Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (29)

Falecimentos em Curitiba; Obituário de hoje (29)

ANA CLARICE DE ALMEIDA FIGUEREDO, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: VITOR DE ALMEIDA e ESTHER DE ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, domingo, 29 de setembro de 2024.

ANTONIA DE LIMA GUERRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DE LIMA FILHO e JOANA DE ALMEIDA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 09:30h.

ASSAAD GEORGES ABBOUD ASSAAD, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA DA SILVA ASSAD. Filiação: GEORGES ABBOU ASSAAD e NAIMEH ASSAAD. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 29 de setembro de 2024 às 12:00h.

AURORA DE LIMA DE GODOY, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BENJAMIM DE GODOY. Filiação: VALENTIM DE LIMA e MAURILIA MACHADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 29 de setembro de 2024 às 10:00h.

BADR MRABTI, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RAQUEL TATIANE HEEP. Filiação: ALI MRABTI e FOUZIA MRABTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de setembro de 2024.

BEATRIZ LAUDIR JURCZYSZYN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL JURCZYSZYN. Filiação: RICARDO ALZIRO WORELL e LIDIA TAVARES WORELL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MAFRA, domingo, 29 de setembro de 2024.

CARLOS DIRCEU LIMA DO NASCIMENTO, 55 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO e MARINETE LIMA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 28 de setembro de 2024 às 17:00h.

CLAUDINEI INGLES DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e JELSA CASTURINA INGLES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de setembro de 2024 às 15:00h.

DOMINGOS POTSCH, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LUDOVICO POTSCH e HELENA POTSCH. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNCIPAL DE CATANDUVAS – CONTENDA/PR, sábado, 28 de setembro de 2024 às 17:00h.

ELZA TOMAZINO GUERRA, 78 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO SDE SPOUZA GUERRA. Filiação: OTAVIO TOMAZINO e CAROLINA VIOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de setembro de 2024 às 10:00h.

ETELVINA DA LUZ ROSA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ROFRIGUES ROSA FILHO. Filiação: MANOEL CANDIDO ANASTACIO DAS NEVES e MARIA JOANA DA LUZ. Sepultamento: CMITERIO SAO JOAO BATISTA FOZ DO IGUAÇU, domingo, 29 de setembro de 2024.

FELIX DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ORESTES BATISTA DE SOUZA e ZAIRA CORDEIRO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:30h.

GABRIEL ANTONIO GOMES DE FARIAS, 26 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO GOMES DE FARIAS JUNIOR e ELISANGELA MOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

GUINORVAL CAROLA DO ROSARIO, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO CAROLA DO ROSARIO e CARMELIA NASIMENTO DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 28 de setembro de 2024 às 17:00h.

HELOISA PAZ RISCZIK, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CASEMIRO RISCZIK e BEATRIZ PAZ RISCZIK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 28 de setembro de 2024 às 12:00h.

HENRIQUE ROSA DE JESUS, 73 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: IDIMAR DE JESUS. Filiação: ROSARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

HERONDINA ANDRADE DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO BORGES LOPES. Filiação: MANOEL DOS REIS DE SOUZA e ZIZA ANDRADE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

ILDEFONSO SCHIER, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA EVA ZEVE SCHIER. Filiação: WENCESLAU GUSTAVO SCHIER e THEREZA ZAGONEL SCHIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de setembro de 2024 às 12:00h.

INES SENKO GROCHKA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIO GROCHKA. Filiação: ABILIO SENKO e CECILIA GOMES SENKO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

JANDIRA RODRIGUES DE MOURA ESCHHOLZ, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ROMUALDO ALBERTO ESCHHOLZ. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE MOURA e LUZIA DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

JANE MARIA BENTO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: LUIZ BENTO DA SILVA e MARIA ZIZA BENTO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 29 de setembro de 2024 às 14:00h.

JOADIR GOMES MARTINS, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BEATRIZCAMPOS. Filiação: REALINO JOSE MARTINS e LEOCADIA GOMES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de setembro de 2024 às 19:30h.

JOAO SANTOS DO NASCIMENTO, 72 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: IRACY. Filiação: SATURNINO SANTOS DO NASCIMENTO e REGINA SANTINA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOSEFINA SAHAGOFF RAAD, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARAM SAHAGOFF e ZED DUAR SAHAGOFF. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 11:30h.

LINA MARIA CIPRIANI GOMES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATILIO CIPRIANI e EUFEMIA ANTONIUTTI CIPRIANI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 29 de setembro de 2024 às 15:30h.

LUCIA WOJACHEIVICZ, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO WOJACHEIVICZ e MARIA OLITA ZITZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SOELI TEREZINHA CORDEIRO RODRIGUES. Filiação: MARINONI RODRIGUES e FAUSTINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL STA LUZIA EM BORDA DO CAMPO/PR, domingo, 29 de setembro de 2024.

LUIZA POTIER, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOJSE DRUSZCZ e MARIA DRUSZCZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de setembro de 2024 às 10:30h.

MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS, 99 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GERALDO MARTINS DOS SANTOS. Filiação: VICTORIANO BARRETO ALVES e MARIA ALVES BARRETO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 29 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA ELZIRA SYDOR, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: KAZIMIERZ SYDOR. Filiação: MARINONI RODRIGUES e MARIA BISS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de setembro de 2024 às 13:00h.

MARIA FERNANDES, 89 ano(s). Filiação: VECENTE DE ARAUJO FERNANDES e MARIA DE ALMEIDA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 28 de setembro de 2024.

MARIO RICHTER, 67 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA CARLA CAMPOS RICHTER. Filiação: REINALDO RICHTER e ANA RICHTER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARLENE TEREZINHA GALVAN, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDSON JORGE FERREIRA DE MELLO. Filiação: ALDUINO GALVAN e JUREMA MARIA BRESOLIN GALVAN. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 29 de setembro de 2024 às 10:00h.

MESAC CARDOSO DE ARAUJO, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SERGIO CARDOSO DE MOURA e MARIA JOSE GONCALVES DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 29 de setembro de 2024 às 17:00h.

MIRACY BARBOSA MAROCHI, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VICTORINO MAROCHI. Filiação: AUGUSTO AYRES BARBOSA e MARIA BORST BARBOSA. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO PONTA GROSSA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:00h.

PAULO GUSTAVO SOMMER, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FREDERICO SOMMER e FRIDA SOMMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 29 de setembro de 2024.

RAFAEL FERNANDES MARTINOWSKI, 38 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: FERNANDA BUNECK. Filiação: CLEMENTE MARTINOWSKI e JANDIRA ANTUNES FERNANDES MARTINOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de setembro de 2024 às 12:00h.

ROSA COIMBRA REBELLO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORIO COIMBRA DOS REIS e MARIA GUEDES DOS REIS. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL DE BATEIAS, domingo, 29 de setembro de 2024.

SIDNEI RIBEIRO MENDANHA, 51 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: FRANCISCO MENDANHA e LEONILDA DE JESUS RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de setembro de 2024.

THOMAS HENRIQUE TRUPPEL, 33 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FABRICIO TRUPPEL e FABIA COSTA BOLL TRUPPEL. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 29 de setembro de 2024 às 11:00h.

VALMIR BORGES, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANITA DE LUCA. Filiação: JOSE BORGES e CONCEICAO LEANDRO BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de setembro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário de hoje (29)

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!