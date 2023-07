Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (13)

Adelaide Sviech, 93 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Sessi e Therezinha Cantoni. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Alba Cordeiro Gelinski, 84 anos. Filiação: Alderico Cordeiro e Florentina Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Alice Palha Nicolau, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvério Palha e Genebra Tonelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Amado Gonçalves, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Francisco Gonçalves e Dorcilia da Silva Gonçalves. Sepultamento ontem.

Amélia Leite de Moura, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim da Silva Leite e Zulmira de Moura Leite. Sepultamento ontem.

Anthony Joaquim dos Santos Passos, 6 anos. Filiação: Ronaldo Bezerra Passos e Edinéia Correa dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Basílio Pereira Filho, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Basílio Pereira e Rita Leandra de Souza. Sepultamento ontem.

Clarice de Lara da Silva, 80 anos. Profissão: diarista. Filiação: Faustino Alves Coutinho e Julieta Pereira de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Dirceu Ferreira dos Santos, 60 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Orides Ferreira dos Santos e Maria Ocalina Gregório. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 – Municipal Boqueirão.

Dorisa Alves Pereira, 80 anos. Profissão: soldador. Filiação: Antônio Pereira Leão e America Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Elizabeth de Almeida Restelli, 73 anos. Filiação: João Maria Restelli e Walmide Almeida Restelli. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Filomena Oliva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Oliva e Catarina Stavasz Oliva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba.

Gertrudes Hamm, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Gortz e Maria Gortz. Sepultamento ontem.

Gilberto Infante, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Aparecido Infante e Nelcia Infante. Sepultamento ontem.

Gilda Zeghbi Santiago, 58 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Ruy Paim Santiago e Nazira Zeghbi Santiago. Sepultamento ontem.

Hilario Gonçalves Costa, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nestor Gonçalves Costa e Nelly Gonçalves Costa. Sepultamento ontem.

Irene Possamai, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augustinho João Raitz e Maria Martinha Raitz. Sepultamento ontem.

Isis Mariah Gonçalves, 4 dias. Filiação: Leonir Gonçalves e Amanda Grazielle de Araújo. Sepultamento ontem.

Israel Medeiros Franca, 56 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Herculano Pereira Franca e Maria Antônia Medeiros Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ivanete Soares Galvão, 89 anos. Profissão: oficial. Filiação: Venâncio Soares Galvão e Amélia Vieira da Costa Galvão. Sepultamento hoje, em local a definir.

Ivonete de Paula Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abdormino de Paula e Maria Filomena de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

João Hassan Mohamad Omar Chaijah, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Hassan Mohamad Omar Chaijah e Leocadia Wiscoski Chaijah. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

João Miguel da Silva, 2 anos. Filiação: Leidiane da Silva. Sepultamento ontem.

Jocimara Grande Gonçalves, 37 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Milton Gonçalves e Mariza Grande Gonçalves. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cmbq.

Joel Ribeiro Rodrigues, 42 anos. Profissão: frentista. Filiação: Alindro Rodrigues e Divair Ribeiro Rodrigues. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal da Lapa PR.

José Gregório Morales Silva, 55 anos. Filiação: Carlos Antônio Morales Perez e Nelly Rosa Silva Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Joventino Ferreira Rodrigues, 88 anos. Filiação: Antônio Ferreira Rodrigues e Zelina da Silva Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Katia Maria Berri Afonso, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Etorre Berri e Iracema Berri. Sepultamento ontem.

Lauro Lourival Claro de Lima, 52 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Claro de Lima e Jeronima Dias de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Lea Maria de Jesus Picone Prestes, 88 anos. Filiação: Nicolau Picone e Irene Nogueira Picone. Sepultamento ontem.

Luiz Sérgio Studart, 68 anos. Filiação: Luís Stdart e Diva de Araújo Studart. Sepultamento hoje, Crematório Fazenda Rio Grande.

Marcos Alessandro Martins, 25 anos. Filiação: Sebastião Martins e Terezinha Aparecida da Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Maria Aparecida Rodrigues da Costa, 54 anos. Profissão: conferente. Filiação: Raimundo Sebastião Rodrigues e Goncala Barbosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Regina Julckoski, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Julckoski e Emília Maria da Cunha Julckoski. Sepultamento ontem.

Maria Vita Silva, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lúcio dos Santos e Maria Teodora da Silva. Sepultamento ontem.

Miguel de Jesus Chefechechem, 54 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Chefechechem e Romalina Alves Correia. Sepultamento ontem.

Milagro Celestina Siso Ortunez, 44 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Carlos Celestino Siso e Hilda Maria Ortunez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Milton da Mota, 60 anos. Filiação: Isidro da Mota e Leonilda Iotti Mota. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Contenda, saindo de Associação Moradores do Cic.

Nadir Nogueira Pena, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Nogueira e Ana Marta Cabral. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Neri Kohnlein, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arno Kohnlein e Iracema de Moura Kohnlein. Sepultamento ontem.

Nilda Osório, 78 anos. Filiação: Antônio Machado e Esmenia Osório Machado. Sepultamento ontem.

Olinda Dequech Kalluf, 88 anos. Filiação: Elias Dequech e Maria Dau Dequech. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Pedro Henrique Soares Castro, 4 horas. Filiação: Gregori Felipe Castro da Silva e Larissa Soares de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Rodolfo Luiz Duarte, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jorge Luiz Duarte e Rosmarie Sofia Kuschner Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de Assoc. de Moradores Cajuru.

Rose Mari Borges Ferreira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Luiz Ferreira e Jurema Borges Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roseli Terezinha Gonçalves Sadoski, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ferreira Gonçalves e Jesuvina dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Sante Serafino Botter, 99 anos. Filiação: Emílio Botter e Emília Paulazzo. Sepultamento ontem.

Terezinha Ferrari da Costa, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Nery e Otília Iginho da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiago Alves de Macedo, 38 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luiz Alves de Macedo e Maria Dominga Alves de Macedo. Sepultamento ontem.

Vergília dos Santos Freitas, 77 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Esmaier Maleleu dos Santos e Maria Otília dos Santos. Sepultamento ontem.

Vilson de Jesus Oliveira da Rosa, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gumercindo Fonseca da Rosa e Jandira Oliveira da Rosa. Sepultamento ontem.

Wellington Borges Dias, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Dias e Noêmia de Souza Borges. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Wellington Moreira Fernandes dos Santos, 35 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Romildo Fernandes dos Santos e Marina de Fátima Moreira F dos Sanros. Sepultamento ontem.

Wilmar Jansen, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Armando Jansen e Alcinda Borges de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

