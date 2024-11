Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (30).

ANTENOR DE MIRANDA REIS FILHO, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: STELLA MARIS FRAXINO REIS. Filiação: ANTENOR DE MIRANDA REIS e HELENA SEVIAO REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de novembro de 2024 às 11:30h.

ANTONIO ALVES SANTE, 53 ano(s). Profissão: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO. Filiação: PEDRO SANTE e ERCILIA ALVES SANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de novembro de 2024 às 18:00h.

ANTONIO AMERICO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDNA MARA AMERICO. Filiação: ASCENDINO JOAO AMERICO e ANALIA DOS PASSOS AMERICO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de novembro de 2024.

ARAMIS TEIXEIRA, 92 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: DILENE HENRIQUETA LAGO TEIXEIRA. Filiação: JOAO TEIXEIRA e MARIA DO ROSARIO TEIXEIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

CASSIO MACHADO, 59 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: VALCIRLEIDE ALEIXO. Filiação: ATAIDE GOMES MACHADO e VANY JANINE MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de novembro de 2024 às 17:00h.

DIEGO GONCALVES ANDREIS, 34 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HELVECIO GERALDO ANDREIS e AURIDES GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:30h.

DIVA ALVES RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: POMPILIO ALVES RODRIGUES e DELMIRA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 30 de novembro de 2024 às 10:00h.

ENI TERESINHA REICHERT, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS GOMES. Filiação: SILFREDO REICHERT e MARIA ELIDIA JUSTI REICHERT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de novembro de 2024 às 11:00h.

EUTALIA UBALDINA PAIXAO BRENNER, 71 ano(s). Filiação: JOSE SOUZA DA PAIXAO e NOTOLINA MOREIRA DA PAIXAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

GERALDO CARDOSO DA CRUZ, 91 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: JOAO CARDOSO A CRUZ e FRANCISCA GONCALVES DE MEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:30h.

HAROLDO BARILLI, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AGLAIR DE JESUS ANDRADE BARILLI. Filiação: ERNANI BARILLI e LUZIA CORDEIRO BARILLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 30 de novembro de 2024 às 11:00h.

IDIAHIR DE EUFRASIO LAZAROTTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVANIR ANIBAL LAZZAROTTO. Filiação: DEOCRECIANO MANOEL DE EUFRASIO e BALBINA ABEL DE EUFRASIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 15:00h.

ILDA ALVES PONTES DE JESUS, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VIDOCA FERREIRA DE JESU. Filiação: ALIPIO MACIEL DE PONTES e OLIDIA ALVES DE PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 12:00h.

JOEL MENDES DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CELITA HECHT SCHIMITT. Filiação: AUTOLIANO MENDES DOS SANTOS e APARECIDA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JOSE VENTURA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: NADIR FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA e ANA ALVES DA MOTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 30 de novembro de 2024 às 09:30h.

JOSIANE APARECIDA NUNES, 41 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE DE FATIMA NUNES e FLORENTINA NUNES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUAIRA-PR, sábado, 30 de novembro de 2024 às 18:00h.

JOVENICE XAVIER DE SOUZA ASSUNCAO, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO SOUZA ASSUNCAO. Filiação: ROSALVIS XAVIER DE SOUZA e MARIA DE LOURDES SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 30 de novembro de 2024 às 13:00h.

JOVINO MARQUES DA COSTA, 89 ano(s). Profissão: AGENCIADOR(A). Cônjuge: AVANY FERREIRA DA COSTA. Filiação: JOSE MARQUES DE OLIVEIRA e HONORINA MARQUES DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 14:00h.

KALEB RAVI LIMA VEDAN, 3 mes(es). Filiação: ADRIEL BARBOSA VEDAN e JANYS JOPLYM DOS SANTOS LIMA VEDAM. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:00h.

LUIS CARLOS WILLE, 63 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: ELIETH DE SOUSA WILLE. Filiação: VINZENZ SILVESTER WILLE e ELVIRA WILLE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 30 de novembro de 2024 às 14:30h.

LUIZ ALDANA, 85 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: FELIPE ALDANA e ROSA PADOAN. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de dezembro de 2024 às 16:00h.

LUIZ CARLOS PEREIRA, 57 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DELVA PEREIRA. Sepultamento: UNIVERSIDADE POSITIVO, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 10:00h.

MANFREDO OTOMAR STAATS, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANITA STAATS. Filiação: LINDOLFO STAATS e CRISTINA ANNA STAATS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

MARIA AUGUSTA LIMA CORREA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTACILIO XAVIER CORREA. Filiação: LOURENCO VIRGILIO DE LIMA e ROSARIA PADILHA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 11:30h.

MARIA CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FANELI, 50 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EDUARDO BRAZ FANELI. Filiação: NEMESIO PEREIRA DO NASCIMENTO e IVANI MACEDO DO NASCIMENTO. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE (RIO DE JANEIRO), sábado, 30 de novembro de 2024.

MARIA FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTEMIO FERREIRA. Filiação: GERONIMO FRANCISCO DE MORAES BUENO e DURCULINA MARTINS MOREIRA. Sepultamento: DISTRITO DE VISTO ALEGRE, sábado, 30 de novembro de 2024.

MARILICE ZALESKI, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MOACIR ZALESKI e JULIA VIEIRA ZALESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:30h.

MARTA DOS SANTOS CRUZ, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORINDO RODRIGUES DA CRUZ. Filiação: SALES JOSE DOS SANTOS e ANA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 30 de novembro de 2024 às 09:00h.

NEIVA RIBAS KOVALSKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO KOVALSKI. Filiação: OZORIO RIBAS e ADELIA SCHIMANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 17:00h.

NERI ANTONINHO BOSI, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZENI RODRIGUES. Filiação: NELSON JOSE BOSI e GENTILIA SUTTIER BOSI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 10:00h.

OLIVIA BIAOBOCK, 83 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: HENRIQUE BIABOCK. Filiação: JOAO STOEBEL e ANITA STOEBEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:00h.

OLIVIO MARQUETO, 78 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: VALDELICE DE FATIMA MARQUETO. Filiação: JOAO BATISTA MARQUETO SOBRINHO e MARIA TEREZA CODONHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de novembro de 2024 às 16:30h.

ROBERTO WILSON FERNANDES JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Filiação: ROBERTO WILSON FERNANDES e MARIA DO PILAR BUDANT FERNANDES. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 30 de novembro de 2024 às 12:00h.

ROSA KIMIE UENO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEIZO UENO e MITSUE EUNO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 30 de novembro de 2024.

ROSALILA ARNAS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HEMETRIO JOSE SOUZA VAZ. Filiação: FELIX ARNAS e SHIRLEY CLER HABRELUK ARNAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 30 de novembro de 2024 às 13:30h.

SANDRA JASPONTE MONTEIRO SAMPAIO, 68 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: NELSON MONTEIRO DE ABREU SAMPAIO JUNIOR. Filiação: ANATOLIO JASPONTE e WALDENICE FLORES JASPONTE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 29 de novembro de 2024.

SANDRA MARIA LOURECIDA DA CONCEICAO, 58 ano(s). Filiação: JOAO ELES LOURENCO e APARECIDA MADALENA PASSARELO LOURENCO. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 30 de novembro de 2024 às 17:00h.

VALDIR ANACLETO, 70 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: IRACEMA MARQUES ANACLETO. Filiação: RENATO LAUDELINO ANACLETO e CARMEN ANACLETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de novembro de 2024 às 15:00h.

VANESSA APARECIDA DOS ANJOS, 38 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS e DELAIR APARECIDA CARDOSO PEREIRA DOS ANJOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 30 de novembro de 2024 às 17:00h.

VANILDO KLEM, 47 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: GIANE TEREZINHA RODRIGUES KLEM. Filiação: DORVALINO KLEM e NAIR CASANOVA KLEM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 30 de novembro de 2024.

VICTOR FELIZARDO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MADALENA DOS SANTOS FELIZARDO. Filiação: MESSIAS FELIZARDO e MARIA MADALENA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 30 de novembro de 2024 às 16:30h.

WELLINGTON DE LIMA, 32 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ELIAS CARLOS DE LIMA e MARILDA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 30 de novembro de 2024 às 13:00h.