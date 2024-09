Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (17)

ALEXANDRE SCHISCHOFF NETO, 50 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ALEXANDRE SCHISCHOFF FILHO e ABGAIR DE ALMEIDA SCHISCHOFF. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:00h.

ANA MARIA MAZEPA, 67 ano(s). Filiação: MIGUEL MAZEPA e ANA MAZEPA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de setembro de 2024 às 12:00h.

ANEMIR VINCI PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GENESIO VINCI e DIOLINDA VINCI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO BARBOSA FARIAS, 76 ano(s). Cônjuge: BERENICE ARAUJO FARIAS. Filiação: MIGUEL QUINTINO DE FARIAS e CLAUDEMIRA BARBOSA DE FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:30h.

ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS, 72 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: DOMINGAS LIMA DOS ANJOS. Filiação: JOAO MARIA PEREIRA DOS ANJOS e ROSA FERNANDES DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de setembro de 2024 às 16:00h.

BIRGA KOBS, 93 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: HILDEBERT KOBS. Filiação: ANDREAS HOLDORF e ELSA HOLDORF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 11:30h.

CARLOS ALBERTO MORO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AMANCIO MORO e ALBERTINA MORO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

CARLOS MACIEL LOPES, 54 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO CARLOS LOPES e NATALIA LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 15 de setembro de 2024 às 09:00h.

CESAR CALADO DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Filiação: OSVALDO CALADO DE OLIVEIRA e JURACI PADILHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de setembro de 2024.

CLAUDIOMAR MACHADO SANTOS, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SONIA DE FATIMA ALVES MACIEL SILVA. Filiação: ADAO SANTOS e TEREZA RODRIGUES MACHADO SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 14 de setembro de 2024 às 17:00h.

CLEONICE APARECIDA SCHONBERGER, 53 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: ERNESTO SCHONBERGER e VANDA SCHONBERGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:00h.

CLEONICE NAZARE PRADO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CORNELIO PREZATTI DO PRADO e TEREZINHA OLIVEIRA PRADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 15 de setembro de 2024.

DESSIREE THAIS MARCELINO, 27 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Filiação: GESNER JOSE FREITAS MARCELINO e OLINDA CAMANA MARCELINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de setembro de 2024 às 15:00h.

DIVINA CARVALHO VIEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE EDUARDO VIEIRA. Filiação: ELPIDIO JOSE DE CARVALHO e ANA DE LIMA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 11:00h.

DOUGLAS DUSI, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALFREDO DUSI NETO e SIRLEI PEREIRA DUSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:30h.

ELENIR CRUZ LIMA, 84 ano(s). Cônjuge: VALFRIDO DE ANDRADE LIMA. Filiação: PEDRO DE PAULA CRUZ e MERCEDES WOELLNER CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:00h.

ELIO FERREIRA FAGUNDES, 72 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZA ALVES DE LIMA. Filiação: MANOEL FERREIRA FAGUNDES e JUSTINA FERREIRA LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de setembro de 2024 às 17:30h.

EMILLY DOS SANTOS DIGSASZ, 19 ano(s). Filiação: JOSE VALDIR DIGSASZ e ROSELI DOS SANTOS DIGSASZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, domingo, 15 de setembro de 2024.

ENELY LOBO BLASI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOYSIO BLASI. Filiação: DRAUSIO DECIO DE MIRANDA LOBO e NOEMIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA LOBO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 15:00h.

EURIDES CRUZ, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ e PAULINA DE ANDRADE CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

EVARISTO RENATO LIEBL, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SAELTE NOGUEIRA ALVES LIEBL. Filiação: RENATO LIEBL e IZABEL LIEBL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 15 de setembro de 2024 às 14:00h.

FILIPE KOGA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE KOGA e IRENE ZYLA KOGA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 09:30h.

GIOVANA DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ SIMAO DOS SANTOS e MARLENE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de setembro de 2024.

HELENA SCHWARCA BECHER, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SCHWARCA e PAULINA SCHWARCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 15 de setembro de 2024 às 11:30h.

HELENA ZANINI SOARES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENTIL SOARES NETO. Filiação: PRIMO ZANINI e APARECIDA AMABILI FURLAN ZANINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

IBANES BONETTI, 59 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VIVAN APARECIDA DE ANDRADE BONETTI. Filiação: BATISTA BONETTI e CATARINA BLASIUS BONETTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de setembro de 2024.

JAIRSON PIMENTEL DA SILVA, 80 ano(s). Cônjuge: VANIL MARCO DA SILVA. Filiação: WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA e ETELVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 15 de setembro de 2024.

JOAO BATISTA BRAGA, 72 ano(s). Filiação: MARIA DO CARMO BRAGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 15 de setembro de 2024.

JOAO SARNETZKI, 92 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: TERESA SARNIK SARNETZKI. Filiação: LUDOVICO SARNETZKI e CATHARINA SARNETZKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 15 de setembro de 2024.

JOSE LUCIANO DA SILVA, 76 ano(s). Filiação: ANTONIO LUCIANO DA SILVA e LUZIA SABINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de setembro de 2024.

JUSEMAR BADLUK, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSINEI BADLUK. Filiação: TEODOSIO BADLUK e ODILA RODRIGUES BADLUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:00h.

LADISLAU RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Filiação: FELIX JOSE RIBEIRO e FRANCISCA PEDROZO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de setembro de 2024 às 17:45h.

LELIA ROSSITO PINHEIRO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE DE LIMA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO PINHEIRO e IRACEMA ROSSITO PINHEIRO. Sepultamento: Á DEFINIR, domingo, 15 de setembro de 2024 às 10:00h.

LUCILA FURGHIERI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATILIO FURGHIERI e ELVIRA FURGHIERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de setembro de 2024 às 09:30h.

LUIZA HELENA BANDEIRA SINGER, 91 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: EMERICO EDUARDO SINGER e OLIVIA BANDEIRA SINGER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 14 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARFISA BRADAMANTE CERSOSIMO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO BIANCHI. Filiação: RUGGERO CERSOSIMO e ELVIRA BARBIERI CERSOSIMO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA PRADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE PRADO. Filiação: GERALDINA CANDIDA DO CARMO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA ISABEL ADVINCULA AGUIAR PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JENNER TRAVASSOS ADVINCULA PEREIRA. Filiação: ESMERALDINO BENTO ADVINCULA e MARIA DE POMPEIA FERNANDES ADVINCULA. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, domingo, 15 de setembro de 2024.

MARILDA HONEGER, 82 ano(s). Cônjuge: WALDEMAR HONEGER. Filiação: ARTHUR ALVERTO LINDNER e ROSA DIETZ LINDNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 15 de setembro de 2024 às 16:00h.

MATUZALEM GURGEL DA SILVA, 43 ano(s). Filiação: JUAREZ INACIO DA SILVA e NALZIRA GURGEL DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 15 de setembro de 2024 às 11:00h.

NEULZA DE LOURDES WOLSKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO WOLSKI. Filiação: LECINIO MENDES e ONDINA MACHADO PREZEBECIEU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de setembro de 2024 às 15:00h.

OLINDA SANTOS ALAIKO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIMPIO ERZIRIO DOS SANTOS e MARCOLINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, domingo, 15 de setembro de 2024.

RONAL DOMINGOS FAE, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RUTILIO FAE e NILSE JOSEFINA FAE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 14 de setembro de 2024 às 16:00h.

ROSIKA MARIA BURMESTER DE RAMIREZ, 86 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: VICENTE RAMIREZ CHANGANO. Filiação: HAINO ARNOLDO BURMESTER e MATILDE BURMESTER. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de setembro de 2024 às 17:00h.

SILVANA ANTUNES VIEIRA, 39 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JORGE ANTUNES VIEIRA e MARIA LUCIA DE ALMEIDA VIEIRA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, domingo, 15 de setembro de 2024.

TEREZA ALVES DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PIRES DOS SANTOS. Filiação: CLAUDEMIRO ALVES TEIXEIRA e ERMINDA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 14:00h.

THIMANY RAQUIELLE DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: RAQUEL MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA PR, domingo, 15 de setembro de 2024 às 17:00h.

VITORIO MONTEIRO, 88 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA ANDRE MATIAS MONTEIRO. Filiação: ANTONIO MONTEIRO e FRANCISCA ALVES MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 15:00h.

WALDOMIRO VEGA DOS SANTOS, 59 ano(s). Cônjuge: SELMIRA PAULIN DOS SANTOS. Filiação: ADAO VEGA DOS SANTOS e NASTAZILIA CERINO PINHEIRO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, domingo, 15 de setembro de 2024 às 14:00h.

WASHINGTON PEREIRA GONCALVES, 87 ano(s). Filiação: HUMBERTO PEREIRA GONCALVES e ALCIRIA DE JESUS GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 15 de setembro de 2024.

ZAQUEU RIBEIRO, 69 ano(s). Cônjuge: NEUSA APARECIDA RAMOS. Filiação: DURCILA RIBEIRO. Sepultamento: DA SAUDADE EM REGISTRO, domingo, 15 de setembro de 2024.

ZUNG CHE SAN DE ANDRADE, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JOSE HENRIQUE DE ANDRADE FILHO. Filiação: ZUNG SUI SHEN e SHEN NAI BIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 15 de setembro de 2024 às 11:30h.

