Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (25)

ADALBERTO RENATO KULKA, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RAQUEL BATISTA KOBACHUK. Filiação: SERGIO KULKA e EMILIA SOECKI KULKA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE ÁGUA AMARELA DE CIMA, terça-feira, 25 de junho de 2024.

ADERVAL ALVAIR BAKUM MIGUEL, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DOMINGOS MIGUEL e ESMERALDA BAKUM MIGUEL. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

ALBARI CUNHA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ABDON CUNHA e INEZ CALIXTO CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 25 de junho de 2024.

ALCEU CORDEIRO SANTOS, 68 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DO CARMO CORDEIRO SANTOS. Filiação: WALDOMIRO DOMINGOS DOS SANTOS e BELARMINA CORDEIRO SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

ALCIONE BARTLE, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: EUGENIO BARTLE e JANDIRA CLARAS BARTLE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 25 de junho de 2024.

ALIVINO GALVAO, 77 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IDAZIMA FERREIRA GALVAO. Filiação: NAHIM JOSE GALVAO e MARIA DE JESUS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

ALZEMIRO ERMELINDO NOGARA, 99 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ODILA THOMAZ NOGARA. Filiação: THEREZA CAZAROTTO NOGARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 12:00h.

APARICIO RODRIGUES DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MAIDIR DE OLIVEIRA FELIPE DA SILVA. Filiação: MARTINHO RODRIGUES DA SILVA e CLEMENCIA VIANA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 19:00h.

ARISTEU GONCALVES DE CARVALHO, 86 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: LINO GONCALVES DE CARVALHO e MARIA GOMES ESPINDOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 25 de junho de 2024.

ARLINDO JORGE PINHEIRO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JORGE PARAILHO PINHEIRO e LUCINDA VIEIRA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 11:00h.

BERNARDO DERING PRADO, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIEGO DE PAULA PRADO e FRANCINE DERING PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

BIRAYDE DA GRACA WOSNY, 95 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Filiação: BASILIO WOSNY e ANTONIA DE OLIVEIRA WOSNY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 14:00h.

CLARICE TUCHOLSKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU TUCHOLSKI e VERONICA TUCHOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 25 de junho de 2024.

DANIELA LISIAN DE SOUZA, 36 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ALEX DOS SANTOS BELARMINO. Filiação: GEAZI GOMES DE SOUZA e GISELE LISIAN MOTA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

DIRCE GARCIA DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE SOUZA e DOLORES GARCIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 25 de junho de 2024.

EMANUEL FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 1 ano(s). Filiação: JOSE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e MAXILENE APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 25 de junho de 2024.

EUNICE GARCIA JULIONEL, 67 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: WILSON JOSE GARCIA JULIONEL. Filiação: SEBASTIAO PALHANO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 14:00h.

EURANDY RODRIGUES FERNANDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL FERNANDES GONCALVES e BENEDITA RODRIGUES GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

FELIPE RODRIGUES RIBEIRO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OLINDA KLUG RIBEIRO. Filiação: ROSA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIÇARRAS SC, terça-feira, 25 de junho de 2024.

FRANCISCA BATISTA PONTES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABELARDO NOGAROLLI. Filiação: JOAO BATISTA e MARIA PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARINALVA DA SILVA SANTOS. Filiação: MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS e ADOLFINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 16:30h.

HILDEGARD TAGGESELL GIOSTRI, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: HANS WALTER TAGGESELL e HILDEGARD NERBASS TAGGESELL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

ILZA DE FATIMA SOBRAL GOMES DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE SOBRAL e GILMA DA SILVA SOBRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 24 de junho de 2024.

JOAO BATISTA VIEIRA SOBRINHO, 70 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: RUTE PEDROSO DO NASCIMENTO. Filiação: JUSTINO VIEIRA e ELVIRA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 11:00h.

JOAO JURANDIR GABARDO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA AMAFALDA GABARDO. Filiação: RAIMUNDO GABARDO e ANTONIA CAROLINA GABARDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSE ORACIR CECILIANO, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IRIA TUOLOCECIANO. Filiação: LAZARO CECILIANO DOS SANTOS e AZENAIDE MARIA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 25 de junho de 2024.

JOSEFINA ALBINO, 72 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ALIPIO ALBINO e ANGELINA MARTINS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

LODUVICA KRZYZANOWSKI SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DJARMAS DA SILVA. Filiação: JOSE KRZYZANOESKI e JULIA SCHLICKITING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:00h.

LOURDES DEPETRIS, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATEUS DA PAZ. Filiação: ANIVALDO DEPETRIS e ELENA APARECIDA GODOY DEPETRIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 13:00h.

LUIZ SAMBURSKI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVA SAMBURSKI. Filiação: MIGUEL SAMBURSKI e ANA SAMBURSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA MEIRA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FERNANDO MANUEL E SILVA ANTONIO. Filiação: GERALDO GONCALVES DE MEIRA e TEREZINHA NUNES DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 10:00h.

MARIA OLIVEIRA NETTA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e ANA ANTUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 15:00h.

MARLENE DO ROCIO LANZONI SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO SANTOS. Filiação: ARTHUR LANZONI e CLOTILDE NERY LANZONI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:30h.

MARLENE GRACIANO TABORDA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO TABORDA. Filiação: ARESTIDES GRACIANO e MADALENA VALENTIM GRACIANO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:45h.

MATTEO RETTMANN MARQUES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCAS MARQUES DA LUZ e THALIA RETTMANN DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASCAVEL PR, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

NEUMA VIANA CORDEIRO, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MANOEL ANTONIO CORDEIRO e DINA VIANA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de junho de 2024.

NEUSA NANCI DELIBERADOR, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOACIR DELIBERADOR. Filiação: VICENTE ANGULSKI e IDA AUGUSTA LUIZA ANGULSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 24 de junho de 2024 às 17:00h.

PAULO HAKUO MICHIYORI, 76 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NEIDE MORTEAN MICHIYORI. Filiação: TAKEOMICHIYORI e SISUKO MICHIYORI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 11:00h.

RAFAEL BERTOLINI GRIMUZA, 47 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: ARCIONE GRIMUZA e VILMA BERTOLINI GRIMUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

RAMIRO DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ENEDINA GOMES DOS SANTOS. Filiação: BENJAMIN PAULO DOS SANTOS e MARIA R DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 10:30h.

SALETE TEREZINHA MALUCELLI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON LUIZ MALUCELLI. Filiação: ANDRE OLKOSKI e EVA OLKOSKI. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE ITAPOA – SC, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 17:00h.

VALDOMIRO ALVES MIRANDA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ELVIRA ALVES MIRANDA. Filiação: ROBERTO ALVES MIRANDA e NILDA PIRES DE MORAIS. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:00h.

VIVIANE FERRARI DE OLIVEIRA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO PIZA DE OLIVEIRA. Filiação: CARLOS ANICETO FERRARI e EMIDIA MARTINS FERRARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 25 de junho de 2024 às 12:00h.

