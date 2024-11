Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (17).

ANTONIA MACARIO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE JOSE DOS SANTOS. Filiação: CICERA MACARIO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO CARLOS ROCHA, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SUELI APARECIDA ROCHA. Filiação: ANGELO ROSENDO ROCHA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:00h.

AROLDO MASSANEIRO, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ODETE FELIZ MASSANEIRO. Filiação: DERCILIO MASSANEIRO e BRASILIA DE DEUS BEUNO MASSANEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO GARCIA NICKOSZ, 66 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: EDNA FRANCISCA DE ALMEIDA NICKOSZ. Filiação: PAULO NICKOSK e JUDITH GARCIA MENCHOU MICKOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 17 de novembro de 2024 às 14:00h.

CASTORINA GONCALVES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DA SILVA. Filiação: CASSEMIRO DE SOUZA GONCALVES e DULCILIA JOSE GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de novembro de 2024 às 15:00h.

CELESTINA GARCIA FERVENCA FILIPAK, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALBERTO FILIPAK. Filiação: JOSE AUGUSTO GOMES FERVENCA e ESPERANCA GARCIA. Sepultamento: CEMITERIO DE PARANAVAI, domingo, 17 de novembro de 2024.

CIRLEY APARECIDA LOPES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDGARDES DE AZEVEDO LOPES e ALICE RODRIGUES LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de novembro de 2024 às 17:00h.

DIRCE INES WERLE, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: OSCAR WERLE e LILIAN RUPENTHAL WERLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 16 de novembro de 2024 às 16:30h.

DIRCE MARCONDES PERES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM MARCONDES e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 17 de novembro de 2024 às 11:00h.

EDSON PAVEZI, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WILMAR PAVEZI e ANGELA ZEQUIN PAVEZI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 17 de novembro de 2024.

ESMAIR PERES, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ABILIO PERES e ANA RIBEIRA PERES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:30h.

FABIO DOS SANTOS OZORIO, 33 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS OZORIO e MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

ILDA PEREIRA MACEDO, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BRASILIO GONCALVES MACHADO. Filiação: ARISTIDES PEREIRA TERRA e IRACEMA NUNES TERRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 16 de novembro de 2024 às 16:00h.

IRENE DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE KAVICHESKI e MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

IRENE FARIAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARNOLDO EDMANN e EMMA ERDMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 16 de novembro de 2024 às 17:00h.

ISAURA DE LIMA DIAS, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE DA APPARECIDA DIAS. Filiação: CRISTIANO RODRIGUES DE LIMA e ANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 17 de novembro de 2024 às 09:00h.

IVAN GODOY OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CELIA REGINA OLIVEIRA. Filiação: HONORATO A DE OLIVEIRA e ELVIRA GODOY DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:00h.

JETSON PEREIRA DE SOUSA, 31 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: JOSE LOURENCO DE SOUSA e IVONE PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

JHENYFFER LIMA DA SILVA, 28 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE DIMAS DA SILVA e CELMIRA MORAIS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:00h.

JOAO DE DEUS SANTANA, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DEBORA PATRICIA GUIMARAES ANTUNES SANTANA. Filiação: JOSE SANTANA e ARACI LIMA SANTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 17 de novembro de 2024 às 11:30h.

JOAO GONCALVES MENDES, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES MENDES. Filiação: MARCIONILIO GONCALVES MENDES e LINA RAIMUNDA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: PEDRO DOMINGUES FERREIRA e PEDROLINA PLAVAK FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 16 de novembro de 2024 às 17:00h.

JORGE OSCAR DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE ANTONIO DE LIMA e OLIMPIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 17 de novembro de 2024.

JOSE DIRSON BISI, 89 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: DELOURDES BISI. Filiação: AFFONSO BISI e ZULMIRA FERNANDES BISI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 16 de novembro de 2024 às 16:30h.

JOSE SANTANELLA GARCIA, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EMILIA GARCIA MARTINE. Filiação: ANTONIO SANTANELLA RODRIGUES e EMILIA GARCIA MARTINY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 15:00h.

JULIA BUENO DE OLIVEIRA MAIDELL, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL MAIDELL. Filiação: DIONISIO BUENO DE OLIVEIRA e HELENA KIESKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 17 de novembro de 2024 às 15:00h.

JULIANA RODRIGUES ELIAS, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JUIO GROTH ELIAS e ANATALIA RODRIGUES ELIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:30h.

LEILA SIMONE DE SOUZA BELLO, 57 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: OSMAR BELLO ( FALECIDO). Filiação: ANTONIO DE SOUZA e MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 11:00h.

LUIS GABRIEL RONDON ALEMAN, 33 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: GUSTAVO RONDON e ALIDA BAUTISTA ALEMAN DE RONDON. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:30h.

LUIZ ROBERTO LUCIO SOARES, 65 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: MARIA FONTANA SOARES. Filiação: ALMIR DOS REIS SOARES e ELISA MARIA LUCIO SOARES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 17 de novembro de 2024.

MANOELINA RIBEIRO DE ALMEIDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PAULINO DE ALMEIDA. Filiação: ANIZIO FERREIRA RIBEIRO e LUZIA BERTOLINI RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 17 de novembro de 2024 às 10:00h.

MARCOS CORTEZ SILVA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: EDITH BOEING SILVA. Filiação: HUMBERTO SILVA e GLACYRA CORTEZ SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 18 de novembro de 2024.

MARCOS ROBERTO CARVALHO, 37 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOAO FIALHO DE CARVALHO e ADELAIDE ALVES DE MELO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:30h.

MARIA VICTORINA DE JESUS OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIANA VAZ GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:30h.

MARINA PAIVA DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO PAIVA. Filiação: LUIZ URIAS DE SOUZA e BENEDITA RAMOS DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

MIGUEL HENRIQUE DA SILVA SOARES, 9 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ALEX HENRIQUE SOARES WALTER e NICOLY RAIANE DA SILVA ARANHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

NIDIA INES LORO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENILSON FERNANDO LORO. Filiação: VICENTE MANO e ZERIDE PIZZAMIGLIO MANO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 16 de novembro de 2024 às 21:00h.

ORLANDINA FRANCISCA VIEIRA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO PAULA SILVA. Filiação: PLACIDO XAVIER VIEIRA e TEREZA SILVEIRA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 17 de novembro de 2024 às 11:00h.

PEDRO FERNANDES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: OLEDINA DA ROCHA DA SILVA. Filiação: LAUDELINO FERNANDES DA SILVA e LUIZA TELLES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de novembro de 2024 às 10:00h.

RAFAELI DOS SANTOS GONCALVES, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REGINALDO GONCALVES e ROSINEIA DOS SANTOS GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

RENALDA LENSCHOW, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WIGANDO LENSCHOW. Filiação: RICARDO NENEMANN e EMMA NENEMANN. Sepultamento: CEMITÉRIO DA TRIGOLANDIA (PIEN), domingo, 17 de novembro de 2024 às 17:00h.

ROSA MARIA DA LUZ DO ROSARIO AMORIM, 59 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO AMORIM. Filiação: ALCINDO DO ROSARIO e VIRZILIA DA LUZ DO ROSARIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 16 de novembro de 2024 às 17:00h.

SUZANA MARIA MUNHOZ DA ROCHA GUIMARAES, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO MACEDO GUIMARAES. Filiação: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO e FLORA CAMARGO MUNHOZ DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 17 de novembro de 2024 às 16:00h.

THIAGO ROQUE DE SOUZA, 40 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ODAIR ROQUE DE SOUZA e CLEIDE STALL DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 17 de novembro de 2024.

WILLYAN RAPHAEL CARVALHO MARTINS, 23 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JEFERSON SILVEIRA MARTINS e GEYSA HELENA ANJOS DE CARVALHO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de novembro de 2024 às 14:30h.

ZENAIDE MARIA APARECIDA DAS NEVES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDICTO DAS NEVES. Filiação: BASILIO NASCIMENTO e CANDIDA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 17 de novembro de 2024 às 10:00h.