Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (11)

ADAIR LEMA CEOLIM, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO CEOLIM. Filiação: FRANCISCO LEMA e ADALGIZA MARIANO LEMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 10 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANA MARIA DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LICINO VICENTE DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM BELISARIO DE LIMA e MARIA VICTOR DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANA MARIA PIANARO SLOMPO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE EWALDO SLOMPO. Filiação: ANGELIN PIANARO e ANGELA TEREZA CULPI PIANARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 11 de agosto de 2024 às 15:00h.

ANDERSON FERNANDO FERRAZ MARTINS, 37 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO DOS SANTOS MARTINS e DORALICI FERRAZ MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANNA DE ALMEIDA VERONEZI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ VERONEZI. Filiação: ANTONIO NICOLAU DE ALMEIDA e VERGINIA RAMOS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIO OSNY PREUSS, 97 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: FRANCISCO PREUSS e MARIA MIRANDA PREUSS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:00h.

APARECIDO FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DORALICE DE CAMARGO FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO EVARISTO FERREIRA e MARIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de agosto de 2024 às 09:00h.

ARISTIDES VOGLER DE ARRUDA, 64 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ALCIDES XAVIER DE ARRUDA e OCALINA VOGLER DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de agosto de 2024 às 11:00h.

ARY MARTY, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: LIA MARTY. Filiação: JORGE MARTY e YOLANDA MARTY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 11 de agosto de 2024.

CELSO RODRIGUES DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELENITA TESTA DE SOUZA. Filiação: JOAO RODRIGUES DE SOUZA e ANERSINA ADELINA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 11 de agosto de 2024.

CLARICE APARECIDA RICARDO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ RICARDO e MARIA ROSA BRUIM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 11 de agosto de 2024 às 11:00h.

CLIO DE SOUZA LUZ VILA NOVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSIVALTER DE SOUZA VILA NOVA. Filiação: ROMEU ELEUTERIO DA LUZ e ALICE DE SOUZA LUZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:30h.

DANIEL FREITAS DE ARAUJO, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES. Filiação: TEODORO PAULO DE ARAUJO e MARIA FREITAS DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de agosto de 2024 às 17:00h.

DULCE CARMEN FRANCO ROSA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERALDO GOMES DA SILVA. Filiação: FLORESVAL ROSA e DIAIR FRANCO ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 11 de agosto de 2024.

ELIANE RODRIGUES CHAVES, 47 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: EDUARDO VOLPATO. Filiação: ROMALDO RODRIGUES CHAVES e ANAIR DA ROSA CHAVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:00h.

ERCILIA MARIA WIPPEL DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: THEODORO WIPPEL e IARA HELENA WIPPEL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, domingo, 11 de agosto de 2024 às 15:00h.

ERNA PILGER, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINOLDO MIGUEL PILGER e CAROLINA PILGER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 11 de agosto de 2024.

HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: RAILDA DE SOUZA FERREIRA. Filiação: JOSE HENRIQUE FERREIRA e MARIA PEIXOTO DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de agosto de 2024 às 14:00h.

IVO MARCELLINO CASARIN, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AIDI FUGANTI CASARIN. Filiação: ALFREDO CASARIN e MARIA GIORDANI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de agosto de 2024.

JHONATTAN TOMASCZESKI SABINO, 22 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: REGINALDO SABINO e SANDRA APARECIDA TOMASCZESKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 11 de agosto de 2024.

JOAO AUGUSTO BERNARDO DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NICOLAS BRIAN DA SILVA e RUBIA MANUELA BERNARDO PALACIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 11 de agosto de 2024.

JOAO LUIZ FELSKY, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: LUIZ FELSKY e ERICA FELSKY. Sepultamento: CREMATÓRIO SÃO JOSÉ BLUMENAU SC, domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ARNELITO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 11 de agosto de 2024 às 10:00h.

LAERCIO DAS GRACAS PIRES, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO RICARDO PIRES e RUTH FERNANDES PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de agosto de 2024 às 15:00h.

LAURENTINO LUNELLI, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANGELO LUNELLI e OLGA LUNELLI. Sepultamento: CEMITÉRIO DA PAZ /SC, domingo, 11 de agosto de 2024.

LINDA SANTOS DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: MANOEL TEODORO DA SILVA e LURDES ROSA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 11 de agosto de 2024 às 14:30h.

LUCIANE DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LAIS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 11 de agosto de 2024.

LUIZ ROSA VILELA, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OZORIO VILELA e MARIA ROSA VILELA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARCOS ROBERTO DIAS DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ORLANDO CARDOSO DA SILVA e CLEUZA MARIA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 11 de agosto de 2024.

MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ALMEIDA CAVALCANTI e LAURA VIEIRA CAVALCANTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de agosto de 2024.

MARIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS. Filiação: MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO e IDALINA LOPES DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 11 de agosto de 2024 às 19:00h.

MIRIAM DALMARCO, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HENRIQUE DALMARCO e DINAH TERMES DALMARCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 11 de agosto de 2024 às 17:30h.

NELSON GONCALVES PINTO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ARLETE DE FATIMA ALHER GONCALVES. Filiação: RAPHAEL GONCALVES PINTO e PURESA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 11 de agosto de 2024.

OSVALDO PEREIRA BARBOSA, 66 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: CLEUZA MASNEI BARBOSA. Filiação: ANTONIO PEREIRA BARBOSA e APARECIDA DE JESUS BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 11 de agosto de 2024.

OTAVIO POLOVEY, 70 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: SONIA SUELI QUINTEIRO POLOVEY. Filiação: LADISLAU POLOVEY e MEROSLAVA POLOVEY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 10 de agosto de 2024 às 16:30h.

PAULO DO ROCIO CARDOSO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IZOLETE DE OLIVEIRA CARDOSO. Filiação: PAULO CARDOSO e OTILIA DE LIMA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de agosto de 2024.

RUTH LUIZA LEMLER, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALOISIO EING e ADELINA NIEDERMAIER. Sepultamento: ENTRE-RIOS – GUARAPUAVA, sábado, 10 de agosto de 2024 às 17:00h.

RUY BARBARIS, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: FRANCISCA GUTIERRES BARBARIS. Filiação: SANTOS BARBARIS e MARIA DAS DORES BARBARIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:00h.

SCHEILA MARA BELEM RIBAS, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: GILBERTO CELSO RIBAS. Filiação: LEONEL FONSECA BELEM e ANAYR WEISS BELEM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 11 de agosto de 2024 às 16:00h.

SILVIO STYGAR, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLEI TEREZINHA VAZ STYGAR. Filiação: VITOR STYGAR e BRONISLAVA STYGAR. Sepultamento: CEMITERIO CATANDUVAS SUL, domingo, 11 de agosto de 2024.

THAYNARA CRYSTINA QUEIROZ RODRIGUES, 40 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: EMERSON ANTUNES RODRIGUES. Filiação: JOAO CASTURINO QUEIROZ e SIRLEIA QUEIROZ. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 11 de agosto de 2024 às 10:00h.

VICENTE LAMI, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIANA ROMANA LAMI. Filiação: CIPRIANO LAMI e VITALINA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 11 de agosto de 2024 às 10:00h.

