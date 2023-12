Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (31)

Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário deste domingo (31)

ALAIDE CRISPIM OTKA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIO OTKA. Filiação: ANTENOR DA SILVA CRISPIM e RENILDA CRISPIM. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 15:00h.

ANGELO ALBERTO ACUNA MENDIETA, 56 ano(s). Profissão: GERENTE FINANCEIRO. Cônjuge: ISABEL JUREMA GRIMM. Filiação: AUDELINO ACUNA e MARIA CLARA MENDIETA ACUNA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINSON, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE DE OLIVEIRA COSTA MARTINSON. Filiação: OSMAR MARTINSON e ERNESTINA DA SILVEIRA MARTINSON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

BENEDITA MARIA DAS DORES MATIAS, 71 ano(s). Cônjuge: MARIO SEBASTIAO RODRIGUES BATISTA. Filiação: ANIZIO MATIAS e MARIA APARECIDA MORAES MATIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 19:00h.

CRESCIO JOSE LOPES SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CUSTODIO JOSE DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE SANTO ANTONIO., domingo, 31 de dezembro de 2023 às 09:30h.

DIRCE PAMPUCHE LUQUETTA, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO LUQUETTA. Filiação: JOAO PAMPUCHE e HELENA PAMPUCHE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 15:00h.

EDSON JOSE COSTA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HAROLDO GETULIO COSTA e IRENE GABARDO COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:30h.

ENESIO ALVES DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CLOVIS PEREIRA DA SILVA e ILDA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 31 de dezembro de 2023.

ESAIR SOARES, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Filiação: GERALDINO SOARES e IRACEMA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 09:00h.

ESTEFANO ZINCO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA KOLOSSIUKI. Filiação: NICOLAU ZINCO e TEREZA KOCHURUBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 11:00h.

FELISBERTO FARIA, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BAZILIO FARIA e MARIA DE BORGES MACIEL FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:00h.

GEORGINA PEREIRA FABRO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NABOR FABRO e MARIA PEREIRA FABRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 11:00h.

HUGO GUSSO FILHO, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HUGO GUSSO e CECILIA DE ALMEIDA GUSSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:00h.

IDETE DE FATIMA OSTROSKI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL OSTROSKI e MARIA GUEDES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 31 de dezembro de 2023.

ISAC DA SILVA CORDEIRO, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANADIR PAULA CORDEIRO. Filiação: ANTONIO MARTINS CORDEIRO e JOANA BELO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:00h.

JOAO OLIVEIRA LEOPOLD, 70 ano(s). Filiação: HANS LEOPOLD e NORMA OLIVEIRA LEOPOLD. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 31 de dezembro de 2023.

JOAO PEDRO SCHREURS DE SOUZA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MATEUS WILIAN DE SOUZA e CARLOLINE DEISIRE DE CARVALHO SCHREURS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:30h.

JOSE MARIA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVANILDE ALVES DA SILVA. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e MARIA CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

JOSIAS DE ALMEIDA, 46 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: JOSE CARMELITO DE ALMEIDA e OTILIA ANGELA LINHARES ALMEIDA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 31 de dezembro de 2023.

JURANDIR GOMES DA SILVA JUNIOR, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JURANDIR GOMES DA SILVA e MARIA HELENA TORMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 31 de dezembro de 2023.

LAURO VASSANEL RIBEIRO, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERVASIO RIBEIRO DA SILVA e AMELIA DE SOUZA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:00h.

LEONIR MARIA MARQUES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI LUIS DA SILVA. Filiação: ANTONIO ZAURI FERREIRA MARQUES e LEONOR DE FREITAS MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 30 de dezembro de 2023.

MARCIA REGINA MARCHESE PIEDADE, 63 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: NICOLAU ANGELO PIEDADE. Filiação: HENRIQUE MARCHESE e OZIRITA PISANTE MARCHESE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 13:30h.

MARIA CLAUDINO DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GREGORIO CLAUDINO DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 09:15h.

MARIA LUCIA DE QUEIROZ, 67 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: SALVADOR DE QUEIROZ e ELZIRA VIEIRA DE QUEIROZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 15:00h.

MARIA LUIZA VIEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VIEIRA. Filiação: JOAO RIBEIRO e EVERTINA TEIXEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARILDA DO ROCIO BROSKA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VALDIR BAHIA BROSKA. Filiação: RAUL VERGES DUTRA e LEONI COSTA DUTRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:30h.

MIGUEL FERREIRA DA LUZ, 49 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ANTONIO GARCIA DA LUZ e MARIA NUNES DA LUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA ESPERANÇA – MORRETES/PR, domingo, 31 de dezembro de 2023.

MIGUEL HAWRYSKO, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINH DE JESUS FERREIRA HAWRYSKO. Filiação: PAWLO HAWRYSKO e PAWLINA HAWRYSKO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:00h.

NELSON FUHRMANN MIELKE, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: INGRID MARIA LEAL MIELKE. Filiação: HELMUTH MIELKE e IMGARD FUHRMANN MIELKE. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANGUÇÚ//RS, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NELSON PIRES DO NASCIMENTO, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA SANTANA DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO PIRES DO NASCIMENTO e GENEROSA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:30h.

NORMA PEGORARO, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUIZ PEGORARO e IVONE LOPES DE ASSIS PEGORARO. Sepultamento: CEMITÉRIO DA SAUDADE, domingo, 31 de dezembro de 2023.

NORMELIA CERRUTTI DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO TEIXEIRA DE LIMA. Filiação: VITORIO CERRUTTI e AUGUSTA JESUINO CERRUTTI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 13:00h.

OPHELIA MONTEIRO TAVARES DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEWTON TAVARES DA SILVA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO e MABILIA DUARTE MONTEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ORIVALDO STOCCO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SONIA MARIA GABARDO STOCCO. Filiação: ADOLPHITO STOCCO e LYRIA TOZO STOCCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

RUBENS SANTAREM, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANEZIA SAJA SANTAREM. Filiação: ANTONIO SANTAREM e FRANCISCA ROMANA SANTAREM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 10:00h.

VICENTE PRESTES COLACO, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCA BRASILINA GONCALVES COLACO. Filiação: OVIDIO PRESTES COLACO e IRACEMA COLACO RIBEIRO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 09:00h.

WILSON MENDES PINHEIRO, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CLEONICE FERREIRA ALVES PINHEIRO. Filiação: LUIZ MENDES PINHEIRO e MARIA LEONIDES PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 31 de dezembro de 2023 às 17:00h.

