Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira

Adão Pavlik, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leopoldo Pavlik e Vitória Pavlik. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Central de Araucária.

Akiko Mitsudome Furusawa, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Masao Mitsudome e Yori Mitsudome. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Ana Maria de Brito, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darci de Brito e Maria da Luz Machado Brito. Sepultamento ontem.

Anely Martins, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pompilio Martins e Olindina Padilha Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Municipal Boqueirão.

Conceição Marques, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Pereira Marques e Rosalina Ferraz Marques. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Daniel Mendes de Moraes, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natal Mendes de Moraes e Fany Gusmao Mendes. Sepultamento ontem.

Davy Wesley Veloso de Almeida, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Robson Christofer Ferreira de Alemida e Regina Veloso de Almeida. Sepultamento ontem.

Edílson Aparecido Cora, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aristides Cora e Ervelina Aleixo Cora. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moradores São José- Bairro Novo Mundo- Curitiba.

Eliane Machado, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carlos Machado e Clotilde Alves Machado. Sepultamento ontem.

Elza Gaspar Figueiredo, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Gaspar e Maria Vieira da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Erondina Bernardo de Souza Marques, 60 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Bernardo de Souza e Palmira Pinheiro. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metroplitano.

Felipe Pedroso de Moraes, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alice Pedroso de Moraes. Sepultamento ontem.

Idelfonso Ferreira de Souza, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tomaz Ferreira de Souza e Maria Machado Fagundes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Isabel Chaptiak, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Chaptiak e Maria Ladanivski Chaptiak. Sepultamento ontem.

Ivani de Jesus Miranda de Barros, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Tomaz de Miranda e Anita Carneiro de Miranda. Sepultamento ontem.

Janete Therezinha Rosa, 73 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Luiz Carlos Rosa e Janete Júlia Teixeira. Sepultamento ontem.

João Bosco da Silva, 66 anos. Filiação: Jesus Simplicio da Silva e Maria Assunção da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

João Carlos Thibes de Lima, 54 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Alfredo Pinto de Lima e Paulina Thibes de Lima. Sepultamento ontem.

João Gonçalves da Silva, 71 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Bento Gonçalves da Silva e Angelina Rosa do Nascimento. Sepultamento ontem.

João Rodrigues do Prado, 75 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Fermino Rodrigues do Prado e Maria Miranda do Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

João Taborda dos Santos, 96 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Batista dos Santos e Izaira Taborda dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Amadeus Menegusto, 68 anos. Filiação: Carlos Menegusto e Geni Benato Menegusto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

José Pacifico da Silva, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando Carlos da Silva e Maria Vitória Correa da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Valter Albino, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Daio Albino e Corina Mustardeiro Albino. Sepultamento ontem.

Josete Maria de Siqueira Bernal, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Monteiro de Siqueira e Carolina Glade de Siqueira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Julieta Silveira Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Silveira e Balbina Cunha. Sepultamento quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Capela Unilutus.

Julieta de Souza Sommer, 96 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Vieira de Souza e Ana Rodrigues de Souza. Sepultamento ontem.

Júlio de Souza Freire, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José de Souza Freire e Júlia Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Leandro Martins dos Santos Fernandes, 23 anos. Filiação: Alcino Fernandes e Zenilia Martins dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Leo Mussak, 54 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ogeno Mussak e Catarina Mussak. Sepultamento ontem.

Leocádio Celso Bilyk, 77 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Paulo Bilyk e Ana Bilyk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paranaense.

Lourival Falcier Rosa, 69 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Salvador Rosa Filho e Maria Falcier Rosa. Sepultamento ontem.

Luiz Júlio Goedicke, 90 anos. Filiação: Jorge Goedicke e Rosalina Goedicke. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Luterano.

Margareth do Carmo Zampieri, 58 anos. Profissão: diarista. Filiação: Isaias Zampieri e Maria Ivanir Zampieri. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 75 anos. Filiação: Joaquim Antônio Gonçalves Filho e Benedita Andrelina Barbosa Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Frei Miguel.

Maria Thereza Kaehler, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro Balhana e Maria Fabri Balhana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Maria de Jesus Pereira da Cunha, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Dias da Silva e Joana Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Marta Regina Rosa, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Marino Rosa e Olinda da Silva Rosa. Sepultamento ontem.

Neusa Eli Sanson, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Augusto Ansiutti e Rogeria Polatti Ansiutti. Sepultamento ontem.

Nilson dos Santos Marcondes, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Milton Marcondes e Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Nuzea Reis Chaves, 83 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Agenor Gaspar dos Reis e Edesia Andrade dos Reis. Sepultamento ontem.

Otávio Martins, 85 anos. Filiação: Manoel Martins e Josefa Paiana. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Rafael Marques do Nascimento, 41 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Adolfo Medeiros do Nascimento e Terezinha Marques do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de IbaitiPR.

Rodrigo Zago Alves, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osnei Alves e Izaura Terezinha Zado Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Sandoval José Barbosa, 52 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Leopoldo Barbosa e Leonice Maria de Oliveira Barbosa. Sepultamento ontem.

Sara Soifer Goldbaum, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Soifer e Ida Soifer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita Santa Cândida, saindo da Capela Mortuária Israelita Água Verde.

Sérgio Moacyr Pinto da Fontoura, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Pedro Moacyr Bueno da Fontoura e Corina Pinto da Fontoura. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Ulisses Pinheiro Mendes da Silva, 42 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manoel Mendes da Silva e Eunice Pinheiro Mendes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marília /são Paulo, saindo da Capela da Saudade Marília/ São Paulo.

Valentina Barbosa Rosa, 4 anos. Filiação: Edison Luiz Rosa e Josiane Barbosa Dias. Sepultamento ontem.