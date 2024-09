Falecimentos em Curitiba. Obituário deste sábado (21):

ALGACIR PIZZATTO, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ODETE CARNEIRO PIZZATTO. Filiação: ACHILLES PIZZATTO e BRIGIDA PIZZATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 21 de setembro de 2024.

ALICIO VERISSIMO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FIDELCINA DIAS DOS SANTOS VERISSIMO. Filiação: MIGUEL VERISSIMO e LUIZA CARMONA VERISSIMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

ALZIRA BABONI DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO DO NASCIMENTO. Filiação: DUILIO BABONI e ROSA DOS SANTOS BABONI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 18:00h.

ANA DE LOURDES SKORANSKI, 83 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: IVO SKORANSKI. Filiação: ROBERTO CARLOS MARQUES e MARIA VANDOSKI MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

ANA MARIA ANTUNES, 60 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Cônjuge: JULIO CESAR SCHETTERT. Filiação: ARTHUR ANTUNES e ABIGAIL DE CAMPOS ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

ANADYR CORDEIRO RODRIGUES, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO RODRIGUES. Filiação: FRANCISCO ALVES CORDEIRO e MARIA IANOSKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 21 de setembro de 2024.

ANDERSON ARAUJO MOTA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERSON PEREIRA DA MOTA e NEIDE ARAUJO MOTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

ANGELO BALDASONI, 82 ano(s). Filiação: NATAL BALDASONI e SEBASTIANA GALDINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de setembro de 2024.

ANNA MARIA MENTGES ROMAO, 92 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ADAO ROMAO. Filiação: CHRISTIANO MENTGES e ANNA KAFKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 21 de setembro de 2024.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS e PALMIRA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de setembro de 2024 às 09:00h.

ANTONIO PEREIRA MENDES, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOVINIANO PEREIA DE CAMARGO e MARIA APARECIDA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 09:30h.

APARECIDA DE FATIMA LIMA, 57 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO DE LIMA e FRANCISCA SANCHES DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO JOSE DE ABREU, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS. Filiação: JOAO JOSE DE ABREU e IZABEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 15:00h.

ARICINDA PEREIRA DE CRISTO PONTES, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO OLIVEIRA DE PONTES. Filiação: ALFREDO PEREIRA DE CRISTO e ROZARIA MENDES DE CRISTO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

BEATRIZ FONSECA MARTINS, 4 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: EVERTTON RESENDE MARTINS e ESTELLA DRIELY SILVA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

CAMILA FERNANDA SOARES AMARAL PEREIRA SILVA, 30 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: WILSON PEREIRA SILVA e LILAMAR SOARES DO AMARAL SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 21 de setembro de 2024.

CASEMIRO ISALDIR, 86 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA IZALDIR. Filiação: NAZARIO MAURICIO SCHORRO e MARIA RAINHA WENDERROSCKY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de setembro de 2024 às 14:00h.

CELI MATUCHESKI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVOS CELIS DE LOPES. Filiação: ANTONIO MATUCHESKI e VERONICA MATUCHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de setembro de 2024 às 15:00h.

CLAUDIO TADEU PETRUY, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VERA ROSELI FRANCO PETRUY. Filiação: ZIGMUNDO PETRUY e IVONE PETRUY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

DARCY GRANEMAN, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARACI TERESINHA DE OLIVEIRA GRANEMANN. Filiação: JOAO GRANEMAN DE CAMARGO e LEONOR RIBEIRO GRANEMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

DENISE DE CAMPOS ANTUNES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL VAZ CEZAR. Filiação: JOSE CORDEIRO ANTUNES e ZULEIKA DE CAMPOS ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:30h.

DENISE MATOS DINIZ, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: DIRCEU FARGNOLI DINIZ e FRANCINETE MATOS DINIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

DICESAR ANTONIO ROBERTO, 58 ano(s). Profissão: MECÂNICO DIESEL. Cônjuge: HUMBRELINA NEVES AMORIM ROBERTO. Filiação: SIDNEI ANTONIO ROBERTO e ALCINA BUENO ROBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 15:00h.

DIRCEU LINHARES, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JULIETA LINHARES. Filiação: OCTAVIO LINHARES e OTILDA LINHARES DE MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 22 de setembro de 2024 às 11:00h.

DORILDA JUSTUS JANSSON, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON M JANSSON. Filiação: JOAO GILBERTO JUSTUS e MARIA ALBA FONTANA JUSTUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 10:00h.

DORIVAL JOAO RIELLI, 92 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ALPHA FRANCISCA RIELLI. Filiação: VIRGILIO RIELLI e LUIZA RIELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:00h.

ELENA MARIA RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE RIBEIRO. Filiação: LAZARO PEDRO DE CARVALHO e MARIA BALDUINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 10:00h.

ELIANE KEINERT PETRAGLIA, 81 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: RUBEN KEINERT e ISOLDE KEINERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:30h.

EMILIO DUBIK, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELIAS DUBIK e MARIA DUBIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 21 de setembro de 2024.

ENI DOS SANTOS, 84 ano(s). Cônjuge: LEOZENIR DOS SANTOS. Filiação: ARTUR INACIO DOS SANTOS e LUCIANA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

EROSMARIO CRUZ, 62 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ERONIDES MENDES CRUZ e MARIA AUGUSTA CRUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

ETELVINA MARTINS BUENO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU FRANCISCO BUENO. Filiação: BENTO FERREIRA MARTINS e DEOLINDA DOS SANTOS MARTINS. Sepultamento: POVINHO, sábado, 21 de setembro de 2024.

EVA FATIMA GONCALVES, 58 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: WILSON ANTONIO. Filiação: IZIDORO GONCALVES JUNIOR e EVA FATIMA QUADROS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

FABIO LUIZ SANTOS DE ALMEIDA, 37 ano(s). Filiação: LUIZ SOARES DE ALMEIDA JUNIOR e IVALDA DOS SANTOS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO VIEIRA FILHO, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GENY MARIA VIEIRA. Filiação: FRANCISCO VIEIRA DE MORAES e MARIA DA LUZ SOATRES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

GELTA DE JESUS CORDEIRO GOMES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO GOMES. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS e AMANTINA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

HELVIDIA LIMA CORREIA, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: OLIMPIO PEDRO DA SILVA DA SILVA e LEONOR DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

JANA HINA ADRIENE MONTEZUMA LEMOS, 52 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: ADIEL SILVEIRA DE LEMOS. Filiação: FRANCISCO ARI MAIA e ADRIANA HERMANTINE MONTEZUMA MAIA. Sepultamento: TAGUATINGA, domingo, 22 de setembro de 2024 às 17:00h.

JANICE MACALOSSI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIRO MACALOSSI. Filiação: RESSOLI MORETTO e MARIA BENATI MORETTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

JEFERSON DOUGLAS SOARES GONCALVES, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RAIMUNDO GERCIO GONCALVES e LUCICLEIA SOARES DIAS. Sepultamento: CEMITERIO PRIMAVERA DO OESTE, sábado, 21 de setembro de 2024.

JOAO MARIA DE PAULA, 76 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: IRENE SCISLOVSKI DE PAULA. Filiação: MARIA LUCINDA ORTEGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de setembro de 2024 às 12:00h.

JOSE LOUREIRO DE MORAES, 81 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: PEDRINA RIBEIRO DE MORAES. Filiação: ANTONIO JOAO DE MORAES e DAVINA RIBEIRO DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 14:00h.

JOSE TELES DE ABREU, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NILCEIA TELES DE ABREU. Filiação: JOAO TELES DE ABREU e JANUARIA EMILIA DE ABREU. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 21 de setembro de 2024 às 13:00h.

KAUE GABRIEL CORREA CRISPIM, 1 mes(es). Filiação: WESLEY CORREA DE ASSIS e ALESSANDRA OLIVEIRA CRISPIM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

LEONARDO LENSCHOW, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: EMILIO LENSCHOW e MARIA RAMOS LENSCHOW. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de setembro de 2024.

LIDIA BEZRUCZKA DE VAZ, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE ANDRADE VAZ. Filiação: JOSE BEZRUCZKA e TECLA BEZRUCZKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 21 de setembro de 2024 às 15:30h.

LIZETE SOARES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DA SILVA. Filiação: ANTONIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUCILA MARA GALVAN PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: BRASIL MIGUEL PEREIRA. Filiação: ANTONIO GALVAN e GENOVEVA MAZZUCHIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARA REGINA VERAS, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CELSO CARLOS VERAS e MARIA DARCY VERAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 19:00h.

MARCIO VENANCIO DIAS, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTTIAO VENACIO DIAS e LUCIA DE FATIMA DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA CASTORINA SAMPAIO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JOSE SAMPAIO e MARIA DE JESUS MACIEL SAMPAIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIA MARQUES LOBATO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL LUIZ MARQUES LOBATO e VITORINA GONCALVES DE QUEIROZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de setembro de 2024.

MARIA SANTINA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO CASSARIEGO DOS SANTOS. Filiação: ALEXANDRE REIS e ANA MALVINA VONHEIBORG. Sepultamento: MUNICIPAL DE SARANDI RS, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARTINHO GIACOMITTI NETO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: GEMA ROSINETE. Filiação: ANTONIO GIACOMITTI e ANGELA SIMONI GIACOMITTI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

MAUREN FERNANDO OST, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LILIAN TAVARES. Filiação: LUIZ AFONSO OST e MARLI NUNES KATH. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 11:00h.

NELSON LISBOA MONTEIRO JUNIOR, 31 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: NELSON LISBOA MONTEIRO e ROSANA DE LOURDES BATISTA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, sábado, 21 de setembro de 2024 às 17:00h.

OLIVIO RIBEIRO DE SOUZA, 87 ano(s). Cônjuge: DALILA MARIANO BONETE SOUZA. Filiação: PEDRO RIBEIRO DE SOIUZA e JARDELINA AUGUSTA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 21 de setembro de 2024 às 09:30h.

REGINA EUGENIA ARAUJO GARCIA, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO GARCIA e ALBA LIGIA ARAUJO E GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

RITA CASSIA DE JESUS, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: DANIEL BRASILEIRO DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL DOMINGUES DOS SANTOS e IDALICE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

ROMEU JOSE BATAGLINI JUNIOR, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROMEU JOSE BATAGLINI e MARIA APARECIDA SCHIAVAO BATAGLINI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 21 de setembro de 2024.

SAMARA CRISTINA DE ANDRADE, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEY JOAO RIBAS DE ANDRADE. Filiação: SERZEDELO PADILHA e IOLANDA CARRARO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:30h.

THEREZA DE GODOY DE MELO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISRAEL PINTO DE MELO. Filiação: CONCEICAO PREONCI DE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 21 de setembro de 2024 às 16:00h.

VALDECIR BORGES, 50 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ELIANE DE OLCIVEIRA ROSA. Filiação: OLAVIO BORGES e CATARINA PIRES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 21 de setembro de 2024.

