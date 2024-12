Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 29/12/2024

ADRIELY NASCIMENTO DE SOUZA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EDMILSON GOMES DE SOUZA e MONICA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ALCEU DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LOURDES DO AMARAL DE LIMA. Filiação: PAULINO FERREIRA DE LIMA e JACOMINA MARQUES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ALTAMIRO ANTONIO DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PEDRINHA DE FATIMA RIBEIRO DE C DE OLIVEIRA. Filiação: MESSIAS DE OLIVEIRA e ELVIRA SEGURO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

AMELIA PAULINO DE ALMEIDA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO NUNES DE ALMEIDA. Filiação: JORGE PAULINO DE OLIVEIRA e TERESA MAXIMINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ANAILDA DE MOURA COSTA ROSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUNISVALDO COSTA ROSA. Filiação: JOAO BATISTA DE MOURA E COSTA e MESSIAS LOURENCO DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:30h.

ANTONIETA BENTEVENHA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO MUNIZ DOS SANTOS SOBRINHO. Filiação: CARMELO BENTEVENHA e CATHARINA RICCIARDI BENTEVENHA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAÚ SP, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

APARECIDA FRANCISCO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDONI GONCALVES. Filiação: ANTONIO FRANCISCO e ADELAIDE FRANCISCO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ASSUNTA ILDA TITTON, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DAVID TITTON e MARIA ROZALIA TITTON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ATAIDE FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CONCEICAO DA SILVA FERREIRA. Filiação: JOAQUIM EVARISTO FERREIRA e IDALINA DO CARMO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:30h.

BENEDITA FRANCISCA PIRES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON DOS SANTOS PIRES. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO CANDIDO e ANTONIA LAURINDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

CACILDA COSTA CARLESSO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLESSO. Filiação: ANGELO COSTA e FRANCISCA TUCOLKI COSTA. Sepultamento: CEMITERIO BATEIAS, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DEJALMA ELIZERIO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA RITA DE JESUS SANTOS. Filiação: FRANCISCO ELIZERIO DOS SANTOS e OCALINA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DINO ANTONIO DE CARVALHO, 49 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANTONIO JOSE DE CARVALHO e ELZA DE LOURDES DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:00h.

DUQUE DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Cônjuge: SOLANGE PERES DA SILVA. Filiação: PEDRO JOSE DA SILVA e HELENA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ELEMAR RODRIGO FIUZA, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROSENI FIUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ELISANGELA APARECIDA DE QUADRO, 39 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: IRACI DE QUADRO e LENIR MARIA DE QUADRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de dezembro de 2024.

ELNICE DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HENRIQUE JOSE DE OLIVEIRA FILHO e ANNAYRA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ELVIRA SCHULZ DUARTE, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CELIO DUARTE. Filiação: ARTHUR SCHULZ e EMMA SCHULZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO ELVINO GELENSKI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERA DORLY GELENSKI. Filiação: JOAO GELENSKI e ANA PICUSSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 14:00h.

GECI KRONE, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MILTON DOS SANTOS. Filiação: ROMANO KRONE e LENITA DELANORA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

GILSON RAFAEL PRENZ KNASEL, 39 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ROSINEIA GELINSKI. Filiação: ALBANO FREDERICO KNASEL e NOELI PRENZ KNASEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 11:00h.

GONCALA INACIA PRADO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA PRADO. Filiação: BENEDITO INACIO e AMABILE DE LAZARI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, domingo, 29 de dezembro de 2024.

GUSTAVO PEREIRA, 19 ano(s). Filiação: DIRCEU PEREIRA e CRISTIANE APARECIDA PEREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DO RIOZINHO EM IRATI – PR, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

IGO IWANT LOSSO, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ISOLDA REICHMANN LOSSO. Filiação: LUIZ LOSSO e MARIA CAVALIN LOSSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:30h.

INDALECIO SOARES, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA BERNARDES SOARES. Filiação: EMILIANO SOARES e LUIZA POLICENA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

IRENE SEVERIANA DE BARROS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LOPES DE BARROS e MESSIA SEVERIANO DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOAO MARTINS, 91 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA HELENA MEIRELES MARTINS. Filiação: JOSE MARTINS e LAZARA FRANCISCA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

JOAO VILSON ALVES, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ATALIBIO ALVES e ANTONIA FERNANDES RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JOAQUINA ALVES MACHADO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AVELINO ALVES MACHADO. Filiação: ABDAO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO BATISTA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 09:00h.

JOSE DE LIMA RAMOS, 84 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: DOMINGOS DE RAMOS e JOAQUINA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 16:30h.

LORENA MARILIA FREIRE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIPE COSTA FREIRE JUNIOR e ERMELINDA CZECH FREIRE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUCIANO ROBERTO AZEVEDO JUNIOR RODRIGUES, 34 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JESSICA CRISTINA RODRIGUES AZEVEDO. Filiação: LUCIANO ROBERTO AZEVEDO e MARIA IZABEL FIGUEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:30h.

LUIZ CARLOS ROSSA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ADRIANO ROSSA. Filiação: ANDRE ROSSA e LUIZA ROSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

MARIA BULIK KOSIBA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO KOSIBA. Filiação: BAZILIO BULIK e MARGARIDA BULIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE JESUS, 77 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: ARGEMIRO DE MATOS RIBEIRO. Filiação: DOMINGOS MARIA RODRIGUES e MARIA IZABEL DE CAMPOS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 29 de dezembro de 2024.

MARIO ANTONIO NEGRELLO, 66 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: GUIDO VICENTE NEGRELLO e ELMARI DECONTO NEGRELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 13:00h.

MARLENE BERA, 52 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: GERALDO BERA e HILDA PEREIRA BERA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SOROCABA/SP., domingo, 29 de dezembro de 2024.

NATANAILDO LIBERATO NUNES, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTENOR LIBERATO NUNES e MARIA ROSA DE JESUS NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 14:00h.

NELSON PIRES DO AMARAL, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ROGERIO PEREIRA DO AMARAL e MARIA DO CARMO PIRES DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

OSVALDO GROSSMANN, 91 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: THOMAZ GROSSMANN e VERONICA GROSSMANN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 29 de dezembro de 2024.

PAMELLA CRISTINA DA SILVA MACHADO, 42 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ROMIL KUITOP MACHADO e ROSANGELA APARECIDA KUINTOP MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

PAULO FRANCISCO RAMOS NEIVA DE LIMA, 95 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ALBA MILANI NEIVA DE LIMA. Filiação: MANRIQUE MULLER NEIVA DE LIMA e JUSIMA RAMOS NEIVA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 17:00h.

PAULO SERGIO LOPES, 46 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: EVA GONCALVES DE SOUZA. Filiação: ANTONIO ANSELMO LOPES e NEUSA APARECIDA RODRIGUES LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

PEDRO MARTINS FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA. Filiação: JOSE MARTINS FERREIRA e ROSALINA PEREIRA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ROGERIO DAMIAO CORREIA, 39 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: IZAURO CORREA e PORFIRIA RIBEIRO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ROSALINA DE FATIMA BUENO DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ORLANDO DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: GUMELIANO FERREIRA BUENO e MARIA DA CONCEICAO LACERDA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ROSI CARDOSO FRANCO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FRANCO. Filiação: ABILIO CARDOSO e IZABEL FARIA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 10:00h.

VALDIR ANTUNES BRANCO, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: GENTIL ANTUNES BRANCO e CLOTILDE MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 28 de dezembro de 2024 às 16:30h.

VALENTIM NELSON WENDLER, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZULEIDE WENDLER. Filiação: GUSTAVO WENDLER e ELIDIA WENDLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de dezembro de 2024 às 11:00h.

VITORIA DOS SANTOS BUENO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO DE FARIA BUENO. Filiação: PEDRO ELOIS DOS SANTOS e BRAZILINA MARIA DE PONTE. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.