultamento ontem.

Zeferina Maxima do Rosário, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Verissimo José do Rosário e Benvinda Maxima de Almeilda. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela e Cemitério de Almirante Tamandaré.

