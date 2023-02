Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (09)

Adalberto Nicolau Petry, 103 anos. Filiação: João Silvério Petry e Josephina Dalplan. Sepultamento ontem.

Alzemira Nhoatto, 84 anos. Filiação: Artibano Nhodatto e Augusta Lorenzoni. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ana Maria Kosloski Soczek, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Kosloski e Maria Crama Kosloski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

+Leia mais! Empresas do Paraná liquidam “frota dos chefes”; Tem carrão custando 40% a menos que a Fipe

Antônio José Hipolito Galli, 40 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Luiz Prando Galli e Maria Edith Hipolito Galli. Sepultamento hoje, Cemitério Parque das Alamandas Londrina PR, saindo de Igreja Imaculada Conceiçao Londrina PR.

Apparecida de Lourdes Valêncio, 87 anos. Filiação: Manoel Valêncio e Maria Rodrigues Valêncio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Arnoldo Souza de Lima, 81 anos. Filiação: Modesto Luiz de Lima e Maria da Glória de Souza. Sepultamento ontem.

Bonfim Fernandes de Alencar, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Fernandes de Alencar e Francisca Ferreira de Alencar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

Carlos Augusto de São José, 83 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Segisfredo Augusto de São José e Luíza Paterno de São José. Sepultamento ontem.

Chang Fang Yang, 80 anos. Profissão: medidor(a). Filiação: Yang Chih Hsun e Yang Peng Jih Mei. Sepultamento ontem.

Cidalba Ramos Andrade, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Cid de Assis Andrade e Alba de Ramos Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Clari de Fátima Girioli, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bruno Girioli e Helena Girioli. Sepultamento ontem.

Cleverson Oliveira Pereira, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ildefonso Alves Pereira Filho e Eloise Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Climene Almeida Barriola, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Newton Barriola e Neuza Almeida Barriola. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Clovis Antônio Marmitt, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adeodato Gonçalves Pereira e Romilda Marmitt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

Cristiano José Gonçalves de Assis, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Osvaldo de Assis e Rosângela Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Edivina Moraes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tobias Moraes e Dautiva Mendes Moraes. Sepultamento ontem.

Elizabeth Helena Roque, 72 anos. Filiação: Joaquim Roque e Deolinda Tavares Roque. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Elizabeth Pacheco do Nascimento, 72 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: João Pacheco do Nascimento e Otília Pacheco do Nascimento. Sepultamento ontem.

+Inédito! Segredo em caverna revelado: pesquisadores do PR esconderam até da família

Emar do Amor Divino Machado, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alexandre de Amor Divino e Maria da Conceição Laguna do Amor Divino. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (09)

Emília Alves de Lara, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves de Lara e Maria Maurilia Soares. Sepultamento ontem.

Erculina Alvina Delmonego, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Delmonego e Alvina Bernardes Delmonego. Sepultamento hoje, Cemitério São João de Itaperiu Santa Catarina, saindo da Capela São João Batista Itaperiu Sc.

Evaldo Arruda Nascimento, 71 anos. Profissão: gerente manutenção. Filiação: Conceição Arruda Nascimento e Maria Lucas Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Pax, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ismael Carlos Ribeiro de Freitas, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ari Carlos Ribeiro de Freitas e Olga Lorena de Freitas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Lucas Augusto Saito, 24 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ângelo Augusto Saito e Rachel Coelho Alves Correia. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Pazello, 62 anos. Profissão: ator. Filiação: Selvino Pazello e Clara Pavoski Pazello. Sepultamento ontem.

Luiz Gustavo Cunha Aguiar, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sérgio Ferreira de Aguiar e Maria do Rocio Cunha Aguiar. Sepultamento ontem.

Luíza Kimio Suguimoto, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jagoro Konno e Locu Konno. Sepultamento hoje, A Definir, saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Magda Arco de Araújo, 45 anos. Filiação: Edison Ferreira de Araújo e Yolanda Nicolau Arco de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

+Conheça! Novo parque de Curitiba fica pronto ainda em 2023; saiba em qual bairro

Maria Aparecida de Paula, 79 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Luzia Francisca de Paula. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida dos Santos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Divino de Souza e Júlia Vilimavicius de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Benedita da Rosa, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Crispim Rodrigues dos Santos e Luíza Avelina do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela do Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (09)

Maria Elizabeth Fernandes Felício, 75 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Joaquim Marques Fernandes e Felicidade Campos Morais. Sepultamento ontem.

Maria Neves dos Santos, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Nilson Rosa dos Santos e Almerinda dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Curitiba -PR.

Mário Gregorczyk, 69 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Joseph Gregorczyk e Antônia Gregorczyk. Sepultamento hoje, Cemitério Campos Gerais – Ponta Grossa -PR, saindo da Capela Cemitério Campos Gerais – Ponta Grossa -PR.

Mário Jorge Rangel, 58 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: João Pedro Rangel e Denizartina dos Reis. Sepultamento ontem.

Natália Pereira da Costa Moraes, 50 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônia Alves Pereira e Antônia Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Igreja Instituto Polo Social – Pinheirinhho.

Orlando Luiz Pereira, 76 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Basílio Olívio Pereira e Maura Xavier Pereira. Sepultamento ontem.

Pedro Domingos Rossetto, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Amadeo Rossetto e Amélia Milani Rossetto. Sepultamento ontem.

Ramon de Lima Cavalheiro, 27 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Edenilson Cavalheiro e Rosiclea Santana de Lima. Sepultamento ontem.

Reni Lemos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Francisco Lemos e Alice Tandler Lemos. Sepultamento ontem.

Rosa de Jesus Souza, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Magno de Camargo e Otalia Maria da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosilene Aparecida dos Santos, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ivo dos Santos e Maria Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Sebastiana Nogueira, 72 anos. Profissão: manicure. Filiação: José Nogueira Filho e Yolanda Escapolon. Sepultamento ontem.

Veja que incrível