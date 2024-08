Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (04)

ADIR DA CUNHA LIMA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO FERNANDES COSTA. Filiação: TIMOTEO GUILHERME DA CUNHA e MARIA COELHO DA CUNHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

ADRIANA DE LIMA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: RENATO LUIS BAKI. Filiação: LUIZ VALCIR DE LIMA e LEONOR CRUZ DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de agosto de 2024 às 18:00h.

ALEXANDRE BLUM, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA BLUM. Filiação: ALBERTO BLUM e ANA MILEKI BLUM. Sepultamento: CEMITERIO EM WENCESLAU BRAZ – PR, domingo, 4 de agosto de 2024 às 15:00h.

ALZIRA VALADAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO BUENO ALVES. Filiação: JOAO ANTONIO VALADAO e ANA FERREIRA VALADAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANA RITA DO NASCIMENTO, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO e ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIO JOSE URIAS, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IVONE FERREIRA URIAS. Filiação: URIAS SEVERIANO VIDIGAL e BELMIRA CANDIDA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de agosto de 2024.

ANTONIO PEREIRA MACHADO, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: NEIDE APARECIDA MARTINS MACHADO. Filiação: JOAO PEREIRA MACHADO e MARIA PEREIRA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de agosto de 2024 às 14:00h.

BENEDITA APARECIDA VIEIRA, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANGELO VAZ VIEIRA. Filiação: ALEXANDRE ROSA e MARIA FRANCISCA DA SILVEIRA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 3 de agosto de 2024 às 16:30h.

DARCI PERON, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FIORAVANTE PERON e VERONICA KESTRING PERON. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE MIRIM DOCE – SC, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

DOMINGOS BRAMBILLA, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA CALDERAN BRAMBILLA. Filiação: CARLOS BRAMBILLA e ESCOLASTICA BILESKY BRAMBILLA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

EULANDA LOPES LORENA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO LOPES e MAGDALENA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de agosto de 2024.

GEOVANA FERREIRA NASCIMENTO, 7 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: NELBER HENRIQUE NASCIMENTO e SHAIANE FERREIRA MELO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 4 de agosto de 2024.

HELIO KAJIWARA, 78 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: EUNICE TAMIKO KAJIWARA. Filiação: YOSIGI KAJIWARA e HANAKO KAJIWARA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 3 de agosto de 2024.

HIROSHI ARASHIRO, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRMA KIMNIE KOBAYASHI ARASHIRO. Filiação: SEIEI ARASHIRO e NADE ARASHIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 4 de agosto de 2024.

IGOR GABRIEL CARVALHO DO LAGO, 3 mes(es). Filiação: JAIRO CESAR ARRUDA DO LAGO e JESSICA ALINE CARVALHO BRAGA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 4 de agosto de 2024 às 08:00h.

JAIR PEDRO SOCCOL, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARLEI CARMEN SOCCOL. Filiação: OLIO SOCCOL e AURORA SOCCOL. Sepultamento: JARDIM DAS OLIVEIRAS, domingo, 4 de agosto de 2024.

JASMELINDA MARQUES CORDEIRO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMIX DOMINGUES. Filiação: REGINALDO VIRGULINO FIGUEIREDO e JOSEFA MARQUES FIGUEIREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 3 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE MORO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALEXANDRE MORO e FLORINDA DE SOUZA MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 4 de agosto de 2024 às 10:00h.

LINO WARTHA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NADIR MARIA DA SILVA. Filiação: ALFREDO WARTHA e MARIA HILDA WARTHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:30h.

MADALENA ELIZIO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO SANTOS SOUZA. Filiação: FRANCISCO JOSE ELIZIO e VERONICA JOAO FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de agosto de 2024 às 19:30h.

MARIA FATIMA ALVES PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA. Filiação: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e LAUDELINA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATORIO DE LONDRINA PR, domingo, 4 de agosto de 2024.

MARIA JOSE DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SERAFIN DE SOUZA. Filiação: NICODEMOS RAMOS e ARCIDIA THEODORA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 4 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA JOSE SANTOS, 88 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: OTAVIO DOS SANTOS e ANA CARLOTA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 08:15h.

MARILI MATSEN JORGE, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANDRE LUIZ JORGE. Filiação: OLGA MATSEN. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE CASTRO – PR, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARILZA DOROTI LAMOUR, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: OLIVIO LAMUR e PAULINA LAMOUR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 3 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARLENE CAMPOS DE JESUS, 62 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: BENEDITO DE JESUS e ANTONIA CAMPOS DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de agosto de 2024 às 15:00h.

NORIHIKO MORIYA, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YOSHIKO MORIYA. Filiação: TAKETAKA MORIYA e NOBU MORIYA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPO GRANDE EM SÃO PAULO/SÃO PAULO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

ODILON SAMPAIO, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JUREMA SAMPAIO. Filiação: OTAVIO SAMPAIO e MARTA POPINHAK SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 3 de agosto de 2024.

OLIVINO IGNACIO CARDOSO, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NATAEL PEREIRA CARDOSO. Filiação: JOSE PEREIRA CARDOSO e ELIZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 14:00h.

PAULINA KNAPIK, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO KNAPIK. Filiação: ANTONIO DZYRVA e ANA DZYRVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 3 de agosto de 2024 às 16:30h.

QUERINO BERNARDO SLUSSAREK, 90 ano(s). Filiação: GABRIEL SLUSSAREK e LEOCADIA SLUSSAREK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de agosto de 2024 às 13:00h.

RAVI FONSECA BATISTA, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: RONALDO DE OLIVEIRA BATISTA e FRANCIELE FERREIRA FONSECA. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:00h.

RENNY CRUZ, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURY CRUZ. Filiação: JOAQUIM ORTIZ e CHRISTINA GUERBER ORTIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

ROBERTO LINHARES MARCASSI, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RAPHAEL MARCASSI e JURACY LINHARES MARCASSI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSA DE LIMA ANTUNES OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE ASSIS DE OLIVEIRA. Filiação: AMANDIO CANDIDO ANTUNES e MARIA BRASILIANA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSI LINDACIR DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PAULO MENDES PRIMO. Filiação: MIGUEL CIRILO DE OLIVEIRA e MARIA GUILHERMINA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 13:00h.

RULY TAKASHIMA TANAKA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SHINITI TAKASHIMA e TANE TAKASHIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sábado, 3 de agosto de 2024 às 17:00h.

SELMA DE BRUIM BAIENSE, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS MAGNO BAIENSE. Filiação: JOSE CARLOS DA SILVA BARROSO e AMARILIS GONCALVES DE BRUIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 13:00h.

SILVAL INACIO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: SELMA INACIO DA SILVA. Filiação: JOSE INACIO DA SILVA e CAROLINA INACIO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 4 de agosto de 2024 às 19:30h.

SIRLENE DOS SANTOS SOBRAL, 52 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: AMILTON BENTO SOBRAL e VICENTINA DOS SANTOS SOBRAL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

SOFIA PECUCH TEODORO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEDRO THEODORO. Filiação: NICOLAU PECUCH e THEREZA PECUCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

SYOMARA TORRES GUERRA, 86 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: NEWTON GUERRA e YONE TORRES GUERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DE FATIMA BRAZ, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ BRAZ e PEDRINA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de agosto de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA DE JESUS SANT ANA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PORTELA SANT ANA. Filiação: JOAO DALCOMUNI e LEONI CAMARGO DALCOMUNI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 4 de agosto de 2024 às 11:30h.

UBIRAJARA JOSE DE LIMA, 72 ano(s). Cônjuge: VALDIVIA DOS SANTOS DE LIMA. Filiação: CANDIDO JOSE DE LIMA e IVETE MEDEIROS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 4 de agosto de 2024.

VALDIR RODRIGUES MARTINS, 50 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: JOSE RODRIGUES MARTINS e MARIA RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:00h.

VANDERLEIA DA SILVA FREITAS, 35 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: EDVALDO BARBOSA DE FREITAS e MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 4 de agosto de 2024 às 18:00h.

VILMA DE FATIMA PADILHA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EUCLIDES PADILHA e STELLA ORTIZ PADILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 20:00h.

VINICIUS SENTONE DRUSZES, 45 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: ROBERTO MARIO DRUSZES e SANDRA LORENA SENTONE DRUSZES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 3 de agosto de 2024 às 11:30h.

ZELINDA BRISKY PIANOVSKI, 94 ano(s). Cônjuge: THEODORO PIANOWSKI. Filiação: ESTANISLAU BRISKY e ANGELICA BRISKY. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 4 de agosto de 2024.

