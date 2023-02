Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (23)

Angelina Iablanski Troscansczuk, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Iablanski e Catharina Iablanski. Sepultamento ontem.

Aparecido Claudino Calca, 76 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Etore Calca e Regina Gazzete Calca. Sepultamento ontem.

Arli do Rocio Gonçalves dos Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Gonçalves dos Santos e Maria Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Municipal do Boqurirao.

Arlinda Saliba Wood, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Saliba e Anna Saliba. Sepultamento ontem.

Artur Belotto, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto Belatto e Eglair da Silva Belotto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Augusto Lara dos Santos, 89 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Antônio Leal dos Santos e Cecília Usana de Lara. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Balbina Wojciki Furman, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Wojciki Furman e Catarina Wojciki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Boris Percival Ritzmann, 89 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Euzebio Ritzmann e Edith Ritzmann. Sepultamento ontem.

Carolina Bernardo Moraes Lima, 42 anos. Filiação: Jurandy Moraes Lima e Leonor Bernardo de Lima. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Cláudio Wagner Viana Alicrim, 53 anos. Profissão: musico. Filiação: Braz Ribeiro Alicrim e Raimunda Viana Alicrim. Sepultamento hoje, Cemitério Sobradinho – Brásília – Df, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Claudionor José Mariano, 82 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José João Mariano e Maria Madalena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Crislayne Vitória Soares Maciel, 23 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Douglas Maecelo Maciel e Cristiane de Fatina Fernandes Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Daniel Pacheco dos Santos, 83 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Augusto Pachecodos Santos e Carolina Eleoterio dos Santos. Sepultamento ontem.

Eliana de Lurdes Rodrigues Joaquim, 69 anos. Filiação: Aranaldo José Rodrigues e Maria Erminia Borges Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Fernando Carlos Teixeira, 54 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Luís Carlos Teixeira e Ilda de Souza Teixeira. Sepultamento ontem.

Gabriel Teixeira Chiquiti, 1 dias. Filiação: Marcos Roberto Chiquiti e Tatiele Teixeira. Sepultamento ontem.

Gideao Guimarães, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Guimarães e Maria da Conceição Guimarães. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Gislaine Costa Lemes, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Airton Pedro Lemes e Helena Ferreira Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Iorana de Cássia Paraizo, 51 anos. Filiação: Filomeno Ferraz Paraizo e Durvalina Inácio Biffi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Jean Felipe Ribas, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Almir Ribas e Cristina Mildemberg Ribas. Sepultamento ontem.

Jean de Souza Ruis, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jorge Antônio Ruis e Debota Ribero de Souza Ruis. Sepultamento ontem.

Jesandro Martins Duarte, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Martins Duarte e Conceição Rodrigues de Carvalho. Sepultamento ontem.

João Pedro Barberi, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Barberi e Glacy Couto Barberi. Sepultamento ontem.

Maria Gomes do Rosário, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Gomes e Francisca Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marlene Costa Vieira, 63 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Raimundo da Paz Costa e Maria Graciana Pinto Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Martha Dorothea Seyer, 90 anos. Profissão: secretária. Filiação: Rosa Carolina Zwiener. Sepultamento ontem.

Maximilian Gonçalves, 27 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Miguel Gonçalves e Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Miriam Teresinha Gogolla, 85 anos. Filiação: Qumercindo de Lima e Mercedes Athayde de Lima. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo de Memorial Luto Curitiba.

Nair Gomes de Lima, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amazonas Bandeira e Luíza dos Santos Bandeira. Sepultamento ontem.

Natal de Paula Costa, 73 anos. Profissão: taxista. Filiação: Vicente de Paula Costa e Esmeralda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Paulo Lopes, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Manoel Lopes e Jorcelina Irenger. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica do Cajuru.

Ramilia Prestes Soares, 90 anos. Profissão: camareira. Filiação: Antônio Soares e Infancia Maria do Rocio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Parque das Araucarias – Colombo.

Sônia Regina Silva, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olivino Andrioli Silva e Maria Koga Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 São Francisco de Paula.

Sueli Andreassa Zanetti, 70 anos. Filiação: Ambrozio Elias Andreassa e Maria Boarao Andreassa. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Cemitério de Balsa Nova.

