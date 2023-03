Adir Ferreira da Motta, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Ferreira da Motta e Rosa Pereira de Andrade. Sepultamento ontem.

Adryan Souto de Souza, 25 anos. Profissão: gerente. Filiação: Abel de Souza e Solange Souto de Melo de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Assembleia de Deus Guaraituba ColomboPR.

Aurora Caron da Cruz, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Caron e Ângela Bero Caron. Sepultamento hoje, do Capivari ColomboPR, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (09)

Bernardo Santos Lourival, 7 anos. Filiação: Clodoaldo Lourival e Regiane das Gracas Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Carlos Oscar Pizzo, 94 anos. Filiação: Carmelo Piozzo e Carmen Schiffini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Fancisco de Paula Curitiba PR.

Cícero Augusto Alves, 73 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Pedro Augusto Alves e Maria José da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Claudemir Marcos de Sousa, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Israel Onesmo de Sousa e Marina Silva de Sousa. Sepultamento ontem.

Daniele Cristina de Oliveira Primo, 25 anos. Profissão: estudante. Filiação: Joel de Oliveir Primo e Marli Cristina Primo. Sepultamento hoje, Definir, saindo de Igreja Evangélica Quadragular19.

Edson Elias Ferreira de Oliveira Júnior, 52 anos. Profissão: radialista. Filiação: Edson Elias Ferreira de Oliveira e Irene de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Eliseu Timoteo de Almeida Pereira, 48 anos. Filiação: Paulo Nogueira de Almeida e Vera Lúcia Pereira de Almeida. Sepultamento ontem.

Eva Tereza Barbosa, 75 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Bemvindo Barbosa e Narcisa de Ramos Moraes. Sepultamento ontem.

Francisco de Castro Franco, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Agostinho Batista Franco e Rosa Silva Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Gilson Carneiro da Silva, 60 anos. Filiação: Irineu Carneiro da Silva e Alice Carneiro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Inocência da Aparecida de Melo, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lázaro de Melo e Maria Francisca Melo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cascavel PR, saindo da Capela Municipal de Cascavel PR.

Irene Erica Metzler de Andrade, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Metzler e Erna Metzler. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

João Santana Ferreira, 61 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: Nelson Ferreira e Doralina Pereira Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

João de Souza, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Augusto de Souza e Maria Delgado. Sepultamento ontem.

João de Souza Palhano, 74 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Francisco Palhano e Otília José de Souza. Sepultamento ontem.

José Bonifácio Alberti Burger, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Burger e Sueli Alberti Burger. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Municipal do Boqueirão.

José Carlos Marques de Moraes, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Elesbao Marques de Moraes e Eva Vieira de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

José Maria Andrade dos Santos, 62 anos. Profissão: servente. Filiação: Sebastião Pereira dos Santos e Juventina Siqueira de Andrade. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Josué Roberto Dias, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Idalirio Roberto Dias e Adelina Carvalho Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Broering, 68 anos. Profissão: projetista. Filiação: Evaldo Domingos Broering e Altanir Pires Broering. Sepultamento ontem.

Manoel Raimundo do Nascimento, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raimundo Manoel do Nascimento e Teodelina Maria de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Mara Xavier Ribas, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olavo Ribas e Vera Xavier Ribas. Sepultamento ontem.

Marcelo Coen Giannini, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paolo Coen Giannini e Vânia Vaglio Coen Giannini. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Abadia de Oliveira, 90 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antônio José da Costa e Francisca Alves. Sepultamento ontem.

Maria Eduarda Kaminagakura Domingues, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Nereu Miguel Ribeiro Domingues e Cinthya Kaminagakura Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Mercedes Schaefer, 104 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Reinoldo Schaefer e Maria Josina Gonzaga. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gentil Santana, 82 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Domingos Gentil e Filomena Batista de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marli Oliveira da Cunha Santos, 53 anos. Filiação: Venceslino da Cunha e Silva e Maria Lurdes Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela da Igreja Jardim Osasco Colombo PR.

Matue Furucho Yoshiura, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kameki Furucho e Tumo Furucho. Sepultamento ontem.

Milton Pereira de Camargo, 77 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Pereira de Camargo e Joaquina Cardosa de Farias. Sepultamento ontem.

Narciso Bocca, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Tranquilo Bocca e Dosiana Deparis. Sepultamento ontem.

Olga Mohaczi, 90 anos. Filiação: Stefam Mohaczi e Paul Maria. Sepultamento hoje, A De3Finir, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Pedro Jacob, 96 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jacob Elias e Rosa Calixto. Sepultamento ontem.

Raquel Mari de Souza Krouchane, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário José de Souza e Cleide da Silva Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Reivaldo Ferreira Vicente, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Inácio Vicente e Donata Ferreira Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Rodrigo Maciel Teixeira, 29 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lauro Teixeira e Regina Maciel Teixeira. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Igreja – Jardim Carmem – S. José dos Pinhais.

Rute Glade, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Glade e Thereza Glade. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Ruthier de Paula Isolani, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Carneiro de Paula e Glória de Araújo Carneiro. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Sebastião Elias Galheiro, 61 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Asterio Calheiro da Silva e Maria Calheiro das Candeias. Sepultamento ontem.

Shirley Campos da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marques de Campos e Carmela Marques de Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Terezinha Aparecida Gonçalves, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Jesus Pacheco e Alzira da Rosa Pacheco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Valmir Pelissoni, 51 anos. Filiação: Onofre Pelissoni e Olivia Pelissoni. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de Igreja Santa Helena.

Vilmarino Correa dos Santos, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nero dos Santos e Silma Correa dos Santos. Sepultamento ontem.

Walter Arno Pils Gehr, 37 anos. Profissão: chefe vendas. Filiação: Walter Arno Gehr e Alice Pils. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano Ônix (Curitiba).

Walter da Silveira Borges, 58 anos. Filiação: Waldeny da Silveira Borges e Messias de Bonfim Borges. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Capela Municiapal Santa Cândida.

Wander de Andrade, 37 anos. Filiação: Lazinho Lino de Andrade e Joana da Cruz de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Adventista da Promessa – Barreirinha.

Wanderlei Pinto, 62 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Maria Nei Pinto e Clotilde de Paula Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Zilda Martins de Lima, 84 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Luiz Martins da Silva e Maria Martins de Lima. Sepultamento ontem.

